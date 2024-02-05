Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инфекции, вызванные вирусами Эбола и Марбург

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено февр. 2024
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Что представляют собой инфекции, вызванные вирусами Эбола и Марбург?

Эбола и Марбург — это редкие вирусные инфекции, которые вызывают жар и кровотечение. Оба эти вируса обычно заражают животных, а не людей. Если они заражают людей, такая инфекция может быть смертельной.

  • Вирусы заражают людей в основном в Центральной и Западной Африке.

  • Некоторые путешественники (в том числе медицинские работники) из других частей мира вернулись из Африки с вирусной инфекцией Эбола.

  • Вирусы Эбола и Марбург очень легко передаются от человека к человеку: заразиться можно от больного или мертвого тела.

  • Вы можете заразиться одним из этих вирусов, коснувшись кожи или физиологических жидкостей инфицированного человека.

  • Симптомы включают жар, боль в мышцах, головную боль, а позднее серьезную рвоту и подкожное кровотечение.

  • На выздоровление уходит много времени, потому что вирусы могут оставаться в организме в течение нескольких недель.

Что вызывает вирусную инфекцию Эбола и Марбург?

Вирусы Эбола и Марбург обычно заражают животных, живущих в Центральной и Западной Африке. Но после того как они заразят людей, они могут быстро распространяться. Люди могут заразиться:

  • прикасаясь или поедая инфицированных животных;

  • прикасаясь к инфицированным людям;

  • прикасаясь к телам людей, умерших от инфекции.

Вирус находится почти во всех физиологических жидкостях инфицированных людей и животных. Эти жидкости включают кровь, слюну, рвоту, мочу, кал, пот, грудное молоко и сперму. Вы также можете заразиться вирусом, коснувшись вещей, на которые попала любая из этих жидкостей, таких как загрязненная одежда или постельные принадлежности. Это означает, что риск заражения у вас повышен, если вы:

  • работник сферы здравоохранения;

  • член семьи инфицированного человека;

  • касаетесь мертвых тел во время подготовки к похоронам или похоронных церемоний.

Каковы симптомы вирусов Эбола и Марбург?

Сначала появляются симптомы, которые включают:

  • жар, боль в мышцах и головную боль;

  • Боль в горле

В течение нескольких дней самочувствие ухудшается и может возникнуть:

  • боль в животе, тяжелая рвота и диарея, иногда с кровью, что может привести к обезвоживанию (слишком малому количеству воды в организме);

  • подкожное кровотечение (фиолетовые пятна или участки), кровотечение изо рта или носа либо из внутренних органов;

  • сыпь на груди и животе;

  • спутанность сознания;

  • кому (состояние обморока, из которого нельзя выйти);

На второй неделе болезни люди либо начинают поправляться, либо умирают из-за отказа органов. Люди чаще умирают от Эболы, чем от вируса Марбург.

Как врачи диагностируют вирусы Эбола и Марбург?

Врачи подозревают вирус Эбола или Марбург, если вы больны, находитесь или недавно путешествовали в регион, где люди заражаются этими вирусами. Для подтверждения диагноза они проведут:

  • Анализы крови

Как врачи лечат вирусы Эбола и Марбург?

У врачей нет противовирусной медицины, которая вылечивает вирусную инфекцию Эбола или Марбург. В настоящее время исследователи разрабатывают экспериментальные препараты. Врачи лечат инфекцию:

  • внутривенным (в/в) введением жидкости для предотвращения обезвоживания;

  • замедляя или останавливая кровотечение;

  • купируя такие симптомы, как боль.

Врачи носят защитную одежду и тщательно изолируют больных, чтобы предотвратить передачу инфекции другим.

Как предотвратить заражение вирусом Эбола и Марбург?

Разрабатывалось несколько вакцин против вирусов и противовирусных препаратов. Вакцина Эбола была одобрена Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США в 2019 году.

В некоторых частях мира, где есть вирус Эбола и Марбург, следует:

  • избегать контакта с дикими животными, особенно летучими мышами и обезьянами;

  • не есть мяса этих животных (если только оно не приготовлено надлежащим образом).

Если вы находитесь в регионе, где имеется вспышка вируса Эбола или Марбург:

  • Часто мойте руки с мылом и водой или спиртосодержащим чистящим средством для рук.

  • Прикасайтесь к больным людям, только если носите средства индивидуальной защиты, включая перчатки, халаты и маски.

  • Не трогайте тело мертвого человека.

Если вы недавно путешествовали в один из этих регионов, внимательно следите за состоянием своего здоровья в течение 21 дня и сразу же обратитесь к врачу, если возникнут какие-либо симптомы.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.