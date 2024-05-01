Что такое нос?
Нос является одним из органов чувств и выполняет 2 важных функции:
Дыхание
Восприятие запахов
Верхняя часть носа состоит из кости. Нижняя часть носа состоит из хряща. Хрящ — это гладкая, прочная ткань.
Внутри носа находится открытая полость, называемая полостью носа. Она выстлана мембраной с множеством кровеносных сосудов. Клетки этой мембраны вырабатывают слизь (влажное липкое вещество). Они также имеют крошечные волоски (реснички), которые помогают фильтровать грязь из воздуха.
Что такое пазухи?
Пазухи — это полости, расположенные за носом и вокруг него. Поскольку пазухи полые, череп не настолько тяжелый, как если бы он состоял из цельной кости.
Как и полость носа, носовые пазухи выстланы мембраной, которая вырабатывает слизь и имеет крошечные волоски, задерживающие грязь.
Каждая носовая пазуха имеет небольшие отверстия, которые соединяются с полостью носа. Эти отверстия обеспечивают выравнивание давления воздуха в пазухах с давлением во внешней среде, поэтому давление не повышается и не причиняет боль.
Расположение околоносовых пазух
Как работает нос?
При прохождении воздуха через нос:
Воздух нагревается и увлажняется
Слизь и реснички отфильтровывают грязь, поэтому она не попадает в легкие
Чувствительные клетки в верхней части полости носа обнаруживают запахи
Ощущение обоняния сложное. Существует множество возможных запахов, намного больше, чем вкусов.
Когда человек втягивает воздух, он проходит над чувствительными клетками в верхней части полости носа. Каждая клетка чувствительна к различным химическим веществам. Когда клетки чувствуют химическое вещество, они посылают нервный сигнал в мозг по обонятельным нервам. Головной мозг распознает этот сигнал как запах.
Вкус пищи включает как запах, так и вкус. При заложенности носа в обонятельные рецепторные клетки может попадать меньше воздуха. Вот почему при простуде пища может не иметь такого вкуса, как обычно.
Какие нарушения могут возникать в носу и пазухах?
Проблемы с носом и пазухами:
Инфекции, такие как простуда и инфекции пазух
Травмы, такие как перелом носа
Заложенность носа при аллергиях
Новообразования внутри носа — носовые полипы