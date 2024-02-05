Вирусы герпеса представляют собой группу вирусов, которые могут вызывать несколько различных инфекций. Болезнь, которую большинство людей называют «герпесом», это простой герпес, лишь один из нескольких типов вируса герпеса.

После инфицирования вирусом герпеса вирус остается в организме до конца жизни. Это означает, что в некоторых случаях вирус может повторно активироваться. Если это произойдет, он может вызвать, а может и не вызвать повторные симптомы.