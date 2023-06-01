На ранних этапах атеросклероз протекает бессимптомно. По прошествии многих лет симптомы зависят от:

локализации заблокированной артерии;

того, развивается ли сужение артерии медленно или происходит внезапная блокада сосуда.

Если артерия сужается медленно, первым симптомом обычно является боль или судороги, такие как боль в груди во время физической нагрузки или судороги ног во время ходьбы.

При внезапной закупорке артерии может развиться: