Что нужно делать для предотвращения рака?
Нельзя быть уверенным в том, что у вас никогда не будет рака. Однако существуют меры, которые могут снизить риск развития некоторых видов рака:
Не курите и избегайте пребывания вблизи курящих: Рак легкого, почек, мочевого пузыря, головы, шеи, рта и языка
Не используйте бездымный табак (нюхательный или жевательный): Рак головы, шеи, рта и языка
Не злоупотребляйте алкоголем: Рак головы, шеи, печени и пищевода (трубки, которая соединяет горло с желудком)
Избегайте длительного пребывания на солнце и используйте солнцезащитный крем: рак кожи;
Будьте осторожны при работе с химическими веществами, которые могут вызвать рак, и избегайте контакта с ними: Различные виды рака
Получите вакцины, которые могут предотвратить развитие видов рака, вызываемых вирусами:
Вакцина против ВПЧ для профилактики рака шейки матки, влагалища, вульвы, пениса, горла и анального канала
Вакцина против гепатита В для профилактики рака печени
Не всем нужны вакцины, поэтому поговорите со своим врачом о том, нужны ли они вам.
Скрининговые тесты для раннего выявления рака на самом деле не являются профилактикой. Тем не менее, лечение рака наиболее эффективно в самом начале развития болезни. Поговорите с врачом о том, нужно ли вам проходить скрининговые тесты, такие как:
Маммография (рентген груди) для выявления рака молочной железы: Женщины старше 40 или 50 лет.
Анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ) и/или пап-тест для выявления рака шейки матки: Большинство женщин в возрасте от 21 до 65 лет.
Колоноскопия или другие исследования для выявления рака толстой кишки: большинство людей начинают в возрасте 45 лет.
Другие тесты могут быть показаны, если у вас повышен риск развития определенных видов рака (например, рак, которым болели ваши ближайшие родственники).
Какие еще действия могут предотвратить рак?
Врачи точно не знают, помогают ли диета и физическая активность при профилактике рака, но они могут быть эффективны. В любом случае, они хорошо повлияют на ваш организм:
Употребляйте продукты с низким содержанием жиров, такие как постное мясо и обезжиренные молочные продукты
Ограничьте употребления переработанного мяса, например, мясных полуфабрикатов.
Ешьте много фруктов и овощей.
Увеличьте потребление цельнозерновых продуктов, таких как коричневый рис.
Занимайтесь физическими упражнениями.
Поддерживайте вес на здоровом уровне.