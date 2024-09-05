1-я стадия: Сифилис начинается в той части тела, которая была в контакте с жидкостями полового партнера. Например, при вагинальном сексе сифилис может начаться с пениса (у мужчин), во влагалище или рядом с ним (у женщин).

2-я стадия: Сифилис распространяется в кровь и заражает кожу.

3-я стадия: Сифилис распространяется по всему организму. Любая часть тела может быть заражена сифилисом, но в особенности он поражает сердце, кровеносные сосуды, головной и спинной мозг.

Часто между 2-й и 3-й стадией бывает временной промежуток. Этот промежуток называется латентным периодом. В течение латентного периода люди чувствуют себя хорошо и обычно не могут передавать сифилис другим. Иногда сифилис прекращается после 2-й стадии. Тем не менее, примерно у 1 из 3 пациентов с нелеченой инфекцией сифилиса он переходит в 3-ю стадию.