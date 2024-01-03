Что такое повышение артериального давления?
Каждый удар сердца проталкивает кровь по артериям. Артерии — это сосуды, которые несут кровь от сердца к органам. Артериальное давление — это давление крови в артериях. Без артериального давления кровь не течет по кровеносным сосудам, и наступает смерть. Однако повышенное артериальное давление приводит к слишком высоким нагрузкам на сердце и повреждению артерий и других органов.
При повышении артериального давления в течение многих лет возникают серьезные проблемы, такие как инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, инсульт или поражение почек.
Повышенное артериальное давление называют тихим убийцей, потому что обычно симптомы появляются тогда, когда становится слишком поздно.
Повышенное артериальное давление вызывает больше смертельных исходов и серьезных проблем, чем практически любое другое состояние, однако большинство осложнений можно предотвратить с помощью соответствующего лечения.
Физические нагрузки, употребление в пищу меньшего количества соли, снижение массы тела, отказ от курения и употребления алкоголя помогают снизить артериальное давление.
Также может потребоваться принимать таблетки для снижения артериального давления — иногда 2 или 3 различных препарата.
Важно продолжать постоянно принимать препараты, даже при хорошем самочувствии.
Как измеряют артериальное давление?
Для измерения артериального давления используют манжетный манометр. Регистрируют две цифры. Например, артериальное давление может быть 120/80, это читается как «120 на 80».
Первое число представляет собой максимальное давление в артериях, регистрируемое при выталкивании крови сердцем. Это систолическое давление.
Второе число представляет собой минимальное давление в артериях, регистрируемое при расслаблении сердца непосредственно перед тем, как оно начнет выталкивать кровь. Это диастолическое давление.
Цифры артериального давления у человека не всегда одинаковы. Они могут колебаться в течение дня и в разные дни. Однако колебания обычно не превышают 5–10 единиц.
Как врач определяет повышенное артериальное давление?
У взрослых используется следующая классификация артериального давления:
Нормальное: Менее 120/80
Повышенное: систолическое 120–129 И диастолическое менее 80
Повышение артериального давления 1-й степени: систолическое 130–139 ИЛИ диастолическое 80-89
Повышение артериального давления 2-й степени: систолическое 140 и выше ИЛИ диастолическое 90 и выше
Каковы причины повышения артериального давления?
Повышение артериального давления обычно не имеет определенной причины — оно происходит само по себе. Такой тип повышения артериального давления называется «первичным» и часто передается по наследству. Он чаще встречается у людей старше 45 лет и является более распространенным у людей негроидной расы нелатиноамериканского происхождения, чем у взрослых европеоидной расы нелатиноамериканского происхождения, взрослых монголоидной расы или взрослых латиноамериканского происхождения. Риск такого повышения артериального давления увеличивается:
у лиц пожилого возраста;
у лиц с избыточным весом или ожирением;
при отсутствии ежедневной физической активности;
стрессом.
курение;
при избыточном потреблении соли.
Реже повышение артериального давления вызвано другими медицинскими проблемами («вторичное» повышение артериального давления), в частности:
Проблемы с почками
проблемами с гормонами, например, избыток гормонов щитовидной железы (гипертиреоидизм) или избыток гормонов коры надпочечников (синдром Кушинга);
иногда при беременности.
Многие лекарственные препараты и вещества могут повышать артериальное давление. По мере ослабления эффектов препарата или вещества давление снижается при отсутствии повышенного артериального давления вследствие других причин. Артериальное давление повышается при воздействии следующих распространенных веществ:
Алкоголь
Противозачаточные таблетки
Кофеин
Кортикостероиды
сосудосуживающих средств для назального применения, такие как фенилэфрин и псевдоэфедрин;
НПВП (противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен);
наркотических препаратов, например, амфетамины и кокаин.
Каковы симптомы повышенного артериального давления?
Повышение артериального давления обычно не вызывает симптомов. Невозможно определить степень повышения артериального давления на основании самочувствия. Люди часто считают, что головные боли, носовые кровотечения, головокружение, чувство усталости и другие общие симптомы вызваны повышением артериального давления. Однако вероятность развития таких симптомов при нормальном давлении аналогична.
При этом, если повышенное артериальное давление привело к осложнениям, таким как инфаркт миокарда, сердечная недостаточность или инсульт, могут развиться симптомы этих состояний, такие как:
Боль в груди
Одышка
Головная боль
дезориентация или проблемы с речью;
нечеткое зрение;
слабость или паралич с одной стороны тела или лица.
Как врач диагностирует повышенное артериальное давление?
Обследования для подтверждения повышенного артериального давления
Врачи используют манжетный манометр для измерения артериального давления, при этом они могут измерять его 3 раза и более. Врач может использовать стетоскоп или аппарат для измерения артериального давления. Врач может измерять артериальное давление на руке или ноге.
Врач может обнаружить повышенное артериальное давление, когда пациент нервничает или не может расслабиться, что часто происходит в кабинете врача. Врач может попросить пациента посидеть некоторое время или прийти еще раз для измерения давления, чтобы убедиться в том, что он чувствует себя спокойно и комфортно, — тогда измерение будет точным. Иногда врач может порекомендовать самостоятельное измерение артериального давления с помощью домашнего аппарата в течение одного или двух дней.
Обследования для лиц с повышенным артериальным давлением
При выявлении повышенного артериального давления врач выполнит:
медицинский осмотр;
осмотр глаз;
ЭКГ (электрокардиография) — исследование, при котором электрические токи сердца измеряются и записываются на листе бумаги.
Анализы крови и мочи
Врач также может назначить другие обследования, чтобы выяснить наличие какой-либо необычной причины повышения артериального давления. Эти обследования могут быть назначены пациентам молодого возраста или при неэффективности стандартного лечения.
Как лечат повышенное артериальное давление?
Излечить повышенное артериальное давление, как правило, невозможно. Но изменение некоторых привычек и прием лекарств поможет контролировать его. Целевое артериальное давление зависит от возраста и других медицинских проблем.
После начала лечения важно регулярно проверять артериальное давление, чтобы убедиться в достижении приемлемого уровня. Врач также может предложить измерять артериальное давление дома и записывать показания, чтобы можно было изучить их на следующем визите. Врачу может потребоваться добавить препараты или изменить схему лечения, чтобы понизить артериальное давление.
Изменение поведения
Все пациенты с повышенным артериальным давлением должны внести изменения в свой образ жизни. Врач обычно предлагает перейти на диету под названием DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension, диетические подходы к борьбе с гипертензией). В этой диете предусмотрено потребление большого количества фруктов, овощей и обезжиренных молочных продуктов. Можно есть домашнюю птицу, рыбу, цельные зерна и орехи, но ограничивать красное мясо, сладости и соль. Врач также может предложить:
начать делать физические упражнения или выполнять их чаще;
похудеть при избыточном весе;
употреблять меньше алкоголя.
бросить курить;
практиковать методики для расслабления, чтобы справиться со стрессом;
Лекарственные препараты
Врач часто назначает один или несколько препаратов для снижения артериального давления. Различные препараты имеют различные механизмы снижения артериального давления. Иногда требуется время, чтобы подобрать нужное сочетание препаратов в надлежащих дозах, чтобы снизить артериальное давление до целевого уровня.
Большинство пациентов должны принимать лекарства всю оставшуюся жизнь. Очень важно, чтобы пациент и врач продолжали проверять артериальное давление, чтобы убедиться в том, что оно больше не повышается.
Необходимо всегда говорить врачу, если лекарство для снижения артериального давления ухудшает самочувствие. Врач может изменить дозу или тип препарата, чтобы улучшить самочувствие пациента.