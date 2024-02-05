Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Краткий обзор геморрагических лихорадок

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено февр. 2024
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Что представляет собой геморрагическая лихорадка?

Геморрагическая лихорадка — это серьезная вирусная инфекция, которая вызывает лихорадку и кровотечение изо рта, из носа или внутренних органов. Эти инфекции могут привести к смерти.

  • Заразиться этими инфекциями можно, касаясь зараженных людей, животных или насекомых либо их физиологических жидкостей, таких как слюна, моча, помет или кровь.

  • Врачи ставят диагноз геморрагической лихорадки по результатам анализов крови.

  • Лекарств для излечения геморрагической лихорадки не существует, поэтому врачи купируют симптомы, назначают прием жидкости и проверяют функцию органов.

  • Иногда они назначают противовирусные препараты.

Что вызывает геморрагическую лихорадку?

Геморрагическую лихорадку вызывают вирусы. Геморрагические лихорадки представляют собой группу вирусных инфекций, включая:

Каковы симптомы геморрагической лихорадки?

Эти вирусы вызывают протекание кровеносных сосудов, вызывая:

  • подкожное кровотечение, кровотечение изо рта, из носа или внутренних органов.

Помимо кровотечения, другие симптомы включают следующие:

  • лихорадка

  • боли в мышцах и теле;

  • слабость и утомляемость;

  • при тяжелом кровотечении — кому, шок, отказ легких, печени и почек.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.