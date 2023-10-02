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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Почечный корковый некроз

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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Почки — это 2 органа, по форме напоминающие бобы, которые производят мочу, поддерживают баланс уровней воды и минералов в организме и фильтруют из крови продукты жизнедеятельности.

Мочевыводящие пути

Что такое почечный корковый некроз?

Почечный корковый некроз — это гибель ткани в наружном слое (коре) одной или обеих почек.

Корковый некроз обусловлен закупоркой кровеносных сосудов, которые доставляют кровь в почки.

  • Корковый некроз происходит, когда что-то препятствует кровоснабжению почек.

  • Он часто вызван серьезной проблемой со здоровьем, которая приводит к значительному снижению артериального давления.

  • В результате коркового некроза почки прекращают выполнять свою работу (почечная недостаточность).

  • Человек мочится меньше, у него темная моча, лихорадка и боль в пояснице.

  • Врачи лечат проблему со здоровьем, вызывающую почечный корковый некроз, и могут назначать жидкости и антибиотики.

Что является причиной почечного коркового некроза?

Причины зависят от возраста.

К причинам у новорожденных относятся:

К причинам у детей относятся:

К причинам у взрослых относятся:

Каковы симптомы почечного коркового некроза?

Если не развивается почечная недостаточность, симптомы обычно отсутствуют. К симптомам почечной недостаточности относятся:

  • ощущение слабости и усталости;

  • тошнота;

  • менее выраженный, чем обычно, аппетит;

  • зуд;

  • чувство сонливости или спутанности сознания.

Как врачи могут определить, есть ли у человека почечный корковый некроз?

Врачи подозревают корковый некроз, если человек страдает одним из заболеваний, которые могут вызывать его, а стандартные анализы крови показывают, что почки не функционируют нормально. Для постановки точного диагноза они могут выполнить:

  • Компьютерную томографическую ангиографию (КТА) — одна из разновидностей КТ, при которой исследуют основные кровеносные сосуды.

Как врачи лечат почечный корковый некроз?

Врачи лечат проблему, вызывающую корковый некроз.

Если у человека почечная недостаточность, может потребоваться:

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.