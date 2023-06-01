Что такое инфекции почек?
Почки — это два органа, по форме напоминающие бобы, которые отфильтровывают продукты жизнедеятельности из крови и производят мочу. Иногда почки инфицируются бактериями.
Инфекции почек обычно вызываются распространением бактерий вверх по мочевыводящим путям к почкам.
При инфекции почек обычно возникает озноб, повышение температуры тела и боль в спине.
Инфекции почек чаще возникают у женщин, чем у мужчин.
Большинство инфекций почек можно излечить с помощью антибиотиков.
Мочевыводящие пути
Что является причиной инфекций почек?
Большинство инфекций почек вызываются бактериями, которые в нормальных условиях живут в толстой кишке. Бактерии попадают в почки извне, двигаясь вверх по мочевыводящим путям:
Сначала бактерии попадают в мочеиспускательный канал (трубчатый орган, по которому моча из мочевого пузыря выводится из организма).
Затем бактерии двигаются вверх в мочевой пузырь.
Из мочевого пузыря бактерии могут перемещаться в почки по мочеточникам (трубчатые органы, соединяющие почки с мочевым пузырем).
Вероятность развития инфекции почек больше:
если что-то блокирует мочевыводящие пути, создавая препятствие оттоку мочи;
если имеются камни в почках;
если установлен мочевой катетер (тонкая, гибкая пластиковая трубка, которая вводится в мочеиспускательный канал, чтобы позволить отток мочи);
если имеется диабет или ослаблена иммунная система;
во время беременности (поскольку давление от растущего ребенка может блокировать отток мочи).
Каковы симптомы инфекции почек?
Внезапный озноб и повышение температуры тела.
Боль в нижней части спины.
тошнота;
У людей старше 60 или 70 лет может быть:
спутанность сознания;
лихорадка
инфекция кровотока.
Как врачи могут определить, есть ли у меня инфекция почек?
Врачи могут определить наличие инфекции почек на основании:
Оценка симптомов
результатов анализа мочи.
Врачи могут выполнить анализы крови, чтобы узнать, не распространилась ли инфекция на кровоток.
Также врачи могут провести визуализирующие исследования (КТ [компьютерную томографию] или ультразвуковое исследование) почек и мочевыводящих путей. Визуализирующие исследования требуются для того, чтобы обнаружить закупорку и другие аномалии, которые могли стать причиной инфекции почек. Визуализирующие исследования могут потребоваться, если:
после 3 дней приема антибиотиков сохраняется повышенная температура тела;
инфекции почек часто повторяются;
анализы крови показывают, что присутствует поражение почек.
Как врачи лечат инфекции почек?
Ваш врач:
назначит прием антибиотиков на период от 5 до 14 дней;
возьмет еще один образец мочи вскоре после окончания приема антибиотиков, чтобы убедиться, что инфекция вылечена.
Может возникнуть необходимость в стационарном введении антибиотиков непосредственно в вену в течение нескольких дней, если:
имеется сильная рвота;
присутствует обезвоживание (слишком малое количество воды в организме);
есть заболевание, которое ослабляет иммунную систему, например, некоторые онкологические заболевания, сахарный диабет или СПИД;
имеются признаки тяжелой инфекции, например, пониженное артериальное давление или спутанность сознания.
После выписки из больницы антибиотики принимаются дома.
Если имеются камни в почках или проблемы с мочеиспускательным каналом, врачи будут лечить эти проблемы.
Как я могу предотвратить развитие инфекций почек?
Если у Вас часто возникают инфекции почек, врач может назначить регулярный прием антибиотиков в малых дозах.