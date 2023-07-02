Энтеробиоз вызывают мелкие черви, которые попадают в кишечник.

Заражение происходит после глотания яиц остриц.

Острицы вылупляются из яиц и растут в кишечнике.

Примерно через 2–6 недель взрослые острицы выходят из заднего прохода и откладывают микроскопические яйца на коже рядом с ним.

Яйца могут передаться другим людям.

Яйца вызывают зуд у заднего прохода. При царапании яйца попадают под ногти и могут передаваться другим людям. Яйца также попадают на простыни и могут инфицировать других людей. Острицы чаще встречаются у детей, поскольку они не моют руки так же часто, как взрослые.