Для лечения носовых полипов врачи сначала назначают:

Назальные спреи с кортикостероидами

Если спреи неэффективны, врачи могут назначить кортикостероиды в таблетках.

Если лечение кортикостероидами неэффективно или полипы вызывают выраженную закупорку носа, врачи могут провести хирургическое вмешательство по удалению полипов.

Чтобы предотвратить повторное возникновение носовых полипов, врачи могут попросить больного продолжить пользоваться назальным спреем с кортикостероидами.