Тяжелый цирроз, который присутствует длительное время, может становиться причиной ряда проблем:

Печеночная недостаточность (печень прекращает надлежащим образом функционировать);

Портальная гипертензия (повышенное давление в венах, связывающих кишечник с печенью)

Рак печени

Печеночная недостаточность становится причиной многих серьезных осложнений:

Обильное кровотечение

Дисфункция головного мозга (головной мозг не функционирует надлежащим образом)

почечная недостаточность;

Проблемы с перевариванием и всасывание пищи

Портальная гипертензия становится причиной застоя крови в венах, связанных с печенью. Эти вены могут увеличиваться и искривляться. В процесс могут вовлекаться вены в нижнем конце пищевода, в желудке или в прямой кишке. Расширенные, перекрученные вены отличаются ломкостью и склонностью к кровотечению, поэтому может возникать:

рвота с большим количеством крови;

выделение большого количества крови из прямой кишки.

Если кровотечение слабое и продолжается длительное время, может отмечаться снижение количества эритроцитов (анемия). При обильных кровотечениях артериальное давление может упасть до угрожающе низкого уровня (шок). Человек может даже умереть.

Может развиться рак печени. При циррозе каждые 6 месяцев врач будет проводить ультразвуковое исследование на предмет рака печени.