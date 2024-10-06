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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие сведения о стригущем лишае (дерматомикозе)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Что такое стригущий лишай?

Стригущий лишай — распространенная грибковая инфекция кожи или ногтей. Стригущий лишай (на английском языке «ringworm» [кольцевой червь]) не имеет ничего общего с червями. Но сыпь, которую он вызывает, может иметь кольцеобразную форму. Поэтому инфекцию назвали «кольцевым червем» (стригущий лишай). Врачи называют эти инфекции «дерматомикозами».

  • Стригущий лишай может появиться на стопах (дерматомикоз стоп), лице, волосистой части головы, теле или ногтях

  • Стригущий лишай на коже приводит к возникновению зудящей, шелушащейся сыпи, которая может иметь кольцевидную форму

  • Стригущий лишай ногтей обычно возникает на пальцах ног, при этом ногти утолщаются, желтеют или белеют

  • Врачи обычно могут определить наличие стригущего лишая, просто осмотрев пораженные участки, но иногда они исследуют образец кожи

  • Врачи лечат стригущий лишай с помощью лекарственных препаратов, которые наносятся на кожу или принимаются внутрь

Каковы симптомы стригущего лишая?

Симптомы зависят от того, какая часть тела поражена. Может также возникнуть:

  • Легкий зуд

  • Кольцевидное, шелушащееся пятно красного цвета со слегка выпуклым краем

  • В тяжелых случаях — бугорки, заполненные жидкостью, или припухшие пятна

Как врачи могут определить, есть ли у человека стригущий лишай?

Обычно врачи могут определить, осмотрев сыпь. Врачи иногда делают небольшие соскобы с кожи, чтобы изучить их под микроскопом. При некоторых видах стригущего лишая врач при осмотре кожи может использовать ультрафиолетовую (УФ) лампу. Стригущий лишай в УФ лучах ярко светится, а другие типы сыпи — нет.

Как врачи лечат стригущий лишай?

Врачи лечат стригущий лишай, уничтожая грибок с помощью:

  • Кремов, которые наносятся на кожу

  • Лекарственных препаратов, которые принимаются внутрь

До тех пор, пока не будет уничтожен грибок, для уменьшения зуда и отека на несколько дней может быть назначен кортикостероидный крем.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.