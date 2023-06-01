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Профилактика рака

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июн. 2023 | Изменено окт. 2023
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Что нужно делать для предотвращения рака?

Нельзя быть уверенным в том, что у вас никогда не будет рака. Однако существуют меры, которые могут снизить риск развития некоторых видов рака:

  • Не курите и избегайте пребывания вблизи курящих: Рак легкого, почек, мочевого пузыря, головы, шеи, рта и языка

  • Не используйте бездымный табак (нюхательный или жевательный): Рак головы, шеи, рта и языка

  • Не злоупотребляйте алкоголем: Рак головы, шеи, печени и пищевода (трубки, которая соединяет горло с желудком)

  • Избегайте длительного пребывания на солнце и используйте солнцезащитный крем: рак кожи;

  • Будьте осторожны при работе с химическими веществами, которые могут вызвать рак, и избегайте контакта с ними: Различные виды рака

Получите вакцины, которые могут предотвратить развитие видов рака, вызываемых вирусами:

Не всем нужны вакцины, поэтому поговорите со своим врачом о том, нужны ли они вам.

Скрининговые тесты для раннего выявления рака на самом деле не являются профилактикой. Тем не менее, лечение рака наиболее эффективно в самом начале развития болезни. Поговорите с врачом о том, нужно ли вам проходить скрининговые тесты, такие как:

  • Маммография (рентген груди) для выявления рака молочной железы: Женщины старше 40 или 50 лет.

  • Анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ) и/или пап-тест для выявления рака шейки матки: Большинство женщин в возрасте от 21 до 65 лет.

  • Колоноскопия или другие исследования для выявления рака толстой кишки: большинство людей начинают в возрасте 45 лет.

Другие тесты могут быть показаны, если у вас повышен риск развития определенных видов рака (например, рак, которым болели ваши ближайшие родственники).

Какие еще действия могут предотвратить рак?

Врачи точно не знают, помогают ли диета и физическая активность при профилактике рака, но они могут быть эффективны. В любом случае, они хорошо повлияют на ваш организм:

  • Употребляйте продукты с низким содержанием жиров, такие как постное мясо и обезжиренные молочные продукты

  • Ограничьте употребления переработанного мяса, например, мясных полуфабрикатов.

  • Ешьте много фруктов и овощей.

  • Увеличьте потребление цельнозерновых продуктов, таких как коричневый рис.

  • Занимайтесь физическими упражнениями.

  • Поддерживайте вес на здоровом уровне.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.