Что такое инфекции, передающиеся половым путем (ИППП)?
ИППП — это инфекции, которые передаются от человека к человеку через половой контакт, включая оральный секс.
ИППП вызываются различными видами микробов, включая хламидии, гонорею, ВИЧ и сифилис.
Некоторые ИППП могут передаваться через поцелуи или тесный контакт с телом, а не только при половом акте.
Некоторые ИППП могут вызывать очень серьезные проблемы со здоровьем во всем организме.
Использование презервативов может помочь предотвратить ИППП.
Путь от влагалища до яичников
У женщин некоторые микроорганизмы могут попадать во влагалище и инфицировать другие репродуктивные органы. Из влагалища эти микроорганизмы могут попасть в шейку и матку, а затем достигнуть фаллопиевых труб, а иногда и яичников.
Путь от полового члена к придатку яичка
В некоторых случаях у мужчин микроорганизмы распространяются вверх по уретре и перемещаются через канал, выводящий сперму из яичек (семявыносящий проток), заражая придаток яичка, располагающийся сверху каждого яичка.
Что является причиной ИППП?
В зависимости от заболевания, ИППП вызываются вирусами, бактериями и крошечными паразитами. Человек, который имел половые контакты с инфицированным партнером, может заразиться ИППП. Половой акт может быть вагинальным, оральным или анальным. Однако некоторые ИППП могут также передаваться другими путями, включая:
поцелуй или тесный контакт с телом;
от матери к ребенку до или во время родов;
Грудное вскармливание
Какими симптомами проявляется ИППП?
В некоторых случаях ИППП не вызывают никаких симптомов. Симптомами ИППП могут быть:
язвы на половых органах и в полости рта;
выделения из язв или половых органов;
боль или зуд;
боль при мочеиспускании.
При отсутствии быстрого лечения некоторые ИППП могут вызывать более серьезные проблемы:
инфекции сердца и головного мозга;
Онкологические заболевания
бесплодие (невозможность забеременеть).
Как врачи могут определить, есть ли у человека ИППП?
Врачи могут выполнить анализы крови, мочи или образца выделений из пениса, влагалища, горла или прямой кишки.
Если у человека одна из ИППП, врачи также проведут анализы на другие ИППП: у лиц с одной ИППП относительно высока вероятность наличия еще одной.
Как можно предотвратить ИППП?
заниматься безопасным сексом;
Используйте презервативы надлежащим образом каждый раз, когда занимаетесь сексом.
Избегайте контактов с несколькими половыми партнерами.
Избегайте контактов с людьми, которые занимаются проституцией.
Мужское обрезание (операция по удалению крайней плоти с пениса) уменьшает вероятность передачи ВИЧ от женщины мужчине.
Как пользоваться презервативом?
Пройдите вакцинацию (прививки).
Существуют вакцины для профилактики некоторых ИППП:
Вакцина против ВПЧ для девочек и мальчиков в возрасте 11 и 12 лет.
Вакцина против гепатита В для новорожденных.
Вакцина против гепатита A для людей в возрасте от 1 года и старше.
Как врачи лечат ИППП?
Большинство ИППП можно лечить лекарственными препаратами. Некоторые вирусные ИППП нельзя вылечить, поэтому они остаются на всю жизнь.