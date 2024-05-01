Пазухи — это полости, расположенные за носом и вокруг него. Поскольку пазухи полые, череп не настолько тяжелый, как если бы он состоял из цельной кости.

Как и полость носа, носовые пазухи выстланы мембраной, которая вырабатывает слизь и имеет крошечные волоски, задерживающие грязь.

Каждая носовая пазуха имеет небольшие отверстия, которые соединяются с полостью носа. Эти отверстия обеспечивают выравнивание давления воздуха в пазухах с давлением во внешней среде, поэтому давление не повышается и не причиняет боль.