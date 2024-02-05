Вирусы Эбола и Марбург обычно заражают животных, живущих в Центральной и Западной Африке. Но после того как они заразят людей, они могут быстро распространяться. Люди могут заразиться:

прикасаясь или поедая инфицированных животных;

прикасаясь к инфицированным людям;

прикасаясь к телам людей, умерших от инфекции.

Вирус находится почти во всех физиологических жидкостях инфицированных людей и животных. Эти жидкости включают кровь, слюну, рвоту, мочу, кал, пот, грудное молоко и сперму. Вы также можете заразиться вирусом, коснувшись вещей, на которые попала любая из этих жидкостей, таких как загрязненная одежда или постельные принадлежности. Это означает, что риск заражения у вас повышен, если вы: