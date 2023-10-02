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Менингит у детей

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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Что такое менингит?

Менингит — это инфекция слоев ткани (мозговых оболочек), покрывающих головной и спинной мозг. Часто причиной менингита является вирус, но самый серьезный вид менингита вызывается бактериями. И вирусный, и бактериальный менингит может вызывать проблемы с головным мозгом.

  • У детей старшего возраста и с менингитом обычно отмечается ригидность затылочных мышц, повышение температуры тела и головная боль

  • Младенцы с менингитом обычно капризные (даже когда их держат на руках), плохо сосут или у них присутствует рвота

  • Врачи могут определить наличие менингита у ребенка с помощью спинномозговой пункции и анализов крови

  • Вакцины (прививки, необходимые здоровым детям для профилактики определенных инфекций) могут помочь предотвратить возникновение некоторых видов бактериальных инфекций, которые вызывают менингит

  • Врачи лечат бактериальный менингит с помощью антибиотиков

  • Некоторые дети умирают от менингита даже при надлежащем лечении

Что является причиной менингита?

Причиной менингита является бактериальная или вирусная инфекция.

У новорожденных детей менингит обычно является следствием бактериальной инфекции крови. Эта инфекция вызывается бактериями, присутствующими в родовых путях матери.

Младенцы более старшего возраста и дети обычно заражаются менингитом при контакте с больными людьми. Использование вакцин привело к тому, что некоторые причины бактериального менингита встречаются очень редко.

У кого вероятность заразиться менингитом самая высокая?

Менингитом могут заразиться все младенцы и дети, но некоторые новорожденные и дети подвержены более высокому риску. К факторам риска относятся:

  • Ослабленная иммунная система

  • Контакт с человеком, больным менингитом, в течение нескольких последних дней

  • Наличие серповидноклеточной анемии

  • Удаление селезенки (органа, расположенного в левом верхнем отделе живота) вследствие рака или травмы

  • Врожденные пороки лица или головы

Какими симптомами проявляется менингит?

Симптомы менингита варьируются в зависимости от возраста. В любом возрасте симптомы бактериального менингита могут очень быстро усугубляться. «Настораживающим признаком» является больной ребенок, который становится необычно сонливым или начинает странно себя вести. Следует немедленно доставить в больницу больного ребенка, у которого присутствует помутнение сознания и нарушение поведения.

У новорожденных младше 12 месяцев к ранним симптомам относятся:

  • беспокойство или капризность, даже если их держат на руках;

  • отказ от еды или плохой аппетит;

  • повышение или снижение температуры тела;

  • рвота;

  • сыпь;

  • судорожные припадки;

  • выпячивание родничка на голове у младенцев в возрасте младше 3 месяцев.

У детей более старшего возраста и у подростков менингит часто начинается с простуды. Затем у них возникают такие симптомы:

  • лихорадка

  • Головная боль

  • ригидность затылочных мышц;

  • судорожные припадки.

За детьми с этими симптомами нужно внимательно наблюдать, поскольку у них может быстро возникать сонливость или спутанность сознания, и им понадобится неотложная помощь.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка менингит?

Врачи подозревают наличие менингит на основании имеющихся у ребенка симптомов. Для подтверждения диагноза врачи могут проводить:

  • спинномозговую пункцию (люмбальную пункцию), при которой врач использует иглу для взятия образца спинномозговой жидкости, окружающей спинной мозг;

  • Анализы крови

Перед проведением спинномозговой пункции новорожденным, врачи иногда выполняют ультразвуковое исследование или КТ (компьютерную томографию) для выявления других проблем.

Как врачи лечат менингит?

Если у ребенка менингит, врачи назначат:

  • антибиотики внутривенно (в/в);

  • иногда, кортикостероиды внутривенно.

Если у ребенка присутствует определенный вид вирусного менингита, врачи могут назначить противовирусные препараты. Обычно ребенку назначают лекарственные препараты только для снятия боли и жара, например, ибупрофен.

Даже при надлежащем лечении некоторые новорожденные и дети в результате бактериального менингита умирают или у них возникают долгосрочные проблемы.

Как можно предотвратить менингит?

Многие причины бактериального менингита можно предотвратить с помощью вакцин.

Детям, которые были в контакте с больными бактериальным менингитом, часто назначают антибиотики для профилактики инфекции.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.