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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие сведения об инфекциях, передающихся половым путем

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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Что такое инфекции, передающиеся половым путем (ИППП)?

ИППП — это инфекции, которые передаются от человека к человеку через половой контакт, включая оральный секс.

  • ИППП вызываются различными видами микробов, включая хламидии, гонорею, ВИЧ и сифилис.

  • Некоторые ИППП могут передаваться через поцелуи или тесный контакт с телом, а не только при половом акте.

  • Некоторые ИППП могут вызывать очень серьезные проблемы со здоровьем во всем организме.

  • Использование презервативов может помочь предотвратить ИППП.

Путь от влагалища до яичников

У женщин некоторые микроорганизмы могут попадать во влагалище и инфицировать другие репродуктивные органы. Из влагалища эти микроорганизмы могут попасть в шейку и матку, а затем достигнуть фаллопиевых труб, а иногда и яичников.

Путь от полового члена к придатку яичка

В некоторых случаях у мужчин микроорганизмы распространяются вверх по уретре и перемещаются через канал, выводящий сперму из яичек (семявыносящий проток), заражая придаток яичка, располагающийся сверху каждого яичка.

Что является причиной ИППП?

В зависимости от заболевания, ИППП вызываются вирусами, бактериями и крошечными паразитами. Человек, который имел половые контакты с инфицированным партнером, может заразиться ИППП. Половой акт может быть вагинальным, оральным или анальным. Однако некоторые ИППП могут также передаваться другими путями, включая:

  • поцелуй или тесный контакт с телом;

  • от матери к ребенку до или во время родов;

  • Грудное вскармливание

Какими симптомами проявляется ИППП?

В некоторых случаях ИППП не вызывают никаких симптомов. Симптомами ИППП могут быть:

  • язвы на половых органах и в полости рта;

  • выделения из язв или половых органов;

  • боль или зуд;

  • боль при мочеиспускании.

При отсутствии быстрого лечения некоторые ИППП могут вызывать более серьезные проблемы:

  • инфекции сердца и головного мозга;

  • Онкологические заболевания

  • бесплодие (невозможность забеременеть).

Как врачи могут определить, есть ли у человека ИППП?

Врачи могут выполнить анализы крови, мочи или образца выделений из пениса, влагалища, горла или прямой кишки.

Если у человека одна из ИППП, врачи также проведут анализы на другие ИППП: у лиц с одной ИППП относительно высока вероятность наличия еще одной.

Как можно предотвратить ИППП?

заниматься безопасным сексом;

  • Используйте презервативы надлежащим образом каждый раз, когда занимаетесь сексом.

  • Избегайте контактов с несколькими половыми партнерами.

  • Избегайте контактов с людьми, которые занимаются проституцией.

  • Мужское обрезание (операция по удалению крайней плоти с пениса) уменьшает вероятность передачи ВИЧ от женщины мужчине.

Как пользоваться презервативом?

  • Для каждого полового акта используйте только новый презерватив.

  • Используйте правильный размер.

  • Обращайтесь с презервативом осторожно, чтобы не повредить его ногтями, зубами или острыми предметами.

  • Надевайте презерватив после наступления эрекции и до начала генитального контакта с партнером.

  • Определите, в какую сторону разворачивать презерватив, поместив его на указательный палец и попытавшись осторожно развернуть его, но только слегка. Если не получается, переверните его и попробуйте развернуть в другую сторону. Затем полностью сверните его.

  • Расположите свернутый презерватив на головке эрегированного полового члена.

  • Оставьте примерно 1/2 дюйма кончика презерватива свободным для сбора спермы.

  • Сожмите одной рукой резервуар презерватива, чтобы выпустить из него воздух.

  • Если вы не обрезаны, оттяните назад крайнюю плоть перед расправлением презерватива.

  • Второй рукой расправьте презерватив по направлению к основанию полового члена и выдавите все воздушные пузырьки.

  • Проверьте, чтобы во время полового акта смазка была достаточной.

  • С латексными презервативами используются лубриканты только на основе воды. Лубриканты на масляной основе (например, вазелин, жир, минеральные масла, массажные масла, лосьоны для тела и кулинарный жир) могут повредить латекс и привести к разрыву презерватива.

  • Плотно удерживая презерватив у основы, выньте половой член, пока он еще в состоянии эрекции, чтобы избежать соскальзывания презерватива и вытекания жидкости.

Пройдите вакцинацию (прививки).

Существуют вакцины для профилактики некоторых ИППП:

Как врачи лечат ИППП?

Большинство ИППП можно лечить лекарственными препаратами. Некоторые вирусные ИППП нельзя вылечить, поэтому они остаются на всю жизнь.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.