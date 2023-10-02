Как врачи могут определить, есть ли у человека почечный корковый некроз?

Как врачи могут определить, есть ли у человека почечный корковый некроз?

Врачи подозревают корковый некроз, если человек страдает одним из заболеваний, которые могут вызывать его, а стандартные анализы крови показывают, что почки не функционируют нормально. Для постановки точного диагноза они могут выполнить: