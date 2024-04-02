Что представляет собой грипп?
Грипп — это вирусная инфекция, поражающая легкие и дыхательные пути. Симптомы гриппа немного напоминают симптомы простуды, но гораздо более тяжелые.
Грипп легко передается от человека к человеку, иногда вызывая эпидемии (когда многие люди заболевают в течение очень короткого периода времени).
При гриппе возникают озноб, жар, головная боль, боль в горле и кашель.
Большинство людей выздоравливает от гриппа, но некоторые заболевают очень тяжело, и некоторые умирают от пневмонии, тяжелой инфекции легких.
Врачи порекомендуют отдых, употребление большого количества жидкости и, при необходимости, прием лекарственных препаратов, в зависимости от симптомов. Иногда они назначают противовирусные препараты.
Люди в возрасте 6 месяцев и старше должны ежегодно получать вакцину против гриппа для профилактики гриппа.
Вакцина против гриппа — лучший способ профилактики гриппа, но прививку следует получать каждый год: вирус гриппа меняется из года в год, поэтому прошлогодняя прививка, скорее всего, не поможет предотвратить заражение гриппом в этом году.
Что вызывает грипп?
Вирус распространяется:
по воздуху, через капельки, которые распространяются, когда инфицированный человек кашляет или чихает;
через прикосновение к вещам, которых зараженные люди касались после того, как вытерли нос или высморкались.
Сезон гриппа в США длится с ноября по март. Каждый год миллионы людей заболевают гриппом, и тысячи умирают от него.
Вирус гриппа немного меняется из года в год. Эти изменения могут вызвать следующие проблемы:
В результате некоторых изменений вирус становится более смертоносным.
Каждый год приходится производить новые вакцины.
Иногда изменения вируса гриппа повышают вероятность его распространения и делают его более смертоносным. Это происходит несколько раз каждые сто лет и вызывает огромные эпидемии гриппа во всем мире. Эти эпидемии убивают миллионы людей во всем мире. К счастью, поскольку вирус продолжает меняться, этот крайне опасный грипп в конечном итоге превращается в менее опасный.
Какими симптомами проявляется грипп?
Ранние симптомы гриппа включают следующие:
озноб;
повышение температуры до 39,4 °C;
ощущение недомогания, слабости, усталости;
боли в мышцах, особенно в спине и ногах;
сильную головную боль;
насморк;
воспаление и боль в горле.
В число поздних симптомов входят:
тяжелый кашель, который вызывает появление мокроты (слизи);
тошноту и рвоту.
Большинство симптомов проходят в течение недели, но кашель может длиться неделями.
Дети, беременные женщины, пожилые люди, люди с другими заболеваниями, такими как диабет, заболевания сердца и легких, а также люди со слабой иммунной системой могут иметь более тяжелые симптомы. У них также может развиться пневмония.
Каким образом диагностируют грипп?
Врачи обычно диагностируют грипп, исходя из симптомов, особенно если многие люди в вашем районе болеют гриппом. Для постановки точного диагноза врачи могут проанализировать кровь или жидкость из носа или горла на наличие вируса гриппа.
Если врачи подозревают пневмонию, они проводят:
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
пульсоксиметрию — исследование, при котором на палец помещается датчик, измеряющий уровень кислорода в крови.
Как врачи лечат грипп?
Врачи:
порекомендуют отдых и употребление большого количества жидкости до тех пор, пока температура не спадет;
порекомендуют прием определенных лекарств для улучшения самочувствия, например, ацетаминофена или ибупрофена для купирования боли в мышцах и снижения температуры, или деконгестанты для очистки заложенного носа;
иногда назначат противовирусные препараты, если у вас были симптомы всего 1–2 дня.
Как предотвратить грипп?
Необходимо принять следующие меры:
получите прививку от гриппа;
часто мойте руки с мылом и водой или дезинфицирующим средством для рук;
избегайте скопления людей в сезон гриппа;
прикрывайте нос и рот, когда кашляете или чихаете (если у вас грипп).
Почти каждый в возрасте старше 6 месяцев должен ежегодно получать прививку от гриппа (вакцину) для профилактики гриппа. Обсудите со своим врачом возможность получения прививки от гриппа.
Для того чтобы вакцина против гриппа начала действовать, требуется 2 недели, поэтому врачи в США рекомендуют получать ее в октябре, до начала сезона гриппа.
Если получение прививки от гриппа небезопасно для вас, врачи могут назначить вам противовирусный препарат, чтобы предотвратить грипп, если в вашем регионе происходит вспышка гриппа.
Иногда гриппом заболевают даже после того, как сделали прививку от гриппа. Тем не менее, прививка намного снижает шансы заболеть гриппом. Кроме того, многие из тех, кто считает, что заболел гриппом после прививки, на самом деле заболевают простудой, а не гриппом.