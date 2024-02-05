Что представляет собой геморрагическая лихорадка?
Геморрагическая лихорадка — это серьезная вирусная инфекция, которая вызывает лихорадку и кровотечение изо рта, из носа или внутренних органов. Эти инфекции могут привести к смерти.
Заразиться этими инфекциями можно, касаясь зараженных людей, животных или насекомых либо их физиологических жидкостей, таких как слюна, моча, помет или кровь.
Врачи ставят диагноз геморрагической лихорадки по результатам анализов крови.
Лекарств для излечения геморрагической лихорадки не существует, поэтому врачи купируют симптомы, назначают прием жидкости и проверяют функцию органов.
Иногда они назначают противовирусные препараты.
Что вызывает геморрагическую лихорадку?
Геморрагическую лихорадку вызывают вирусы. Геморрагические лихорадки представляют собой группу вирусных инфекций, включая:
эболу, в некоторых частях Африки;
лихорадку Ласса, в Западной Африке;
лихорадка денге, в Азии и Южной Америке;
хантавирус, в США, Центральной и Южной Америке, Европе и Корее;
желтую лихорадку, в тропических регионах Африки, Южной Америки и южной части Панамы.
Каковы симптомы геморрагической лихорадки?
Эти вирусы вызывают протекание кровеносных сосудов, вызывая:
подкожное кровотечение, кровотечение изо рта, из носа или внутренних органов.
Помимо кровотечения, другие симптомы включают следующие:
лихорадка
боли в мышцах и теле;
слабость и утомляемость;
при тяжелом кровотечении — кому, шок, отказ легких, печени и почек.