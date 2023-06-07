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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Острый перикардит

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июн. 2023
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Что такое острый перикардит?

Перикардит — это воспаление оболочки, окутывающей сердце (перикарда).  

Перикард состоит из 2 тонких слоев. Пространство между двумя слоями содержит некоторое количество жидкости, которая помогает слоям легко скользить относительно друг друга.

Острый перикардит — это внезапное воспаление перикарда, вызывающее боль. Обычно он приводит к скоплению жидкости между слоями перикарда.

  • Причинами острого перикардита являются инфекции, инфаркт миокарда и другие проблемы со здоровьем, такие как волчанка и злокачественные опухоли.

  • Может возникать лихорадка и острая боль в груди, но у некоторых больных симптомы отсутствуют.

  • Для диагностики острого перикардита выполняют эхокардиографию.

  • Для лечения заболевания назначают лекарства для уменьшения боли и отека, иногда требуется госпитализация в стационар.

Каковы причины острого перикардита?

Причины острого перикардита включают:

Каковы симптомы острого перикардита?

Симптомы острого перикардита включают:

  • лихорадка

  • острую боль в груди.

Боль может распространяться в левое плечо и руку, а также усугубляться в горизонтальном положении, при глотании пищи, кашле или глубоком дыхании.

Как диагностируют острый перикардит?

Чтобы диагностировать острый перикардит, врач проведет осмотр, прослушает сердце и назначит:

Могут быть назначены анализы крови и взят образец жидкости или ткани из перикарда, чтобы выяснить причины развития перикардита.

Как лечат острый перикардит?

Врач лечит причину острого перикардита. Также назначаются лекарства для уменьшения боли и отека, например:

  • противовоспалительные препараты, такие как аспирин;

  • опиоид, например, морфин, при сильной боли;

  • кортикостероиды для уменьшения отека.

Если лекарственный препарат не помогает, или жидкость продолжает накапливаться, врач может:

  • предложить госпитализацию, чтобы следить за динамикой состояния пациента;

  • удалить жидкость из перикарда с помощью иглы и небольшого катетера (перикардиоцентез);

  • провести операцию, чтобы выпустить жидкость из полости перикарда.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.