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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Столбняк

(Тризм челюсти)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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Что представляет собой столбняк?

Столбняк представляет собой опасное для жизни заболевание, вызванное бактериями, которые называются Clostridium tetani.

  • Бактерии столбняка вырабатывают яд, который поражает нервы и мозг.

  • Столбняк может возникнуть после пореза, колотой раны, ожога или травмы, в результате которой микробы проникают через кожу.

  • Симптомы обычно начинаются с сильных мышечных спазмов через 5–10 дней после травмы.

  • Могут возникнуть проблемы с глотанием и дыханием, которые могут привести к летальному исходу.

  • Получение вакцины против столбняка помогает предотвратить столбняк.

Немедленно обратитесь к врачу, если считаете, что у вас может быть столбняк, или если у вас колотая рана, глубокий порез или повреждение кожи, которое трудно очистить.

Что вызывает столбняк?

Бактерии, которые вызывают столбняк, живут в грязи и в выделениях животных. Они могут попасть в организм в следующих случаях:

  • Порез или колотая рана, особенно глубокая или загрязненная

  • Укол грязной иглой (например, игла для татуировки или игла, которая используется для введения наркотиков)

  • Повреждение кожи, например, вследствие ожога или обморожения

В регионах мира с низким уровнем санитарии грязь может попадать в культю пуповины и вызывать столбняк у новорожденных.

Каковы симптомы столбняка?

Симптомы начинаются примерно через 5–10 дней после травмы, а иногда и через 50 дней. К ним относятся:

  • мышечные спазмы, которые болезненны и делают мышцы напряженными и ригидными.

Мышечные спазмы обычно начинаются в челюсти. Челюсть нельзя открыть, поэтому столбняк иногда называют «тризм челюсти». Мышечные спазмы могут затронуть горло и дыхание, а затем шею, плечи, лицо, руки, ноги, спину и живот. У больных столбняком иногда улыбка застывает на лице с поднятыми бровями. У них также может быть сутулость, затрудненное мочеиспускание или дефекация.

К другим симптомам относятся:

  • учащенное сердцебиение;

  • лихорадка и потливость.

Как врачи диагностируют столбняк?

Врачи диагностируют столбняк на основе симптомов и ответов на вопросы о недавних травмах. Они могут взять образец поврежденной ткани для анализа на бактерии.

Как врачи проводят лечение столбняка?

Больных столбняком госпитализируют. Врачи очищают порезы или раны и удалят мертвую ткань кожи. Врачи лечат столбняк следующими способами:

  • внутривенным введением антибиотиков;

  • инъекцией лекарственных препаратов для облегчения мышечных спазмов;

  • вакциной против столбняка, если пострадавший никогда не получал ее или не вакцинировался в последние 10 лет;

  • медикаментозным лечением боли и тревожности.

При невозможности дышать врачи введут дыхательную трубку в горло и подключат аппарат ИВЛ. При невозможности глотать врачи будут вводить пищу и жидкости внутривенно.

Как можно предотвратить столбняк?

Предотвратить столбняк можно, получив вакцину против столбняка (прививку). Маленьким детям вакцина против столбняка вводится вместе с вакцинами против дифтерии и коклюша. Маленьким детям врачи проводят серию из 3 или более прививок. Взрослым следует делать ревакцинацию один раз в 10 лет после этого.

При порезе или травмировании немедленно очистите рану водой с мылом. Затем позвоните врачу или посетите врача, чтобы узнать, нужна ли вам прививка от столбняка. Если у вас никогда не было прививки против столбняка или вы не делали вакцинацию за последние 10 лет, нужно сделать прививку.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.