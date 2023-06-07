Что такое острый перикардит?

Что такое острый перикардит?

Перикардит — это воспаление оболочки, окутывающей сердце (перикарда).

Перикард состоит из 2 тонких слоев. Пространство между двумя слоями содержит некоторое количество жидкости, которая помогает слоям легко скользить относительно друг друга.

Острый перикардит — это внезапное воспаление перикарда, вызывающее боль. Обычно он приводит к скоплению жидкости между слоями перикарда.

Причинами острого перикардита являются инфекции, инфаркт миокарда и другие проблемы со здоровьем, такие как волчанка и злокачественные опухоли.

Может возникать лихорадка и острая боль в груди, но у некоторых больных симптомы отсутствуют.

Для диагностики острого перикардита выполняют эхокардиографию.

Для лечения заболевания назначают лекарства для уменьшения боли и отека, иногда требуется госпитализация в стационар.