Что такое атеросклероз?
Атеросклероз представляет собой уплотнение артерий. Он вызван отложением жироподобного материала (так называемые атеромы или бляшки) на стенках внутри артерий. Артерии — это сосуды, которые несут кровь от сердца к органам. Эти отложения атеросклеротических бляшек медленно блокируют поток крови через артерии. Атеросклероз является наиболее распространенной причиной инфарктов миокарда и инсультов.
Атеросклероз чаще встречается у лиц с повышенным артериальным давлением, сахарным диабетом и высоким уровнем холестерина, а также у курящих сигареты.
Часто первым симптомом являются боль в груди или судороги в ногах.
Атеросклероз является ведущей причиной заболеваемости и смертности в США.
Для профилактики атеросклероза нужно бросить курить, соблюдать здоровую диету, регулярно заниматься физкультурой и лечить имеющиеся проблемы со здоровьем, такие как повышенное артериальное давление, сахарный диабет и высокий уровень холестерина.
Каковы причины атеросклероза?
Атеросклероз начинается с многократных мелких повреждений на внутренней оболочке артерий. Повреждения могут быть вызваны следующими факторами:
высокий уровень сахара в крови при наличии сахарного диабета;
некоторые инфекции, вызванные бактериями или вирусами;
курение;
При повреждении внутренней оболочки артерии лейкоциты прикрепляются к стенке артерии и захватывают жировые клетки и холестерин. Клетки и холестерин накапливаются, образуя твердые сгустки, так называемые бляшки (атеромы). По мере увеличения бляшек в размерах они начинают блокировать поток крови.
Что повышает риск развития атеросклероза?
Существует множество факторов риска развития атеросклероза. На некоторые факторы риска можно воздействовать. Другие факторы риска не поддаются контролю.
Факторы риска, которые можно контролировать или избегать, включают:
курение сигарет;
избыточный вес, особенно в области живота;
отсутствие физических нагрузок;
слишком высокое потребление насыщенных жиров, таких как масло, и недостаточное потребление фруктов и овощей.
Важные факторы риска, не поддающиеся контролю:
наличие близких родственников с атеросклерозом;
мужской пол;
пожилой возраст.
Каковы симптомы атеросклероза?
На ранних этапах атеросклероз протекает бессимптомно. По прошествии многих лет симптомы зависят от:
локализации заблокированной артерии;
того, развивается ли сужение артерии медленно или происходит внезапная блокада сосуда.
Если артерия сужается медленно, первым симптомом обычно является боль или судороги, такие как боль в груди во время физической нагрузки или судороги ног во время ходьбы.
При внезапной закупорке артерии может развиться:
инфаркт миокарда (закупорка артерии сердца);
инсульт (закупорка артерии головного мозга);
гангрена пальца ноги, стопы или ноги (закупорка артерии ноги).
Как врач может диагностировать атеросклероз?
При развитии симптомов, указывающих на закупорку артерии, врач назначает обследования для выявления локализации и размера блокады. Назначаются различные обследования в зависимости от локализации артерии. Обследования могут включать:
электрокардиографию (ЭКГ) — обследование, с помощью которого измеряют электрическую активность сердца;
ультрасонография — это исследование (также называемое ультразвуковым исследованием), в котором используются звуковые волны для создания движущейся картины внутренних структур организма и кровеносных сосудов;
нагрузочную пробу — позволяет врачу оценить работу сердца под нагрузкой, например, при выполнении физических упражнений;
катетеризацию сердца — врач проводит катетер (небольшую гибкую трубку) в сосуд и продвигает его до сердца.
При выявлении атеросклероза назначают анализы крови, чтобы узнать причины его развития.
Каково лечение и профилактика атеросклероза?
Изменения в образе жизни и прием лекарственных препаратов могут прекратить накопление жировых отложений или новые эпизоды закупорки.
Человек может снизить свои факторы риска:
бросить курить;
употреблять здоровую пищу;
физическая нагрузка.
принимать препараты для снижения уровня холестерина, артериального давления и контроля сахарного диабета согласно назначениям врача.
При повышении риска развития атеросклероза врач может назначить лекарственный препарат, называемый статином, и иногда аспирин.
Если изменения образа жизни и прием лекарственных препаратов не приносят эффекта, врачу, возможно, придется сделать операцию. Хирургическое вмешательство проводится, чтобы устранить закупорку или перенаправить поток крови в обход места блокады.