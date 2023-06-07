Что такое острый перикардит?
Перикардит — это воспаление оболочки, окутывающей сердце (перикарда).
Перикард состоит из 2 тонких слоев. Пространство между двумя слоями содержит некоторое количество жидкости, которая помогает слоям легко скользить относительно друг друга.
Острый перикардит — это внезапное воспаление перикарда, вызывающее боль. Обычно он приводит к скоплению жидкости между слоями перикарда.
Причинами острого перикардита являются инфекции, инфаркт миокарда и другие проблемы со здоровьем, такие как волчанка и злокачественные опухоли.
Может возникать лихорадка и острая боль в груди, но у некоторых больных симптомы отсутствуют.
Для диагностики острого перикардита выполняют эхокардиографию.
Для лечения заболевания назначают лекарства для уменьшения боли и отека, иногда требуется госпитализация в стационар.
Каковы причины острого перикардита?
Причины острого перикардита включают:
инфекцию, например, вирусы, бактерии, СПИД и туберкулез;
хирургические вмешательства на сердце;
другие проблемы со здоровьем, такие как волчанка, ревматоидный артрит и ревматическая лихорадка;
онкологические заболевания, такие как рак молочной железы или рак легких;
лучевую терапию (метод лечения онкологических заболеваний, при котором используется высокоэнергетическое излучение [радиация] для уменьшения злокачественной опухоли и разрушения опухолевых клеток);
некоторые лекарственные препараты, такие как разжижающие кровь препараты, антибиотики и противосудорожные препараты.
Каковы симптомы острого перикардита?
Симптомы острого перикардита включают:
лихорадка
острую боль в груди.
Боль может распространяться в левое плечо и руку, а также усугубляться в горизонтальном положении, при глотании пищи, кашле или глубоком дыхании.
Как диагностируют острый перикардит?
Чтобы диагностировать острый перикардит, врач проведет осмотр, прослушает сердце и назначит:
ЭКГ (электрокардиография) — обследование, с помощью которого измеряют электрическую активность сердца;
эхокардиографию — ультразвуковое исследование сердца.
Могут быть назначены анализы крови и взят образец жидкости или ткани из перикарда, чтобы выяснить причины развития перикардита.
Как лечат острый перикардит?
Врач лечит причину острого перикардита. Также назначаются лекарства для уменьшения боли и отека, например:
противовоспалительные препараты, такие как аспирин;
опиоид, например, морфин, при сильной боли;
кортикостероиды для уменьшения отека.
Если лекарственный препарат не помогает, или жидкость продолжает накапливаться, врач может:
предложить госпитализацию, чтобы следить за динамикой состояния пациента;
удалить жидкость из перикарда с помощью иглы и небольшого катетера (перикардиоцентез);
провести операцию, чтобы выпустить жидкость из полости перикарда.