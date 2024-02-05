Что такое нейрогенный мочевой пузырь?
Мочевой пузырь — это место, где моча накапливается до момента, пока человек не будет готов к мочеиспусканию.
Нейрогенный мочевой пузырь представляет собой отсутствие контроля над мочевым пузырем, вызванное проблемами с нервами, которые идут к мочевому пузырю.
Мочевой пузырь может наполняться и переполняться, и моча подтекает наружу
Человек может ощущать позывы к мочеиспусканию даже тогда, когда мочевой пузырь не заполнен
Часто врачи рекомендуют опорожнять мочевой пузырь с помощью катетера несколько раз в день
Иногда помогают лекарственные препараты
Безотлагательное лечение помогает предотвратить повреждение почек
Некоторые проблемы с нервной системой не позволяют мышцам мочевого пузыря нормально сокращаться. При этом мочевой пузырь переполняется мочой, и моча подтекает. При мочеиспускании мочевой пузырь опорожняется не полностью.
Другие проблемы с нервами заставляют мышцы мочевого пузыря сокращаться слишком сильно или в неподходящее время. Поэтому человек может мочиться слишком часто или иногда мочиться, когда этого не хочется.
Что является причиной нейрогенного мочевого пузыря?
В число причин входят:
повреждение или травма спинного мозга;
БАС (боковой амиотрофический склероз, часто называемый болезнью Лу Герига);
диабетическая нейропатия (повреждение нервов, вызванное сахарным диабетом);
повреждение нервов, вызванное хирургическим вмешательством на органах малого таза.
Каковы симптомы нейрогенного мочевого пузыря?
Основным симптомом является неспособность контролировать мочеиспускание (недержание). При нейрогенном мочевом пузыре у человека может постоянно выделяться небольшое количество мочи.
К другим симптомам относятся:
Потребность в частом и срочном мочеиспускании, в том числе ночью
У мужчин — эректильная дисфункция
Нейрогенный мочевой пузырь повышает риск развития следующих нарушений:
Проблемы с почками, вызванные обратным током мочи в почки
Как врачи могут определить, есть ли у человека нейрогенный мочевой пузырь?
Врачи подозревают наличие нейрогенного мочевого пузыря, если у человека имеются проблемы с контролем мочеиспускания. Чтобы измерить количество мочи, оставшееся в мочевом пузыре после мочеиспускания, они проведут ультразвуковое исследование или используют катетер. Также врачи проводят другие исследования, такие как:
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей на предмет поражения почек
Анализы крови для оценки функции почек
Если есть подозрения на нейрогенный мочевой пузырь, врачи могут провести более специализированные исследования функции мочевого пузыря.
Как врачи лечат нейрогенный мочевой пузырь?
Если мочевой пузырь переполняется и не опорожняется должным образом, врачи порекомендуют человеку:
Использовать катетер, чтобы опорожнять мочевой пузырь несколько раз в день
Катетер позволяет полностью отвести мочу. Катетер используют до того, как мочевой пузырь переполнится настолько, что начнет подтекать моча. Врачи предпочитают не оставлять катетер на постоянной основе. Лучше ввести его, а затем извлечь сразу после отведения мочи.
Если мочевой пузырь сокращается в неподходящее время, врачи могут использовать:
Лекарственные препараты
Тренировку и методы расслабления мочевого пузыря
Врачи порекомендуют пить много жидкости в течение дня, чтобы не образовывались камни в почках.
Они проведут обследование, чтобы убедиться, что почки работают хорошо.