Что представляет собой геморрагическая лихорадка?

Что представляет собой геморрагическая лихорадка?

Геморрагическая лихорадка — это серьезная вирусная инфекция, которая вызывает лихорадку и кровотечение изо рта, из носа или внутренних органов. Эти инфекции могут привести к смерти.