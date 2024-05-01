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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нос и пазухи

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Что такое нос?

Нос является одним из органов чувств и выполняет 2 важных функции:

  • Дыхание

  • Восприятие запахов

Верхняя часть носа состоит из кости. Нижняя часть носа состоит из хряща. Хрящ — это гладкая, прочная ткань.

Внутри носа находится открытая полость, называемая полостью носа. Она выстлана мембраной с множеством кровеносных сосудов. Клетки этой мембраны вырабатывают слизь (влажное липкое вещество). Они также имеют крошечные волоски (реснички), которые помогают фильтровать грязь из воздуха.

Что такое пазухи?

Пазухи — это полости, расположенные за носом и вокруг него. Поскольку пазухи полые, череп не настолько тяжелый, как если бы он состоял из цельной кости.

Как и полость носа, носовые пазухи выстланы мембраной, которая вырабатывает слизь и имеет крошечные волоски, задерживающие грязь.

Каждая носовая пазуха имеет небольшие отверстия, которые соединяются с полостью носа. Эти отверстия обеспечивают выравнивание давления воздуха в пазухах с давлением во внешней среде, поэтому давление не повышается и не причиняет боль.

Расположение околоносовых пазух

Как работает нос?

При прохождении воздуха через нос:

  • Воздух нагревается и увлажняется

  • Слизь и реснички отфильтровывают грязь, поэтому она не попадает в легкие

  • Чувствительные клетки в верхней части полости носа обнаруживают запахи

Ощущение обоняния сложное. Существует множество возможных запахов, намного больше, чем вкусов.

Когда человек втягивает воздух, он проходит над чувствительными клетками в верхней части полости носа. Каждая клетка чувствительна к различным химическим веществам. Когда клетки чувствуют химическое вещество, они посылают нервный сигнал в мозг по обонятельным нервам. Головной мозг распознает этот сигнал как запах.

Вкус пищи включает как запах, так и вкус. При заложенности носа в обонятельные рецепторные клетки может попадать меньше воздуха. Вот почему при простуде пища может не иметь такого вкуса, как обычно.

Какие нарушения могут возникать в носу и пазухах?

Проблемы с носом и пазухами:

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.