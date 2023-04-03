Эхокардиографию также иногда называют эхокардиограммой или УЗИ сердца. Эхокардиография — это ультразвуковое исследование сердца. Звуковые волны отражаются от сердца и создают движущееся изображение вашего сердца. Это обследование безболезненно, безвредно и легко выполнимо.

Основные виды эхокардиографии: двумерное, трехмерное, допплеровское и цветное допплеровское исследование. Принцип этих обследований одинаков, но каждое из них дает врачу разную информацию. Врач расскажет, какое обследование подходит именно вам.