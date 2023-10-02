Симптомы менингита варьируются в зависимости от возраста. В любом возрасте симптомы бактериального менингита могут очень быстро усугубляться. «Настораживающим признаком» является больной ребенок, который становится необычно сонливым или начинает странно себя вести. Следует немедленно доставить в больницу больного ребенка, у которого присутствует помутнение сознания и нарушение поведения.

У новорожденных младше 12 месяцев к ранним симптомам относятся:

беспокойство или капризность, даже если их держат на руках;

отказ от еды или плохой аппетит;

повышение или снижение температуры тела;

рвота;

сыпь;

судорожные припадки;

выпячивание родничка на голове у младенцев в возрасте младше 3 месяцев.

У детей более старшего возраста и у подростков менингит часто начинается с простуды. Затем у них возникают такие симптомы:

лихорадка

Головная боль

ригидность затылочных мышц;

судорожные припадки.

За детьми с этими симптомами нужно внимательно наблюдать, поскольку у них может быстро возникать сонливость или спутанность сознания, и им понадобится неотложная помощь.