Что представляет собой энтеробиоз?
Острицы — это паразиты, которые обычно заражают детей, хотя взрослые тоже могут ими заразиться. Острицы живут в кишечнике и откладывают яйца в коже вокруг заднего прохода (отверстие, из которого выходит кал), вызывая зуд.
Зуд вокруг заднего прохода является симптомом энтеробиоза.
Дети, которые сосут пальцы рук, подвержены большему риску возникновения энтеробиоза, потому что у них выше риск проглатывания яиц остриц.
Если вы подозреваете у ребенка острицы, вы можете заметить червей, осмотрев задний проход ребенка ночью с фонариком — они маленькие, белые и извивающиеся.
Врачи лечат энтеробиоз противопаразитарным препаратом.
Что является причиной энтеробиоза?
Энтеробиоз вызывают мелкие черви, которые попадают в кишечник.
Заражение происходит после глотания яиц остриц.
Острицы вылупляются из яиц и растут в кишечнике.
Примерно через 2–6 недель взрослые острицы выходят из заднего прохода и откладывают микроскопические яйца на коже рядом с ним.
Яйца могут передаться другим людям.
Яйца вызывают зуд у заднего прохода. При царапании яйца попадают под ногти и могут передаваться другим людям. Яйца также попадают на простыни и могут инфицировать других людей. Острицы чаще встречаются у детей, поскольку они не моют руки так же часто, как взрослые.
Какими симптомами проявляется энтеробиоз?
У большинства носителей остриц симптомы отсутствуют. Если симптомы и появляются, они могут включать:
Зуд в области вокруг заднего прохода
У девочек зуд и раздражение вокруг влагалища
Как врачи диагностируют энтеробиоз?
Если врачи полагают, что у ребенка могут быть острицы, они обычно просят осмотреть ребенка на предмет остриц или яиц:
Проверьте наличие взрослых остриц вокруг заднего прохода ребенка примерно через 1-2 часа после того, как ребенок заснул — острицы белые, извивающиеся, толщиной с волосок, но их можно увидеть невооруженным глазом.
Рано утром прикрепите клейкую полоску скотча вокруг заднего прохода ребенка, чтобы собрать яйца — возьмите эту полоску на прием к врачу для осмотра под микроскопом.
Как врачи лечат энтеробиоз?
Врачи проводят лечение энтеробиоза, назначая:
Противопаразитарный препарат — как правило, сразу принимается одна доза, и еще одна через 2 недели.
Иногда противопаразитарный препарат назначают всем членам семьи, чтобы острицы не распространялись.
Крем против зуда для использования в заднем проходите или вокруг него.
Чтобы избавиться от яиц остриц в доме после инфекции:
Тщательно пропылесосьте весь дом.
Постирайте и помойте все, к чему притрагивался инфицированный человек, в том числе игрушки, постельное белье и одежду.