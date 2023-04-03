Что такое нагрузочная проба?
Нагрузочная проба позволяет врачу оценить работу вашего сердца под нагрузкой, например, когда вы выполняете физические упражнения. Многие проблемы с сердцем врачу легче выявить при интенсивно работающем сердце.
Зачем мне нужна нагрузочная проба?
Чаще всего нагрузочная проба назначается при болях в груди. Вам также может потребоваться нагрузочная проба, если вы страдаете заболеванием сердца, и врач хочет узнать, не ухудшается ли ваше состояние.
Как выполняется нагрузочная проба?
На руках, ногах и грудной клетке размещают маленькие круглые датчики (электроды) для измерения электрических токов сердца (так называемой электрокардиограммы или ЭКГ)
На руку надевают манжету для измерения артериального давления
Вы будете ходить по беговой дорожке или крутить педали на велотренажере, ускоряясь со временем
Во время физической нагрузки врач будет следить за вашей ЭКГ и часто измерять давление крови
Если вы не можете выдержать достаточную физическую нагрузку, чтобы выполнить обследование, врач даст вам лекарство, которое заставит ваше сердце биться быстрее и сильнее
Врач прекратит обследование, когда:
частота сердечных сокращений приблизится к максимальной рекомендуемой норме для вашего возраста;
у вас появятся слишком неприятные симптомы, например, боль в груди или ощущение нехватки воздуха;
будут выявлены отклонения параметров ЭКГ или давления крови.
Иногда вместо ЭКГ во время нагрузочной пробы вам может быть выполнена эхокардиография или радионуклидная сцинтиграфия. Эти обследования также позволят врачу определить, как ваше сердце реагирует на нагрузку. Эти обследования более точные, но более дорогостоящие.
Существуют ли побочные эффекты нагрузочной пробы?
Обычно нагрузка достаточно высока, чтобы вы почувствовали напряжение и одышку. При наличии проблем с сердцем у вас может возникнуть боль в груди или ощущение сердцебиения во время проведения пробы. В редких случаях во время проведения пробы может развиться инфаркт миокарда. Однако во время пробы врач будет держать все под контролем, чтобы быть готовым к любым проблемам.
Что врач может узнать из нагрузочной пробы?
Нагрузочная проба поможет врачу:
обнаружить признаки ишемической болезни сердца, т.е. недостаточного кровоснабжения сердца;
выяснить, имеются ли у вас проблемы с сердцем или с легкими, или если вы просто в недостаточно хорошей физической форме.