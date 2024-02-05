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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хантавирусная инфекция

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено февр. 2024
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Что представляет собой хантавирус?

Хантавирус — это вирусная инфекция, которая передается через мочу и помет мышей и крыс. Хантавирус может вызывать опасные для жизни инфекции легких и почек.

  • Заразиться хантавирусом можно, вдыхая воздух, загрязненный мочой или пометом зараженного грызуна (крысы или мыши).

  • Хантавирус вызывает жар, головную боль, боль в мышцах и проблемы с легкими или почками.

  • Тяжелая хантавирусная инфекция может быть смертельной.

Что вызывает хантавирусную инфекцию?

Хантавирус заражает диких грызунов во всем мире. Существуют различные штаммы хантавируса в разных частях мира.

В зависимости от штамма, вирус поражает различные органы.

Легкие: Штамм хантавируса, распространенный в западной части США, Центральной и Южной Америке обычно вызывает инфекцию легких, в результате чего возникает кашель, затрудненное дыхание и жидкость в легких.

Почки: Штамм хантавируса, распространенный в Корее и Европе, обычно вызывает сыпь и боль в животе, и привести к отказу почек.

Каковы симптомы хантавируса?

Ранние симптомы хантавируса:

  • лихорадка

  • головная боль и боль в мышцах;

  • иногда боль в животе, рвота или диарея.

Эти ранние симптомы продолжаются около 4 дней, иногда дольше. В зависимости от штамма хантавируса у вас могут быть и другие симптомы.

При инфекции легких:

  • кашель и затрудненное дыхание, которое ухудшается в течение нескольких часов;

  • низкое артериальное давление;

Хантавирусная инфекция, поражающая легкие, может быть смертельной.

Когда геморрагическая лихорадка поражает почки:

  • иногда кровь в моче или кале, либо синяки на коже;

  • иногда прекращается выработка мочи;

  • иногда спутанность сознания, приводящая к коме.

Как врачи диагностируют хантавирус?

Врачи подозревают хантавирус при наличии симптомов и контакта с грызунами или их пометом.

Как врачи лечат хантавирус?

Врачи будут лечить симптомы.

При заражении штаммом хантавируса, поражающим легкие, врачи:

  • организуют подачу кислорода для облегчения дыхания;

  • иногда подключат аппарат искусственной вентиляции легких для облегчения дыхания.

При заражении штаммом хантавируса, поражающим почки, врачи:

  • назначат противовирусный препарат, который может купировать симптомы;

  • иногда проведут почечный диализ(с использованием аппарата для фильтрации отходов жизнедеятельности из крови, поскольку почки с этим не справляются).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.