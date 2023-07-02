После укуса зараженного комара симптомы могут не появиться в течение нескольких недель или дольше. Затем возникают следующие симптомы:

высокая температура;

дрожь (очень сильная);

головная боль, боль в мышцах и ощущение тяжелого заболевания.

Лихорадка и озноб появляются и проходят через пару дней. По мере развития инфекции может возникнуть:

низкое количество форменных элементов крови (анемия);

пожелтение глаз и кожи (желтуха);

Тропическая малярия также вызывает другие симптомы в зависимости от того, какие органы были поражены.

Головной мозг: головная боль, спутанность сознания, кома, смерть.

Легкие: затрудненное дыхание;

Почки: темная моча, почечная недостаточность.

Низкий уровень сахара в крови (гипогликемия)

У беременных женщин может случиться выкидыш или же их ребенок может быть инфицирован.