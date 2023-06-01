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Инфекция почек

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июн. 2023
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Что такое инфекции почек?

Почки — это два органа, по форме напоминающие бобы, которые отфильтровывают продукты жизнедеятельности из крови и производят мочу. Иногда почки инфицируются бактериями.

  • Инфекции почек обычно вызываются распространением бактерий вверх по мочевыводящим путям к почкам.

  • При инфекции почек обычно возникает озноб, повышение температуры тела и боль в спине.

  • Инфекции почек чаще возникают у женщин, чем у мужчин.

  • Большинство инфекций почек можно излечить с помощью антибиотиков.

Мочевыводящие пути

Что является причиной инфекций почек?

Большинство инфекций почек вызываются бактериями, которые в нормальных условиях живут в толстой кишке. Бактерии попадают в почки извне, двигаясь вверх по мочевыводящим путям:

  • Сначала бактерии попадают в мочеиспускательный канал (трубчатый орган, по которому моча из мочевого пузыря выводится из организма).

  • Затем бактерии двигаются вверх в мочевой пузырь.

  • Из мочевого пузыря бактерии могут перемещаться в почки по мочеточникам (трубчатые органы, соединяющие почки с мочевым пузырем).

Вероятность развития инфекции почек больше:

  • если что-то блокирует мочевыводящие пути, создавая препятствие оттоку мочи;

  • если имеются камни в почках;

  • если установлен мочевой катетер (тонкая, гибкая пластиковая трубка, которая вводится в мочеиспускательный канал, чтобы позволить отток мочи);

  • если имеется диабет или ослаблена иммунная система;

  • во время беременности (поскольку давление от растущего ребенка может блокировать отток мочи).

Каковы симптомы инфекции почек?

  • Внезапный озноб и повышение температуры тела.

  • Боль в нижней части спины.

  • тошнота;

У людей старше 60 или 70 лет может быть:

  • спутанность сознания;

  • лихорадка

  • инфекция кровотока.

Как врачи могут определить, есть ли у меня инфекция почек?

Врачи могут определить наличие инфекции почек на основании:

  • Оценка симптомов

  • результатов анализа мочи.

Врачи могут выполнить анализы крови, чтобы узнать, не распространилась ли инфекция на кровоток.

Также врачи могут провести визуализирующие исследования (КТ [компьютерную томографию] или ультразвуковое исследование) почек и мочевыводящих путей. Визуализирующие исследования требуются для того, чтобы обнаружить закупорку и другие аномалии, которые могли стать причиной инфекции почек. Визуализирующие исследования могут потребоваться, если:

  • после 3 дней приема антибиотиков сохраняется повышенная температура тела;

  • инфекции почек часто повторяются;

  • анализы крови показывают, что присутствует поражение почек.

Как врачи лечат инфекции почек?

Ваш врач:

  • назначит прием антибиотиков на период от 5 до 14 дней;

  • возьмет еще один образец мочи вскоре после окончания приема антибиотиков, чтобы убедиться, что инфекция вылечена.

Может возникнуть необходимость в стационарном введении антибиотиков непосредственно в вену в течение нескольких дней, если:

  • имеется сильная рвота;

  • присутствует обезвоживание (слишком малое количество воды в организме);

  • есть заболевание, которое ослабляет иммунную систему, например, некоторые онкологические заболевания, сахарный диабет или СПИД;

  • имеются признаки тяжелой инфекции, например, пониженное артериальное давление или спутанность сознания.

После выписки из больницы антибиотики принимаются дома.

Если имеются камни в почках или проблемы с мочеиспускательным каналом, врачи будут лечить эти проблемы.

Как я могу предотвратить развитие инфекций почек?

Если у Вас часто возникают инфекции почек, врач может назначить регулярный прием антибиотиков в малых дозах.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.