Что представляют собой инфекции, вызванные вирусами Эбола и Марбург?
Эбола и Марбург — это редкие вирусные инфекции, которые вызывают жар и кровотечение. Оба эти вируса обычно заражают животных, а не людей. Если они заражают людей, такая инфекция может быть смертельной.
Вирусы заражают людей в основном в Центральной и Западной Африке.
Некоторые путешественники (в том числе медицинские работники) из других частей мира вернулись из Африки с вирусной инфекцией Эбола.
Вирусы Эбола и Марбург очень легко передаются от человека к человеку: заразиться можно от больного или мертвого тела.
Вы можете заразиться одним из этих вирусов, коснувшись кожи или физиологических жидкостей инфицированного человека.
Симптомы включают жар, боль в мышцах, головную боль, а позднее серьезную рвоту и подкожное кровотечение.
На выздоровление уходит много времени, потому что вирусы могут оставаться в организме в течение нескольких недель.
Что вызывает вирусную инфекцию Эбола и Марбург?
Вирусы Эбола и Марбург обычно заражают животных, живущих в Центральной и Западной Африке. Но после того как они заразят людей, они могут быстро распространяться. Люди могут заразиться:
прикасаясь или поедая инфицированных животных;
прикасаясь к инфицированным людям;
прикасаясь к телам людей, умерших от инфекции.
Вирус находится почти во всех физиологических жидкостях инфицированных людей и животных. Эти жидкости включают кровь, слюну, рвоту, мочу, кал, пот, грудное молоко и сперму. Вы также можете заразиться вирусом, коснувшись вещей, на которые попала любая из этих жидкостей, таких как загрязненная одежда или постельные принадлежности. Это означает, что риск заражения у вас повышен, если вы:
работник сферы здравоохранения;
член семьи инфицированного человека;
касаетесь мертвых тел во время подготовки к похоронам или похоронных церемоний.
Каковы симптомы вирусов Эбола и Марбург?
Сначала появляются симптомы, которые включают:
жар, боль в мышцах и головную боль;
Боль в горле
В течение нескольких дней самочувствие ухудшается и может возникнуть:
боль в животе, тяжелая рвота и диарея, иногда с кровью, что может привести к обезвоживанию (слишком малому количеству воды в организме);
подкожное кровотечение (фиолетовые пятна или участки), кровотечение изо рта или носа либо из внутренних органов;
сыпь на груди и животе;
спутанность сознания;
кому (состояние обморока, из которого нельзя выйти);
На второй неделе болезни люди либо начинают поправляться, либо умирают из-за отказа органов. Люди чаще умирают от Эболы, чем от вируса Марбург.
Как врачи диагностируют вирусы Эбола и Марбург?
Врачи подозревают вирус Эбола или Марбург, если вы больны, находитесь или недавно путешествовали в регион, где люди заражаются этими вирусами. Для подтверждения диагноза они проведут:
Анализы крови
Как врачи лечат вирусы Эбола и Марбург?
У врачей нет противовирусной медицины, которая вылечивает вирусную инфекцию Эбола или Марбург. В настоящее время исследователи разрабатывают экспериментальные препараты. Врачи лечат инфекцию:
внутривенным (в/в) введением жидкости для предотвращения обезвоживания;
замедляя или останавливая кровотечение;
купируя такие симптомы, как боль.
Врачи носят защитную одежду и тщательно изолируют больных, чтобы предотвратить передачу инфекции другим.
Как предотвратить заражение вирусом Эбола и Марбург?
Разрабатывалось несколько вакцин против вирусов и противовирусных препаратов. Вакцина Эбола была одобрена Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США в 2019 году.
В некоторых частях мира, где есть вирус Эбола и Марбург, следует:
избегать контакта с дикими животными, особенно летучими мышами и обезьянами;
не есть мяса этих животных (если только оно не приготовлено надлежащим образом).
Если вы находитесь в регионе, где имеется вспышка вируса Эбола или Марбург:
Часто мойте руки с мылом и водой или спиртосодержащим чистящим средством для рук.
Прикасайтесь к больным людям, только если носите средства индивидуальной защиты, включая перчатки, халаты и маски.
Не трогайте тело мертвого человека.
Если вы недавно путешествовали в один из этих регионов, внимательно следите за состоянием своего здоровья в течение 21 дня и сразу же обратитесь к врачу, если возникнут какие-либо симптомы.