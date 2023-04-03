Одна рука или нога опухает и выглядит раздувшейся, но ее нормальный цвет сохраняется. Может возникать ощущение натянутости кожи, но боль отсутствует. При наличии лимфатического отека в течение длительного времени кожа над областью лимфатического отека может стать темнее, чем в здоровых участках.