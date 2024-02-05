Мочевой пузырь — это место, где моча накапливается до момента, пока человек не будет готов к мочеиспусканию.

Нейрогенный мочевой пузырь представляет собой отсутствие контроля над мочевым пузырем, вызванное проблемами с нервами, которые идут к мочевому пузырю.

Мочевой пузырь может наполняться и переполняться, и моча подтекает наружу

Человек может ощущать позывы к мочеиспусканию даже тогда, когда мочевой пузырь не заполнен

Часто врачи рекомендуют опорожнять мочевой пузырь с помощью катетера несколько раз в день

Иногда помогают лекарственные препараты

Безотлагательное лечение помогает предотвратить повреждение почек

Некоторые проблемы с нервной системой не позволяют мышцам мочевого пузыря нормально сокращаться. При этом мочевой пузырь переполняется мочой, и моча подтекает. При мочеиспускании мочевой пузырь опорожняется не полностью.

Другие проблемы с нервами заставляют мышцы мочевого пузыря сокращаться слишком сильно или в неподходящее время. Поэтому человек может мочиться слишком часто или иногда мочиться, когда этого не хочется.