Для измерения артериального давления используют манжетный манометр. Регистрируют две цифры. Например, артериальное давление может быть 120/80, это читается как «120 на 80».

Первое число представляет собой максимальное давление в артериях, регистрируемое при выталкивании крови сердцем. Это систолическое давление.

Второе число представляет собой минимальное давление в артериях, регистрируемое при расслаблении сердца непосредственно перед тем, как оно начнет выталкивать кровь. Это диастолическое давление.

Цифры артериального давления у человека не всегда одинаковы. Они могут колебаться в течение дня и в разные дни. Однако колебания обычно не превышают 5–10 единиц.