Что такое сердечная недостаточность?
Сердце перекачивает кровь, чтобы переносить кислород и питательные вещества к остальным органам и тканям. Под сердечной недостаточностью понимают неспособность сердца перекачивать кровь должным образом. Это не значит, что сердце остановилось (такое состояние называется остановкой сердца).
При сердечной недостаточности сердце перекачивает меньше крови
Это приводит к задержке жидкости в легких и других частях тела
Избыточная жидкость в легких затрудняет дыхание
Избыточная жидкость в ногах приводит к отекам
Если почки получают недостаточно крови, они вырабатывают меньше мочи, поэтому в организме накапливается больше жидкости
Эта избыточная жидкость заставляет сердце работать еще сильнее
Таким образом, сердечная недостаточность может усугубляться
Избыточная жидкость в организме называется «застоем». Именно поэтому хроническую сердечную недостаточность иногда называют «застойной сердечной недостаточностью».
У кого может возникнуть сердечная недостаточность?
Сердечная недостаточность может развиться у любого человека, даже у маленьких детей (особенно у детей с врожденным пороком сердца). Однако гораздо чаще это состояние встречается у пожилых людей, поскольку:
у пожилых людей чаще развиваются другие проблемы с сердцем, которые могут вызывать сердечную недостаточность;
у пожилых людей чаще возникает повышенное артериальное давление и диабет, которые могут привести к сердечной недостаточности;
Стенки сердца с возрастом становятся менее эластичными
Что вызывает сердечную недостаточность?
Сердечную недостаточность может вызвать любая проблема, которая ослабляет сердце или вызывает снижение его эластичности. Распространенные примеры таких проблем включают:
повышенное артериальное давление (приводит к слишком сильной нагрузке на сердце);
ишемическую болезнь сердца (нарушает кровоснабжение сердечной мышцы);
проблемы с сердечным клапаном (негерметичность створок клапана или препятствие в области клапана затрудняют перекачивание крови).
Другие проблемы, способные привести к сердечной недостаточности: нарушения сердечного ритма, низкие уровни эритроцитов (анемия), проблемы с щитовидной железой и инфекция сердечной мышцы.
Большинство нарушений приводят к сердечной недостаточности только через много лет. Однако некоторые нарушения, такие как обширный инфаркт миокарда, могут привести к быстрому развитию сердечной недостаточности.
Часто сердечная недостаточность у человека вызвана более чем одной причиной.
Каковы симптомы сердечной недостаточности?
Ощущение невозможности перевести дыхание, которое усугубляется в положении лежа
Постоянное чувство усталости
Отек стоп, лодыжек и ног
Обычно симптомы развиваются медленно. Сначала вы можете почувствовать одышку только при подъеме по лестнице и заметить небольшой отек ног в конце дня. Позднее вы можете почувствовать одышку или усталость при выполнении обычных действий. При развитии тяжелой сердечной недостаточности одышка может возникать даже во время сидения в кресле, а сильный отек ног присутствует постоянно.
Сердечная недостаточность, особенно тяжелая, может снижать продолжительность жизни. Лечение может помочь прожить дольше.
Как врачи могут узнать, есть ли у меня сердечная недостаточность?
Врачи сначала могут заподозрить сердечную недостаточность на основании ваших симптомов. Чтобы убедиться в правильности диагноза, они проведут физикальное обследование, рентгенографию грудной клетки и обследования для определения функции сердца. Обычные обследования функции сердца включают:
электрокардиографию (ЭКГ): быстрое, безболезненное и безопасное обследование, с помощью которого измеряют электрическую функцию сердца;
эхокардиографию (также называется УЗИ сердца): тип ультразвукового исследования, при котором используются звуковые волны для создания видео, демонстрирующего сократительную способность сердца и функцию сердечных клапанов.
Можно ли лечить сердечную недостаточность?
Да. Хотя вам, возможно, придется жить с сердечной недостаточностью всю оставшуюся жизнь, лечение может улучшить и продлить вашу жизнь. Лечение обычно включает лечение заболевания, которое вызвало сердечную недостаточность, прием лекарств и изменение образа жизни.
Какие типы лекарств можно применять для лечения сердечной недостаточности?
Существует много различных видов лекарств для лечения сердечной недостаточности. Некоторые из наиболее распространенных типов включают:
Ингибиторы АПФ (ангиотензин-превращающего фермента): расширяют кровеносные сосуды, тем самым уменьшая давление крови, чтобы снизить нагрузку на сердце и помочь почкам избавиться от лишней жидкости
Бета-блокаторы: замедляют сердечный ритм, снижая нагрузку на сердце и помогая напряженному сердцу расслабиться, чтобы добиться лучшего наполнения кровью
Диуретики (мочегонные): помогают почкам избавиться от лишней жидкости, приводя к повышению выработки мочи
При выявлении очень неблагоприятного варианта сердечной недостаточности, не отвечающей на лекарства, врачи могут предложить пересадку сердца или имплантацию механического устройства, которое помогает перекачивать кровь.
Что мне делать, если у меня обнаружили сердечную недостаточность?
Постарайтесь успокоиться
Поднимайте ноги вверх, когда садитесь
Спите с несколькими подушками под головой, чтобы облегчить дыхание
Контролируйте свое медикаментозное лечение
Не забывайте принимать лекарства
Всегда консультируйтесь со своим врачом, прежде чем начать принимать какие-либо новые лекарства, даже отпускаемые без рецепта
Поддерживайте связь со своим врачом или медработником
Взвешивайтесь каждый день (используйте одни и те же весы, взвешивайтесь в одно и то же время суток в одинаковой одежде) и записывайте свой вес, чтобы отследить чрезмерное накопление жидкости
Каждый день обращайте внимание на свои симптомы
Если вес увеличивается более чем на несколько килограммов, или симптомы начинают усугубляться, обратитесь за медицинской помощью
Ведите здоровый образ жизни
Сократите потребление соли, не употребляйте соленые продукты и закуски, не добавляйте соль в готовые блюда и при приготовлении пищи
Сохраняйте физическую активность на как можно более высоком уровне, даже если вы не можете сильно напрягаться
похудеть, при наличии избыточного веса;
Не употребляйте алкоголь и не курите сигареты
Ежегодно делайте прививку от гриппа
Как можно предотвратить сердечную недостаточность?
Следуйте рекомендациям своего врача по лечению состояний, способных вызвать сердечную недостаточность, пока они не привели к ее развитию.