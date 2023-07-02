Что представляют собой стрептококковые инфекции?
Стрептококки (часто называемые просто стрептококком) — это распространенная группа бактерий. Различные типы стрептококков вызывают различные заболевания. Чаще всего они вызывают боль в горле (стрептококковый фарингит) или кожные инфекции. Но они могут вызывать опасные для жизни инфекции в других частях тела.
Стрептококковые бактерии могут жить как в теле, так и на нем, не вызывая симптомов.
Инфекция может развиться в горле, среднем ухе, пазухах, легких, коже, подкожной ткани, клапанах сердца и крови.
Инфекции могут вызвать появление красного и болезненного отека ткани, язвы, покрытые струпьями, боль в горле и сыпь.
Врачи лечат стрептококковые инфекции с помощью антибиотиков.
Что является причиной стрептококковых инфекций?
Стрептококковые бактерии могут передаваться от человека к человеку путем:
вдыхания инфицированных капель от чьего-то чиханья или кашля;
прикосновения к зараженной язве;
родов, при которых инфекция может передаваться от матери ребенку.
Какими симптомами проявляются стрептококковые инфекции?
В зависимости от места инфицирования возникают разные симптомы:
Инфекция горла (стрептококковый фарингит): Боль в горле, опухшие бугорки на шее, повышенная температура, гной на миндалинах.
Инфекция кожи: Болезненная красная область на коже (целлюлит) или желтые язвы, покрытые струпьями (импетиго).
Подкожная инфекция (некротический фасциит): Озноб, повышенная температура, сильная боль и болезненность той части тела, которая заражена.
Некротический фасциит — это весьма серьезное заболевание. При нем может развиться гангрена, и можно потерять руку или ногу, или даже умереть.
Каковы осложнения при стрептококковых инфекциях?
Пурпурная лихорадка
Из-за ревматической лихорадки появляются болезненные, опухшие суставы. У детей с ревматической лихорадкой могут быть неконтролируемые порывистые движения рук и ног. Ревматическая лихорадка иногда повреждает клапаны сердца. Но повреждение сердечного клапана обычно не проявляется в течение многих лет.
Скарлатина может вызвать сыпь на лице, а затем и остальной части тела. Сыпь на ощупь похожа на наждачную бумагу. Когда он исчезает, кожа начинает шелушиться. На языке появляются красные зернышки, из-за которых он выглядит как земляника (и называется «земляничный язык»).
Как врачи диагностируют стрептококковую инфекцию?
Врачи будут исследовать мазок из больного горла или других инфицированных тканей.
Как врачи лечат стрептококковые инфекции?
Врачи лечат стрептококковые инфекции с помощью антибиотиков.
При некротическом фасциите проводят госпитализацию и хирургическую операцию для изъятия мертвой инфицированной ткани.