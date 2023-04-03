Обычно нагрузка достаточно высока, чтобы вы почувствовали напряжение и одышку. При наличии проблем с сердцем у вас может возникнуть боль в груди или ощущение сердцебиения во время проведения пробы. В редких случаях во время проведения пробы может развиться инфаркт миокарда. Однако во время пробы врач будет держать все под контролем, чтобы быть готовым к любым проблемам.