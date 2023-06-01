Что нужно делать для предотвращения рака?

Что нужно делать для предотвращения рака?

Нельзя быть уверенным в том, что у вас никогда не будет рака. Однако существуют меры, которые могут снизить риск развития некоторых видов рака:

Не курите и избегайте пребывания вблизи курящих: Рак легкого, почек, мочевого пузыря, головы, шеи, рта и языка

Не используйте бездымный табак (нюхательный или жевательный): Рак головы, шеи, рта и языка

Не злоупотребляйте алкоголем: Рак головы, шеи, печени и пищевода (трубки, которая соединяет горло с желудком)

Избегайте длительного пребывания на солнце и используйте солнцезащитный крем: рак кожи;

Будьте осторожны при работе с химическими веществами, которые могут вызвать рак, и избегайте контакта с ними: Различные виды рака

Получите вакцины, которые могут предотвратить развитие видов рака, вызываемых вирусами:

Вакцина против ВПЧ для профилактики рака шейки матки, влагалища, вульвы, пениса, горла и анального канала

Вакцина против гепатита В для профилактики рака печени

Не всем нужны вакцины, поэтому поговорите со своим врачом о том, нужны ли они вам.

Скрининговые тесты для раннего выявления рака на самом деле не являются профилактикой. Тем не менее, лечение рака наиболее эффективно в самом начале развития болезни. Поговорите с врачом о том, нужно ли вам проходить скрининговые тесты, такие как:

Маммография (рентген груди) для выявления рака молочной железы: Женщины старше 40 или 50 лет.

Анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ) и/или пап-тест для выявления рака шейки матки: Большинство женщин в возрасте от 21 до 65 лет.

Колоноскопия или другие исследования для выявления рака толстой кишки: большинство людей начинают в возрасте 45 лет.

Другие тесты могут быть показаны, если у вас повышен риск развития определенных видов рака (например, рак, которым болели ваши ближайшие родственники).