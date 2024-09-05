Как врачи могут определить, есть ли у человека ИППП?

Как врачи могут определить, есть ли у человека ИППП?

Врачи могут выполнить анализы крови, мочи или образца выделений из пениса, влагалища, горла или прямой кишки.

Если у человека одна из ИППП, врачи также проведут анализы на другие ИППП: у лиц с одной ИППП относительно высока вероятность наличия еще одной.