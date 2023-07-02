Ревматическая лихорадка

Пурпурная лихорадка

Из-за ревматической лихорадки появляются болезненные, опухшие суставы. У детей с ревматической лихорадкой могут быть неконтролируемые порывистые движения рук и ног. Ревматическая лихорадка иногда повреждает клапаны сердца. Но повреждение сердечного клапана обычно не проявляется в течение многих лет.

Скарлатина может вызвать сыпь на лице, а затем и остальной части тела. Сыпь на ощупь похожа на наждачную бумагу. Когда он исчезает, кожа начинает шелушиться. На языке появляются красные зернышки, из-за которых он выглядит как земляника (и называется «земляничный язык»).