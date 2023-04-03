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Лимфатический отек

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено апр. 2023
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Что такое лимфатический отек?

Лимфа — это жидкость, которая просачивается из самых маленьких кровеносных сосудов. Жидкость проходит между клетками и переносит питательные вещества, а также удаляет поврежденные клетки, опухолевые клетки и микробы. Затем лимфа проходит через крошечные трубочки, называемые лимфатическими сосудами. Сосуды переносят лимфу из тканей в коллекторные пункты, называемые лимфатическими узлами.

Лимфатический отек — это припухание руки или ноги из-за блокады оттока лимфы.

  • Лимфатический отек обычно возникает в результате удаления или повреждения лимфатических сосудов или лимфатических узлов (например, во время хирургического вмешательства или лучевой терапии).

  • В редких случаях он возникает в результате врожденного порока.

  • Лимфатический отек не излечивается, но особый массаж, вместе с компрессионными чулками и бинтованием, может способствовать облегчению симптомов.

  • Врачи и медсестры избегают взятия крови, измерения артериального давления или внутривенных манипуляций на руке или ноге с лимфатическим отеком.

Каковы причины лимфатического отека?

Лимфатический отек возникает при блокаде лимфатической системы. В этом случае лимфа скапливается в тканях, вызывая припухание.

В редких случаях недостаточность лимфатических сосудов является врожденным состоянием.

Но в большинстве случаев происходит блокада здоровых лимфатических сосудов, например:

В развивающихся странах причиной лимфатического отека является определенный вид паразитарной инфекции, называемой лимфатическим филяриозом. В редких случаях лимфатические сосуды блокируются опухолью.

Каковы симптомы лимфатического отека?

Одна рука или нога опухает и выглядит раздувшейся, но ее нормальный цвет сохраняется. Может возникать ощущение натянутости кожи, но боль отсутствует. При наличии лимфатического отека в течение длительного времени кожа над областью лимфатического отека может стать темнее, чем в здоровых участках.

Как диагностируют лимфатический отек?

Врач может определить лимфатический отек, проведя физикальное обследование. Обычно причина очевидна, например, перенесенное хирургическое вмешательство. Если врач сомневается в причине лимфатического отека, он может назначить визуализирующее обследование, такое как КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография), чтобы определить место блокады в лимфатической системе.

Как лечат лимфатический отек?

Лимфатический отек неизлечим. Следующие меры помогут уменьшить отек:

  • Приподнятое положение припухшей конечности для облегчения оттока жидкости (например, ставить ногу на стул)

  • Специальные методики массажа, способствующие оттоку жидкости

  • Специальные движения рук или ног для улучшения движения жидкости, которые порекомендует врач

  • Давящие повязки или компрессионные чулки для ношения на припухшей руке или ноге

  • В редких случаях хирургическое вмешательство для удаления опухших подкожных тканей и облегчения оттока лимфы

Важно избегать травмирования руки или ноги с лимфатическим отеком. Кроме того, на руке с лимфатическим отеком нельзя измерять артериальное давление или брать из нее кровь. Это может привести к усугублению лимфатического отека.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.