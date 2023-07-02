Что представляет собой столбняк?
Столбняк представляет собой опасное для жизни заболевание, вызванное бактериями, которые называются Clostridium tetani.
Бактерии столбняка вырабатывают яд, который поражает нервы и мозг.
Столбняк может возникнуть после пореза, колотой раны, ожога или травмы, в результате которой микробы проникают через кожу.
Симптомы обычно начинаются с сильных мышечных спазмов через 5–10 дней после травмы.
Могут возникнуть проблемы с глотанием и дыханием, которые могут привести к летальному исходу.
Получение вакцины против столбняка помогает предотвратить столбняк.
Немедленно обратитесь к врачу, если считаете, что у вас может быть столбняк, или если у вас колотая рана, глубокий порез или повреждение кожи, которое трудно очистить.
Что вызывает столбняк?
Бактерии, которые вызывают столбняк, живут в грязи и в выделениях животных. Они могут попасть в организм в следующих случаях:
Порез или колотая рана, особенно глубокая или загрязненная
Укол грязной иглой (например, игла для татуировки или игла, которая используется для введения наркотиков)
Повреждение кожи, например, вследствие ожога или обморожения
В регионах мира с низким уровнем санитарии грязь может попадать в культю пуповины и вызывать столбняк у новорожденных.
Каковы симптомы столбняка?
Симптомы начинаются примерно через 5–10 дней после травмы, а иногда и через 50 дней. К ним относятся:
мышечные спазмы, которые болезненны и делают мышцы напряженными и ригидными.
Мышечные спазмы обычно начинаются в челюсти. Челюсть нельзя открыть, поэтому столбняк иногда называют «тризм челюсти». Мышечные спазмы могут затронуть горло и дыхание, а затем шею, плечи, лицо, руки, ноги, спину и живот. У больных столбняком иногда улыбка застывает на лице с поднятыми бровями. У них также может быть сутулость, затрудненное мочеиспускание или дефекация.
К другим симптомам относятся:
учащенное сердцебиение;
лихорадка и потливость.
Как врачи диагностируют столбняк?
Врачи диагностируют столбняк на основе симптомов и ответов на вопросы о недавних травмах. Они могут взять образец поврежденной ткани для анализа на бактерии.
Как врачи проводят лечение столбняка?
Больных столбняком госпитализируют. Врачи очищают порезы или раны и удалят мертвую ткань кожи. Врачи лечат столбняк следующими способами:
внутривенным введением антибиотиков;
инъекцией лекарственных препаратов для облегчения мышечных спазмов;
вакциной против столбняка, если пострадавший никогда не получал ее или не вакцинировался в последние 10 лет;
медикаментозным лечением боли и тревожности.
При невозможности дышать врачи введут дыхательную трубку в горло и подключат аппарат ИВЛ. При невозможности глотать врачи будут вводить пищу и жидкости внутривенно.
Как можно предотвратить столбняк?
Предотвратить столбняк можно, получив вакцину против столбняка (прививку). Маленьким детям вакцина против столбняка вводится вместе с вакцинами против дифтерии и коклюша. Маленьким детям врачи проводят серию из 3 или более прививок. Взрослым следует делать ревакцинацию один раз в 10 лет после этого.
При порезе или травмировании немедленно очистите рану водой с мылом. Затем позвоните врачу или посетите врача, чтобы узнать, нужна ли вам прививка от столбняка. Если у вас никогда не было прививки против столбняка или вы не делали вакцинацию за последние 10 лет, нужно сделать прививку.