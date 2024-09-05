Что такое сифилис?
Сифилис — это инфекция, передающаяся половым путем (ИППП). ИППП — это инфекция, которая передается от человека к человеку при половом контакте.
Сифилис легко передается через анальный, оральный или вагинальный секс с инфицированным человеком.
Беременная женщина может передать сифилис своему ребенку.
Сифилис протекает в 3 стадиях с прогрессирующим ухудшением.
Врачи лечат сифилис пенициллином.
Каковы 3 стадии сифилиса?
1-я стадия: Сифилис начинается в той части тела, которая была в контакте с жидкостями полового партнера. Например, при вагинальном сексе сифилис может начаться с пениса (у мужчин), во влагалище или рядом с ним (у женщин).
2-я стадия: Сифилис распространяется в кровь и заражает кожу.
3-я стадия: Сифилис распространяется по всему организму. Любая часть тела может быть заражена сифилисом, но в особенности он поражает сердце, кровеносные сосуды, головной и спинной мозг.
Часто между 2-й и 3-й стадией бывает временной промежуток. Этот промежуток называется латентным периодом. В течение латентного периода люди чувствуют себя хорошо и обычно не могут передавать сифилис другим. Иногда сифилис прекращается после 2-й стадии. Тем не менее, примерно у 1 из 3 пациентов с нелеченой инфекцией сифилиса он переходит в 3-ю стадию.
Каковы симптомы сифилиса?
На каждой стадии сифилиса присутствуют разные симптомы.
Симптомы первой стадии (первичного) сифилиса
Маленький, красный, выступающий бугорок в месте заражения, например, на пенисе, влагалище, в прямой кишке (месте накопления кала) или на губах.
Маленький красный бугорок превращается в безболезненную, открытую твердую язву, которая не кровоточит.
Вы можете не заметить язву, потому что она не вызывает симптомов.
3–12 недель спустя язва заживает и человек чувствует себя здоровым.
Если сифилис не лечить, он перейдет во вторую стадию, когда инфекция распространяется в кровь.
Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Симптомы второй (вторичной) стадии сифилиса
Безболезненная сыпь на теле, которая не зудит, в отличие от большинства других высыпаний. Сыпь от сифилиса часто появляется на ладонях или подошвах ступней.
Выступающие, плоские, гладкие бородавки могут также образовываться на влажных участках у рта, подмышек, половых органов и ануса (места выхода кала).
лихорадка
ощущение общей слабости и усталости;
менее выраженный, чем обычно, аппетит;
Увеличение лимфатических узлов.
В бородавках находится много микробов, вызывающих сифилис. Микробы могут передаваться людям, которые касаются бородавок.
Симптомы второй стадии со временем проходят. Но они могут вызывать проблемы в других частях тела и органах, таких как печень, почки и глаза. Без лечения может не возникнуть больше никаких симптомов. Однако примерно у 1 из 3 человек сифилис переходит к третьей стадии.
Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention).
Симптомы третьей стадии (третичного или позднего) сифилиса
Симптомы могут затрагивать кожу, кровеносные сосуды, сердце, головной или спинной мозг.
Проблемы с кожей могут быть следующими:
Мягкие эластичные бугорки на коже, например, на коже головы и лица (бугорки также могут находиться внутри тела, например, на печени или костях).
Бугорки превращаются в открытые язвы и поражают ткань вокруг них.
Бугорки медленно заживают и оставляют шрамы.
Проблемы с кровеносными сосудами обычно связаны с большой артерией (аортой), которая выходит из сердца и снабжает кровью весь организм. Аорта может ослабевать и расширяться. Иногда ослабленная аорта прорывается (разрывается), что может привести к летальному исходу. Проблема с аортой вызывает:
Боль в груди
Проблемы с сердцем, которые обычно приводят к эндокардиту и выражаются такими симптомами:
Боль в груди
затрудненное дыхание;
инфаркт миокарда;
Проблемы с головным мозгом обычно появляются не раньше, чем через 15–20 лет. К симптомам относятся:
Головная боль
ригидность затылочных мышц;
изменения в настроении или поведении;
спутанность сознания;
Инфекция в спинном мозге затрудняет контроль над мышцами. Может также возникнуть:
потеря чувствительности в ногах;
затруднения при ходьбе;
боль в спине, ногах или руках;
слабость рук или ног.
Как врачи диагностируют сифилис?
Для диагностики сифилиса врачи проводят анализы крови. Если врачи подозревают, что сифилис повлиял на головной или спинной мозг, они могут выполнить спинномозговую пункцию.
Как врачи лечат сифилис?
Врачи:
сделают укол пенициллина в одну из мышц, чаще всего в ягодицу;
назначат дополнительные дозы пенициллина, исходя из стадии сифилиса и симптомов;
порекомендуют не заниматься сексом до окончания лечения;
проведут анализы и лечение сифилиса у вашего сексуального партнера;
сделают анализы крови и проведут обследования, чтобы убедиться в эффективности лечения.
Пациентам с аллергией на пенициллин могут назначить другие антибиотики.
В некоторых случаях, когда пенициллин убивает микробы сифилиса, организм реагирует на мертвых и умирающих микробов. Эта реакция обычно развивается в течение первых 12 часов. У вас может быть повышенная температура, головная боль, мышечные боли и сыпь. Эта реакция неприятна, но неопасна. Она проходит в течение 24 часов. Эта реакция не связана с аллергией на пенициллин.