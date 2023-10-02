Что такое менингит?
Менингит — это инфекция слоев ткани (мозговых оболочек), покрывающих головной и спинной мозг. Часто причиной менингита является вирус, но самый серьезный вид менингита вызывается бактериями. И вирусный, и бактериальный менингит может вызывать проблемы с головным мозгом.
У детей старшего возраста и с менингитом обычно отмечается ригидность затылочных мышц, повышение температуры тела и головная боль
Младенцы с менингитом обычно капризные (даже когда их держат на руках), плохо сосут или у них присутствует рвота
Врачи могут определить наличие менингита у ребенка с помощью спинномозговой пункции и анализов крови
Вакцины (прививки, необходимые здоровым детям для профилактики определенных инфекций) могут помочь предотвратить возникновение некоторых видов бактериальных инфекций, которые вызывают менингит
Врачи лечат бактериальный менингит с помощью антибиотиков
Некоторые дети умирают от менингита даже при надлежащем лечении
Что является причиной менингита?
Причиной менингита является бактериальная или вирусная инфекция.
У новорожденных детей менингит обычно является следствием бактериальной инфекции крови. Эта инфекция вызывается бактериями, присутствующими в родовых путях матери.
Младенцы более старшего возраста и дети обычно заражаются менингитом при контакте с больными людьми. Использование вакцин привело к тому, что некоторые причины бактериального менингита встречаются очень редко.
У кого вероятность заразиться менингитом самая высокая?
Менингитом могут заразиться все младенцы и дети, но некоторые новорожденные и дети подвержены более высокому риску. К факторам риска относятся:
Ослабленная иммунная система
Контакт с человеком, больным менингитом, в течение нескольких последних дней
Наличие серповидноклеточной анемии
Удаление селезенки (органа, расположенного в левом верхнем отделе живота) вследствие рака или травмы
Врожденные пороки лица или головы
Какими симптомами проявляется менингит?
Симптомы менингита варьируются в зависимости от возраста. В любом возрасте симптомы бактериального менингита могут очень быстро усугубляться. «Настораживающим признаком» является больной ребенок, который становится необычно сонливым или начинает странно себя вести. Следует немедленно доставить в больницу больного ребенка, у которого присутствует помутнение сознания и нарушение поведения.
У новорожденных младше 12 месяцев к ранним симптомам относятся:
беспокойство или капризность, даже если их держат на руках;
отказ от еды или плохой аппетит;
повышение или снижение температуры тела;
рвота;
сыпь;
судорожные припадки;
выпячивание родничка на голове у младенцев в возрасте младше 3 месяцев.
У детей более старшего возраста и у подростков менингит часто начинается с простуды. Затем у них возникают такие симптомы:
лихорадка
Головная боль
ригидность затылочных мышц;
судорожные припадки.
За детьми с этими симптомами нужно внимательно наблюдать, поскольку у них может быстро возникать сонливость или спутанность сознания, и им понадобится неотложная помощь.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка менингит?
Врачи подозревают наличие менингит на основании имеющихся у ребенка симптомов. Для подтверждения диагноза врачи могут проводить:
спинномозговую пункцию (люмбальную пункцию), при которой врач использует иглу для взятия образца спинномозговой жидкости, окружающей спинной мозг;
Анализы крови
Перед проведением спинномозговой пункции новорожденным, врачи иногда выполняют ультразвуковое исследование или КТ (компьютерную томографию) для выявления других проблем.
Как врачи лечат менингит?
Если у ребенка менингит, врачи назначат:
антибиотики внутривенно (в/в);
иногда, кортикостероиды внутривенно.
Если у ребенка присутствует определенный вид вирусного менингита, врачи могут назначить противовирусные препараты. Обычно ребенку назначают лекарственные препараты только для снятия боли и жара, например, ибупрофен.
Даже при надлежащем лечении некоторые новорожденные и дети в результате бактериального менингита умирают или у них возникают долгосрочные проблемы.
Как можно предотвратить менингит?
Многие причины бактериального менингита можно предотвратить с помощью вакцин.
Детям, которые были в контакте с больными бактериальным менингитом, часто назначают антибиотики для профилактики инфекции.