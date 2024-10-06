Как врачи могут определить, есть ли у человека стригущий лишай?

Как врачи могут определить, есть ли у человека стригущий лишай?

Обычно врачи могут определить, осмотрев сыпь. Врачи иногда делают небольшие соскобы с кожи, чтобы изучить их под микроскопом. При некоторых видах стригущего лишая врач при осмотре кожи может использовать ультрафиолетовую (УФ) лампу. Стригущий лишай в УФ лучах ярко светится, а другие типы сыпи — нет.