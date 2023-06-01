Как врачи могут определить, есть ли у меня инфекция почек?

Как врачи могут определить, есть ли у меня инфекция почек?

Врачи могут определить наличие инфекции почек на основании:

Оценка симптомов

результатов анализа мочи.

Врачи могут выполнить анализы крови, чтобы узнать, не распространилась ли инфекция на кровоток.

Также врачи могут провести визуализирующие исследования (КТ [компьютерную томографию] или ультразвуковое исследование) почек и мочевыводящих путей. Визуализирующие исследования требуются для того, чтобы обнаружить закупорку и другие аномалии, которые могли стать причиной инфекции почек. Визуализирующие исследования могут потребоваться, если: