Что такое стригущий лишай?
Стригущий лишай — распространенная грибковая инфекция кожи или ногтей. Стригущий лишай (на английском языке «ringworm» [кольцевой червь]) не имеет ничего общего с червями. Но сыпь, которую он вызывает, может иметь кольцеобразную форму. Поэтому инфекцию назвали «кольцевым червем» (стригущий лишай). Врачи называют эти инфекции «дерматомикозами».
Стригущий лишай может появиться на стопах (дерматомикоз стоп), лице, волосистой части головы, теле или ногтях
Стригущий лишай на коже приводит к возникновению зудящей, шелушащейся сыпи, которая может иметь кольцевидную форму
Стригущий лишай ногтей обычно возникает на пальцах ног, при этом ногти утолщаются, желтеют или белеют
Врачи обычно могут определить наличие стригущего лишая, просто осмотрев пораженные участки, но иногда они исследуют образец кожи
Врачи лечат стригущий лишай с помощью лекарственных препаратов, которые наносятся на кожу или принимаются внутрь
Каковы симптомы стригущего лишая?
Симптомы зависят от того, какая часть тела поражена. Может также возникнуть:
Легкий зуд
Кольцевидное, шелушащееся пятно красного цвета со слегка выпуклым краем
В тяжелых случаях — бугорки, заполненные жидкостью, или припухшие пятна
Как врачи могут определить, есть ли у человека стригущий лишай?
Обычно врачи могут определить, осмотрев сыпь. Врачи иногда делают небольшие соскобы с кожи, чтобы изучить их под микроскопом. При некоторых видах стригущего лишая врач при осмотре кожи может использовать ультрафиолетовую (УФ) лампу. Стригущий лишай в УФ лучах ярко светится, а другие типы сыпи — нет.
Как врачи лечат стригущий лишай?
Врачи лечат стригущий лишай, уничтожая грибок с помощью:
Кремов, которые наносятся на кожу
Лекарственных препаратов, которые принимаются внутрь
До тех пор, пока не будет уничтожен грибок, для уменьшения зуда и отека на несколько дней может быть назначен кортикостероидный крем.