Бактерии, которые вызывают столбняк, живут в грязи и в выделениях животных. Они могут попасть в организм в следующих случаях:

Порез или колотая рана, особенно глубокая или загрязненная

Укол грязной иглой (например, игла для татуировки или игла, которая используется для введения наркотиков)

Повреждение кожи, например, вследствие ожога или обморожения

В регионах мира с низким уровнем санитарии грязь может попадать в культю пуповины и вызывать столбняк у новорожденных.