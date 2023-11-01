Причиной большинства видов фолликулита являются бактерии, обычно бактерии Staphylococcus (стафилококковая инфекция). Другие виды бактерий и грибков могут также вызывать фолликулит.

Фолликулит обычно возникает на участках кожи, где кожа влажная или раздражена трением, например, участки кожи под спортивной экипировкой или на ягодицах. Вероятность развития фолликулита выше, если человек пожилой или у него:

Повреждения кожи

ожирение;

сахарный диабет;

Ослабленная иммунная система

Иногда после бритья жесткие волосы повторно входят в кожу (вросший волос), вызывая фолликулит без наличия инфекции