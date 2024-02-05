Что представляют собой вирусы герпеса?
Вирусы герпеса представляют собой группу вирусов, которые могут вызывать несколько различных инфекций. Болезнь, которую большинство людей называют «герпесом», это простой герпес, лишь один из нескольких типов вируса герпеса.
После инфицирования вирусом герпеса вирус остается в организме до конца жизни. Это означает, что в некоторых случаях вирус может повторно активироваться. Если это произойдет, он может вызвать, а может и не вызвать повторные симптомы.
Какие инфекции вызывают вирусы герпеса?
Человек может заразиться многими типами вирусов герпеса. Следующие инфекции вызваны определенным типом вируса герпеса:
Как врачи лечат инфекцию, вызванную вирусом герпеса?
Лечение зависит от типа инфекции. Например, при ЦМВ и некоторых других инфекциях, вызванных вирусом герпеса, врачи могут назначить противовирусные препараты. При ветряной оспе врачи обычно лечат симптомы.
Вакцины могут предотвратить ветряную оспу и опоясывающий лишай. Вакцины для других типов инфекции, вызванных вирусами герпеса, отсутствуют.