Что представляет собой золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)?
Стафилококк — это распространенная группа бактерий. Некоторые типы стафилококков живут на коже людей и в окружающей среде и не вызывают заболевания. Другие типы стафилококков, особенно золотистый стафилококк, могут вызвать серьезные инфекции. Их часто называют стафилококковыми инфекциями.
Вы можете заразиться стафилококковой инфекцией от другого человека или при касании к предметам, на которых есть бактерии.
Стафилококковые инфекции могут быть как легкими, так и смертельными.
Бактерии стафилококка, которые попадают в кровоток, могут вызвать проблемы в органах.
Врачи лечат стафилококковые инфекции с помощью антибиотиков.
Многие стафилококковые инфекции устойчивы к действию распространенных антибиотиков.
Предотвратить инфекцию стафилококка можно путем тщательного мытья рук.
Что представляет собой МРЗС?
Стафилококковые инфекции раньше вылечивались многими антибиотиками. Сейчас многие типы стафилококков стали устойчивыми ко всем антибиотикам, кроме самых сильных. Стафилококк, который нельзя вылечить самой распространенной группой антибиотиков, называется MRSA (устойчивый к метициллину золотистый стафилококк). MRSA и другие еще более устойчивые типы стафилококков становятся все более распространенными, особенно в больницах. Эти инфекции трудно поддаются лечению.
Что вызывает стафилококковые инфекции?
Стафилококковые инфекции легко передаются при:
прикосновении к другому человеку, у которого есть инфекция;
прикосновении к предметам, на которых находятся бактерии (таким как тренажеры в спортзале, телефоны, дверные ручки, пульты дистанционного управления или кнопки лифта).
Стафилококк обычно заражает:
Кожа
Однако стафилококк может перемещаться вместе с кровотоком и заражать почти любую часть тела, например, кости и клапаны в сердце. Стафилококк также может находиться на медицинских устройствах внутри тела, таких как кардиостимулятор, искусственный сустав или сердечный клапан.
Кто является переносчиком стафилококка?
У некоторых людей имеются стафилококки на коже или в носу, но симптомы отсутствуют. Такие люди называются носителями. Переносчики могут распространять бактерии среди других людей и заражать их инфекцией. Чаще всего переносчиками являются люди, которые работают в больнице, или пациенты, которые пребывают в больнице.
Какими симптомами проявляются стафилококковые инфекции?
При стафилококковой инфекции на коже может возникнуть:
боль и покраснение кожи (флегмона);
зуд или болезненные пузыри, наполненные белой или желтой жидкостью, которые лопаются и покрываются струпьями (импетиго);
болезненные, заполненные гноем припухлости под кожей (абсцессы).
При стафилококковой инфекции в другом месте тела могут быть и другие симптомы:
Инфекция молочной железы (мастит): Боль, покраснение и абсцессы (скопления гноя) в груди, которые характерны для кормящих матерей и появляются обычно в течение 1–4 недель после начала кормления грудью.
Легочная инфекция (пневмония): Часто бывает высокая температура, одышка и кашель, при котором выходит мокрота с кровью.
Инфекция крови (сепсис): повышенная температура и иногда опасно низкое снижение артериального давления (септический шок);
инфекция сердечного клапана (эндокардит):; лихорадка и одышка, иногда со смертельным исходом.
Инфекция костей (остеомиелит): озноб, лихорадка, боль в костях, покраснение и отек кожи над костью.
На этой фотографии фурункул (гнойник) — болезненный, отекший, заполненный гноем очаг.
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
У этой женщины красный, воспаленный фурункул под бровью.
DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY
При импетиго группа язвочек вскрывается с образованием корочки медового цвета.
Изображение любезно предоставлено д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
У этого ребенка с импетиго скопления язв, покрытых желтоватыми струпьями.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
На этой фотографии фурункул (гнойник) — болезненный, отекший, заполненный гноем очаг.
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
У этой женщины красный, воспаленный фурункул под бровью.
DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY
При импетиго группа язвочек вскрывается с образованием корочки медового цвета.
Изображение любезно предоставлено д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
У этого ребенка с импетиго скопления язв, покрытых желтоватыми струпьями.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Как врачи диагностируют стафилококковую инфекцию?
Врачи обычно диагностируют кожную стафилококковую инфекцию путем осмотра кожи. Чтобы определить, есть ли у человека стафилококковая инфекция в других местах, врачи проведут такие исследования, как:
Анализ крови
анализ инфицированных жидкостей организма.
Как врачи лечат стафилококковые инфекции?
Врачи лечат стафилококковые инфекции с помощью антибиотиков. Если вы заразились инфекцией в больнице, вам назначат антибиотики, которые действуют против MRSA.
Иногда кожные инфекции можно лечить мазью, наносимой на кожу.
При более тяжелой кожной инфекции вам назначат антибиотики для приема внутрь, а иногда и внутривенно.
При костных инфекциях обычно требуется хирургическое вмешательство для извлечения инфицированной костной ткани.
При абсцессе врачи разрезают его и очищают от гноя.
Как предотвратить стафилококковые инфекции?
Тщательно мойте руки с мылом и водой или используйте дезинфицирующее средство для рук.
Не готовьте еду и не подавайте ее другим, если у вас кожная стафилококковая инфекция.