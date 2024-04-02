Вирус распространяется:

по воздуху, через капельки, которые распространяются, когда инфицированный человек кашляет или чихает;

через прикосновение к вещам, которых зараженные люди касались после того, как вытерли нос или высморкались.

Сезон гриппа в США длится с ноября по март. Каждый год миллионы людей заболевают гриппом, и тысячи умирают от него.

Вирус гриппа немного меняется из года в год. Эти изменения могут вызвать следующие проблемы:

В результате некоторых изменений вирус становится более смертоносным.

Каждый год приходится производить новые вакцины.

Иногда изменения вируса гриппа повышают вероятность его распространения и делают его более смертоносным. Это происходит несколько раз каждые сто лет и вызывает огромные эпидемии гриппа во всем мире. Эти эпидемии убивают миллионы людей во всем мире. К счастью, поскольку вирус продолжает меняться, этот крайне опасный грипп в конечном итоге превращается в менее опасный.