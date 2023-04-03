Что такое лимфатический отек?
Лимфа — это жидкость, которая просачивается из самых маленьких кровеносных сосудов. Жидкость проходит между клетками и переносит питательные вещества, а также удаляет поврежденные клетки, опухолевые клетки и микробы. Затем лимфа проходит через крошечные трубочки, называемые лимфатическими сосудами. Сосуды переносят лимфу из тканей в коллекторные пункты, называемые лимфатическими узлами.
Лимфатический отек — это припухание руки или ноги из-за блокады оттока лимфы.
Лимфатический отек обычно возникает в результате удаления или повреждения лимфатических сосудов или лимфатических узлов (например, во время хирургического вмешательства или лучевой терапии).
В редких случаях он возникает в результате врожденного порока.
Лимфатический отек не излечивается, но особый массаж, вместе с компрессионными чулками и бинтованием, может способствовать облегчению симптомов.
Врачи и медсестры избегают взятия крови, измерения артериального давления или внутривенных манипуляций на руке или ноге с лимфатическим отеком.
Каковы причины лимфатического отека?
Лимфатический отек возникает при блокаде лимфатической системы. В этом случае лимфа скапливается в тканях, вызывая припухание.
В редких случаях недостаточность лимфатических сосудов является врожденным состоянием.
Но в большинстве случаев происходит блокада здоровых лимфатических сосудов, например:
при хирургическом вмешательстве, например, для удаления лимфоузлов из подмышечной впадины у женщин во время операции для лечения рака молочной железы;
при тяжелой травме руки или ноги.
В развивающихся странах причиной лимфатического отека является определенный вид паразитарной инфекции, называемой лимфатическим филяриозом. В редких случаях лимфатические сосуды блокируются опухолью.
Каковы симптомы лимфатического отека?
Одна рука или нога опухает и выглядит раздувшейся, но ее нормальный цвет сохраняется. Может возникать ощущение натянутости кожи, но боль отсутствует. При наличии лимфатического отека в течение длительного времени кожа над областью лимфатического отека может стать темнее, чем в здоровых участках.
Как диагностируют лимфатический отек?
Врач может определить лимфатический отек, проведя физикальное обследование. Обычно причина очевидна, например, перенесенное хирургическое вмешательство. Если врач сомневается в причине лимфатического отека, он может назначить визуализирующее обследование, такое как КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография), чтобы определить место блокады в лимфатической системе.
Как лечат лимфатический отек?
Лимфатический отек неизлечим. Следующие меры помогут уменьшить отек:
Приподнятое положение припухшей конечности для облегчения оттока жидкости (например, ставить ногу на стул)
Специальные методики массажа, способствующие оттоку жидкости
Специальные движения рук или ног для улучшения движения жидкости, которые порекомендует врач
Давящие повязки или компрессионные чулки для ношения на припухшей руке или ноге
В редких случаях хирургическое вмешательство для удаления опухших подкожных тканей и облегчения оттока лимфы
Важно избегать травмирования руки или ноги с лимфатическим отеком. Кроме того, на руке с лимфатическим отеком нельзя измерять артериальное давление или брать из нее кровь. Это может привести к усугублению лимфатического отека.