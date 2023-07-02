У некоторых людей имеются стафилококки на коже или в носу, но симптомы отсутствуют. Такие люди называются носителями. Переносчики могут распространять бактерии среди других людей и заражать их инфекцией. Чаще всего переносчиками являются люди, которые работают в больнице, или пациенты, которые пребывают в больнице.