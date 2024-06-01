Что такое носовые полипы?
Носовые полипы — это мясистые наросты внутри носа. Обычно они овальной формы и могут выглядеть как виноград без оболочки.
Носовые полипы не являются раком.
Носовые полипы чаще появляются у людей, страдающих аллергией, астмой, или члены семьи которых страдают носовыми полипами.
Носовые полипы могут закупоривать нос.
Врачи обычно лечат носовые полипы назальными спреями с кортикостероидами (чтобы уменьшить отек), но иногда проводят хирургическое вмешательство.
Изображение предоставлено д-ром Бечара Горайеб (Bechara Ghorayeb, MD).
Что является причиной носовых полипов?
Врачи точно не знают, почему у людей возникают носовые полипы. Однако вероятность их развития более высокая, если у человека:
Частые инфекции околоносовых пазух
астма
Аллергии, особенно аллергия на аспирин
Наличие носовых полипов у членов семьи
Какими симптомами проявляются носовые полипы?
Если симптомы и появляются, они могут включать:
Заложенный нос
насморк;
чиханье.
проблемы с обонянием.
Как врачи могут определить, есть ли у человека носовые полипы?
Врачи могут определить, есть ли у человека носовые полипы, проведя осмотр носа.
Как врачи лечат носовые полипы?
Для лечения носовых полипов врачи сначала назначают:
Назальные спреи с кортикостероидами
Если спреи неэффективны, врачи могут назначить кортикостероиды в таблетках.
Если лечение кортикостероидами неэффективно или полипы вызывают выраженную закупорку носа, врачи могут провести хирургическое вмешательство по удалению полипов.
Чтобы предотвратить повторное возникновение носовых полипов, врачи могут попросить больного продолжить пользоваться назальным спреем с кортикостероидами.