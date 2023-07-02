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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Энтеробиоз

(энтеробиоз; оксиуроз)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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Что представляет собой энтеробиоз?

Острицы — это паразиты, которые обычно заражают детей, хотя взрослые тоже могут ими заразиться. Острицы живут в кишечнике и откладывают яйца в коже вокруг заднего прохода (отверстие, из которого выходит кал), вызывая зуд.

  • Зуд вокруг заднего прохода является симптомом энтеробиоза.

  • Дети, которые сосут пальцы рук, подвержены большему риску возникновения энтеробиоза, потому что у них выше риск проглатывания яиц остриц.

  • Если вы подозреваете у ребенка острицы, вы можете заметить червей, осмотрев задний проход ребенка ночью с фонариком — они маленькие, белые и извивающиеся.

  • Врачи лечат энтеробиоз противопаразитарным препаратом.

Что является причиной энтеробиоза?

Энтеробиоз вызывают мелкие черви, которые попадают в кишечник.

  • Заражение происходит после глотания яиц остриц.

  • Острицы вылупляются из яиц и растут в кишечнике.

  • Примерно через 2–6 недель взрослые острицы выходят из заднего прохода и откладывают микроскопические яйца на коже рядом с ним.

  • Яйца могут передаться другим людям.

Яйца вызывают зуд у заднего прохода. При царапании яйца попадают под ногти и могут передаваться другим людям. Яйца также попадают на простыни и могут инфицировать других людей. Острицы чаще встречаются у детей, поскольку они не моют руки так же часто, как взрослые.

Какими симптомами проявляется энтеробиоз?

У большинства носителей остриц симптомы отсутствуют. Если симптомы и появляются, они могут включать:

  • Зуд в области вокруг заднего прохода

  • У девочек зуд и раздражение вокруг влагалища

Как врачи диагностируют энтеробиоз?

Если врачи полагают, что у ребенка могут быть острицы, они обычно просят осмотреть ребенка на предмет остриц или яиц:

  • Проверьте наличие взрослых остриц вокруг заднего прохода ребенка примерно через 1-2 часа после того, как ребенок заснул — острицы белые, извивающиеся, толщиной с волосок, но их можно увидеть невооруженным глазом.

  • Рано утром прикрепите клейкую полоску скотча вокруг заднего прохода ребенка, чтобы собрать яйца — возьмите эту полоску на прием к врачу для осмотра под микроскопом.

Как врачи лечат энтеробиоз?

Врачи проводят лечение энтеробиоза, назначая:

  • Противопаразитарный препарат — как правило, сразу принимается одна доза, и еще одна через 2 недели. 

  • Иногда противопаразитарный препарат назначают всем членам семьи, чтобы острицы не распространялись.

  • Крем против зуда для использования в заднем проходите или вокруг него.

Чтобы избавиться от яиц остриц в доме после инфекции:

  • Тщательно пропылесосьте весь дом.

  • Постирайте и помойте все, к чему притрагивался инфицированный человек, в том числе игрушки, постельное белье и одежду.

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