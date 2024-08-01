Что такое сердечная недостаточность?

Что такое сердечная недостаточность?

Сердце перекачивает кровь, чтобы переносить кислород и питательные вещества к остальным органам и тканям. Под сердечной недостаточностью понимают неспособность сердца перекачивать кровь должным образом. Это не значит, что сердце остановилось (такое состояние называется остановкой сердца).

При сердечной недостаточности сердце перекачивает меньше крови

Это приводит к задержке жидкости в легких и других частях тела

Избыточная жидкость в легких затрудняет дыхание

Избыточная жидкость в ногах приводит к отекам

Если почки получают недостаточно крови, они вырабатывают меньше мочи, поэтому в организме накапливается больше жидкости

Эта избыточная жидкость заставляет сердце работать еще сильнее

Таким образом, сердечная недостаточность может усугубляться

Избыточная жидкость в организме называется «застоем». Именно поэтому хроническую сердечную недостаточность иногда называют «застойной сердечной недостаточностью».