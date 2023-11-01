Фолликулит
Что такое фолликулит?
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
Фолликулит — это воспаление или инфекция волосяного фолликула (структура, из которой растут волосы). Если причиной является инфекция — возникает очень маленький абсцесс кожи.
Обычно причиной фолликулита является бактериальная инфекция
Псевдомонадный фолликулит — это вид фолликулита, который вызывают определенные бактерии, которые могут расти в джакузи
Фолликулит выглядит как маленькие красные или белые пустулы у основания волоса
Инфицированные фолликулы зудят или слегка болезненны
Фолликулит обычно излечивается с помощью лосьона или геля с антибиотиком
Что является причиной фолликулита?
Причиной большинства видов фолликулита являются бактерии, обычно бактерии Staphylococcus (стафилококковая инфекция). Другие виды бактерий и грибков могут также вызывать фолликулит.
Фолликулит обычно возникает на участках кожи, где кожа влажная или раздражена трением, например, участки кожи под спортивной экипировкой или на ягодицах. Вероятность развития фолликулита выше, если человек пожилой или у него:
Повреждения кожи
ожирение;
сахарный диабет;
Ослабленная иммунная система
Иногда после бритья жесткие волосы повторно входят в кожу (вросший волос), вызывая фолликулит без наличия инфекции
Каковы симптомы фолликулита?
Крошечные красные или белые прыщи в волосяном фолликуле
Прыщи могут проявляться зудом или легкой болью
Может быть инфицирован один или много фолликулов
Если инфицированные фолликулы увеличиваются в размерах или распространяются вглубь, они могут превратится в абсцессы кожи (гнойники)
Как врачи лечат фолликулит?
Врачи могут порекомендовать:
Мыть тело антибактериальным мылом
Смачивать мочалку теплой соленой водой и прикладывать ее на участки с фолликулитом несколько раз в день
Наносить на кожу крем с антибиотиком
Принимать антибиотики внутрь при наличии большой области инфицированных фолликулов
Если часто врастают волосы, врачи могут порекомендовать:
Прекратить бриться на некоторое время
Принимать антибиотики, если фолликулы инфицированы
Псевдомонадный фолликулит проходит сам по себе. Чтобы предотвратить возникновение фолликулита у других людей, необходимо проверить уровень хлора в джакузи и отрегулировать его.
Абсцессы кожи
Что такое абсцессы кожи?
Абсцессы кожи — это карманы гноя в коже. Гной — это густая жидкость, которую производит организм, когда борется с инфекцией. Абсцессы также могут возникать внутри тела.
Причиной абсцессов кожи является бактериальная инфекция, обычно бактерии Staphylococcus (стафилококковая инфекция)
Иногда бактерии попадают в организм через повреждения кожи или через волосяной фолликул (структура, из которой растут волосы)
Абсцессы — это болезненные бугорки, заполненные гноем
Врачи вскроют абсцесс, чтобы выпустить гной, и в некоторых случаях назначат антибиотики
Существует два специфических вида абсцессов кожи:
Фурункулы (гнойники): абсцессы кожи, которые образуются вокруг волосяных фолликулов
Карбункулы: слившиеся вместе несколько фурункулов, распространившиеся на более глубокие слои кожи
Бактерии могут распространяться из абсцесса кожи и инфицировать другие ткани и органы организма.
Если инфекция попадает в кровоток, может отмечаться очень высокая температура тела, снижение артериального давления и недостаточность органов (сепсис).
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
Абсцессы кожи могут возникать снова и снова по неизвестной причине.
Что является причиной абсцессов кожи?
Причиной абсцессов кожи является бактериальная инфекция, обычно бактерии Staphylococcus (стафилококковая инфекция). Один из видов стафилококка, который может вызвать флегмону, известен как МРЗС (метициллин-резистентный золотистый стафилококк). МРЗС не чувствителен ко многим антибиотикам и может с трудом поддаваться лечению.
Вероятность развития абсцесса кожи выше, если человек пожилой или у него:
Повреждения кожи
ожирение;
сахарный диабет;
Ослабленная иммунная система
Каковы симптомы абсцессов кожи?
Абсцессы могут возникать на любом участке тела.
Они представляют собой красные, отекшие бугорки, которые сильно болят и очень болезненные при прикосновении.
Фурункулы — красные, блестящие, обычно менее 2,5 сантиметров в диаметре.
Абсцессы, которые не являются фурункулами, могут увеличиваться в размерах вплоть до 5–7 сантиметров.
При отсутствии лечения абсцессы увеличиваются, вскрываются и гной выходит наружу
Может отмечаться повышение температуры тела и плохое самочувствие
Как врачи лечат абсцессы кожи?
Если абсцесс небольшой, врачи порекомендуют прикладывать к нему сухое тепло, например, теплую ткань или бутылку с горячей водой. Если эти меры окажутся неэффективными, врачи:
Вскроют абсцесс и удалят гной
Промоют карман с гноем солевым раствором
Врачи могут также заложить в карман марлю на 1–2 дня, чтобы абсцесс оставался открытым и выделялся гной.
Лечение большинства абсцессов кожи не требует антибиотиков. Тем не менее, врачи могут назначить антибиотики, если:
У человека много абсцессов
Инфекция распространилась на прилегающие ткани (флегмона)
У человека ослабленная иммунная система
Если абсцессы возникают снова и снова, врачи:
Порекомендуют мыть кожу антисептическим жидким мылом
Назначат антибиотики на период от 1 до 2 месяцев