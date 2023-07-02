Что представляет собой малярия?
Малярия — это инфекция, вызванная микроскопическими паразитам, которые называются плазмодии.
Малярия распространяется комарами.
Каждый год миллионы людей по всему миру заражаются малярией.
Почти полмиллиона человек умирает от малярии каждый год, в основном дети.
Малярия вызывает лихорадку и озноб.
Ее диагностируют при помощи анализа крови.
Малярию лечат некоторыми лекарственными средствами, но плазмодии становятся устойчивыми к препаратам.
Малярия раньше встречалась практически во всем мире. Теперь она встречается в основном в теплых регионах, таких как:
Южная Америка
Центральная Америка и острова Карибского бассейна
Африка
Индия и другие части Южной Азии
Ближний Восток
Что вызывает малярию?
Существует 5 видов малярийных плазмодиев, которые заражают людей.
Малярийные плазмодии живут в эритроцитах инфицированных людей.
Когда комары кусают инфицированного человека, они заражаются плазмодиями.
Следующий человек, которого кусает комар, может заразиться.
Малярийные плазмодии сначала попадают в печень, где они зреют и размножаются. Затем плазмодии попадают в кровь и размножаются внутри эритроцитов.
В конце концов эритроциты разрываются и плазмодии попадают в кровь, инфицируя еще больше эритроцитов.
При разрушении большого количества эритроцитов может возникнуть низкий уровень форменных элементов крови (анемия).
Наиболее опасной формой малярии является тропическая малярия. Тропическая малярия особенно опасна, поскольку инфицированные эритроциты могут закупорить мелкие кровеносные сосуды и вызвать повреждение органов. Они могут повредить мозг, почки, легкие и другие органы. При других формах малярии такие последствия не наступают.
Каковы симптомы малярии?
После укуса зараженного комара симптомы могут не появиться в течение нескольких недель или дольше. Затем возникают следующие симптомы:
высокая температура;
дрожь (очень сильная);
головная боль, боль в мышцах и ощущение тяжелого заболевания.
Лихорадка и озноб появляются и проходят через пару дней. По мере развития инфекции может возникнуть:
Тропическая малярия также вызывает другие симптомы в зависимости от того, какие органы были поражены.
Головной мозг: головная боль, спутанность сознания, кома, смерть.
Легкие: затрудненное дыхание;
Почки: темная моча, почечная недостаточность.
Низкий уровень сахара в крови (гипогликемия)
У беременных женщин может случиться выкидыш или же их ребенок может быть инфицирован.
Как врачи могут определить, есть ли у человека синдром малярия?
Врачи проводят:
Анализы крови
Существует 2 типа анализов крови: (1) экспресс-анализы крови, помещенной на карточку, и (2) анализы крови под микроскопом. Врачи часто проводят оба вида анализов.
Как врачи лечат малярию?
Лекарственные препараты для лечения малярии зависят от того, какие виды плазмодиев вызвали заражение и где произошло заражение. В некоторых странах мира малярийные плазмодии устойчивы ко многим противомалярийным препаратам.
В некоторых отдаленных регионах, где распространена малярия, противомалярийные препараты, продаваемые местными аптеками, могут быть поддельными. Если вы путешествуете в зону повышенного риска, врач может порекомендовать взять с собой противомалярийные препараты на случай заражения.
Как предотвратить малярию?
6 октября 2021 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала широкое применение вакцины от малярии у детей, живущих в странах Африки к югу от Сахары и в других регионах с умеренной и высокой степенью распространения малярии, вызываемой Plasmodium falciparum.
При путешествии или проживании в зоне распространения малярии следует:
избегать укусов комаров;
принимать профилактические препараты для уничтожения малярийных плазмодиев.
Чтобы избежать укусов комаров:
спать под противомоскитной сеткой, пропитанной инсектицидом перметрин;
применять репелленты от комаров, содержащие ДЭТА (диэтилтолуамид);
носить длинные штаны и рубашки с длинными рукавами, особенно во время сумерек и на рассвете;
при возможном контакте с большим количеством комаров носить одежду, пропитанную перметрином.
Люди, живущие в зонах распространения малярии, часто распыляют инсектициды в домах и пристройках, ставят сетки на двери и окна, а также убирают стоячую воду (например, из старых шин, цветочных вазонов или луж), где размножаются комары.
Можно принимать лекарства для предотвращения малярии. Существует несколько различных лекарственных средств. Врач может посоветовать, какой из них подходит для места поездки с учетом состояния здоровья. Лекарство следует начать принимать до приезда в область распространения малярии.