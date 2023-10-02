Почки — это 2 органа, по форме напоминающие бобы, которые производят мочу, поддерживают баланс уровней воды и минералов в организме и фильтруют из крови продукты жизнедеятельности.
Мочевыводящие пути
Что такое почечный корковый некроз?
Почечный корковый некроз — это гибель ткани в наружном слое (коре) одной или обеих почек.
Корковый некроз обусловлен закупоркой кровеносных сосудов, которые доставляют кровь в почки.
Корковый некроз происходит, когда что-то препятствует кровоснабжению почек.
Он часто вызван серьезной проблемой со здоровьем, которая приводит к значительному снижению артериального давления.
В результате коркового некроза почки прекращают выполнять свою работу (почечная недостаточность).
Человек мочится меньше, у него темная моча, лихорадка и боль в пояснице.
Врачи лечат проблему со здоровьем, вызывающую почечный корковый некроз, и могут назначать жидкости и антибиотики.
Что является причиной почечного коркового некроза?
Причины зависят от возраста.
К причинам у новорожденных относятся:
Бактериальная инфекция кровотока (сепсис)
К причинам у детей относятся:
Тяжелая инфекция
Тяжелое обезвоживание
К причинам у взрослых относятся:
Осложнения беременности, такие как маточное кровотечение, инфекции после родов и преэклампсия
Тяжелая инфекция (сепсис)
Тяжелая кровопотеря вследствие травмы или хирургического вмешательства
Некоторые лекарственные препараты или химические вещества
Каковы симптомы почечного коркового некроза?
Если не развивается почечная недостаточность, симптомы обычно отсутствуют. К симптомам почечной недостаточности относятся:
ощущение слабости и усталости;
тошнота;
менее выраженный, чем обычно, аппетит;
зуд;
чувство сонливости или спутанности сознания.
Как врачи могут определить, есть ли у человека почечный корковый некроз?
Врачи подозревают корковый некроз, если человек страдает одним из заболеваний, которые могут вызывать его, а стандартные анализы крови показывают, что почки не функционируют нормально. Для постановки точного диагноза они могут выполнить:
Компьютерную томографическую ангиографию (КТА) — одна из разновидностей КТ, при которой исследуют основные кровеносные сосуды.
Как врачи лечат почечный корковый некроз?
Врачи лечат проблему, вызывающую корковый некроз.
Если у человека почечная недостаточность, может потребоваться:
Диализ (аппаратная фильтрация крови, когда почки не могут с этим справиться)