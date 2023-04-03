Что такое эхокардиография?
Эхокардиографию также иногда называют эхокардиограммой или УЗИ сердца. Эхокардиография — это ультразвуковое исследование сердца. Звуковые волны отражаются от сердца и создают движущееся изображение вашего сердца. Это обследование безболезненно, безвредно и легко выполнимо.
Основные виды эхокардиографии: двумерное, трехмерное, допплеровское и цветное допплеровское исследование. Принцип этих обследований одинаков, но каждое из них дает врачу разную информацию. Врач расскажет, какое обследование подходит именно вам.
Зачем мне нужно УЗИ сердца?
Вам могут назначить эхокардиограмму, если врач подозревает определенные проблемы с сердцем, например:
слабость сердечной мышцы (сердечная недостаточность);
повреждение сердечного клапана.
Симптомы таких проблем включают боль в груди, затрудненное дыхание, головокружение и отек ног.
Как выполняется УЗИ сердца?
Специалист по УЗИ поместит немного геля на вашу грудную клетку — гель облегчает попадание звуковых волн из аппарата в ваш организм
Специалист будет держать ультразвуковое устройство (датчик) возле вашей груди
Устройство вырабатывает звуковые волны высокой частоты, которые отражаются от вашего сердца
Эти отраженные волны преобразуются в видеоизображение вашего сердца
Если врачу нужно получить более четкое изображение определенных участков вашего сердца, он может ввести ультразвуковой датчик через горло. Эта процедура называется чреспищеводной эхокардиографией. Перед проведением этого обследования вам дадут лекарство для обезболивания вашего горла и другое лекарство, чтобы помочь вам расслабиться.
Существуют ли какие-либо побочные эффекты эхокардиографии?
УЗИ сердца, выполняемое с помощью ультразвукового устройства, удерживаемого возле груди, абсолютно безболезненно. Побочные эффекты отсутствуют. Люди не слышат ультразвук.
Эхокардиография, которая выполняется с помощью ультразвукового устройства, вводимого через в горло, может вызвать у вас рвотные позывы. Врач введет вам в горло обезболивающий препарат. Также вам дадут еще одно лекарство, чтобы усыпить вас. После обследования горло может немного болеть.
Что врач может узнать из эхокардиограммы?
Эхокардиограмма позволяет врачам проверить:
Двигательную способность сердечной мышцы
Объем крови, перекачиваемой с каждым ударом сердца
Размеры сердца
Функцию клапанов сердца
Наличие жидкости вокруг сердца