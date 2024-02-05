Что представляет собой хантавирус?
Хантавирус — это вирусная инфекция, которая передается через мочу и помет мышей и крыс. Хантавирус может вызывать опасные для жизни инфекции легких и почек.
Заразиться хантавирусом можно, вдыхая воздух, загрязненный мочой или пометом зараженного грызуна (крысы или мыши).
Хантавирус вызывает жар, головную боль, боль в мышцах и проблемы с легкими или почками.
Тяжелая хантавирусная инфекция может быть смертельной.
Что вызывает хантавирусную инфекцию?
Хантавирус заражает диких грызунов во всем мире. Существуют различные штаммы хантавируса в разных частях мира.
В зависимости от штамма, вирус поражает различные органы.
Легкие: Штамм хантавируса, распространенный в западной части США, Центральной и Южной Америке обычно вызывает инфекцию легких, в результате чего возникает кашель, затрудненное дыхание и жидкость в легких.
Почки: Штамм хантавируса, распространенный в Корее и Европе, обычно вызывает сыпь и боль в животе, и привести к отказу почек.
Каковы симптомы хантавируса?
Ранние симптомы хантавируса:
лихорадка
головная боль и боль в мышцах;
иногда боль в животе, рвота или диарея.
Эти ранние симптомы продолжаются около 4 дней, иногда дольше. В зависимости от штамма хантавируса у вас могут быть и другие симптомы.
При инфекции легких:
кашель и затрудненное дыхание, которое ухудшается в течение нескольких часов;
низкое артериальное давление;
Хантавирусная инфекция, поражающая легкие, может быть смертельной.
Когда геморрагическая лихорадка поражает почки:
иногда кровь в моче или кале, либо синяки на коже;
иногда прекращается выработка мочи;
иногда спутанность сознания, приводящая к коме.
Как врачи диагностируют хантавирус?
Врачи подозревают хантавирус при наличии симптомов и контакта с грызунами или их пометом.
Для постановки точного диагноза делают анализы крови.
В случае кашля или затрудненного дыхания они могут сделать рентгенографию органов грудной клетки и эхокардиографию (УЗИ сердца).
Как врачи лечат хантавирус?
Врачи будут лечить симптомы.
При заражении штаммом хантавируса, поражающим легкие, врачи:
организуют подачу кислорода для облегчения дыхания;
иногда подключат аппарат искусственной вентиляции легких для облегчения дыхания.
При заражении штаммом хантавируса, поражающим почки, врачи:
назначат противовирусный препарат, который может купировать симптомы;
иногда проведут почечный диализ(с использованием аппарата для фильтрации отходов жизнедеятельности из крови, поскольку почки с этим не справляются).