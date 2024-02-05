Хантавирус заражает диких грызунов во всем мире. Существуют различные штаммы хантавируса в разных частях мира.

В зависимости от штамма, вирус поражает различные органы.

Легкие: Штамм хантавируса, распространенный в западной части США, Центральной и Южной Америке обычно вызывает инфекцию легких, в результате чего возникает кашель, затрудненное дыхание и жидкость в легких.

Почки: Штамм хантавируса, распространенный в Корее и Европе, обычно вызывает сыпь и боль в животе, и привести к отказу почек.