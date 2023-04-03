Что такое печень?
Печень — это орган размером с футбольный мяч, расположенный в правом отделе брюшной полости прямо под ребрами. Она выполняет много важных функций:
вырабатывает жидкость (желчь), которая способствует перевариванию жиров;
перерабатывает питательные вещества из пищеварительного тракта;
вырабатывает белки, способствующие свертыванию крови;
способствует расщеплению лекарственных препаратов и ядов; таким образом организм может избавиться от них.
Пищеварительная система
Что такое цирроз печени?
Цирроз — это заболевание, при котором рубцовая ткань замещает нормальную печеночную ткань. Рубцовая ткань разрастается при постоянном поражении печени с течением времени.
Цирроз главным образом вызывается злоупотреблением алкоголем в течение длительного времени, вирусным гепатитом или отложением жира в печени (жировая дистрофия печени).
Симптомы включают в себя отсутствие аппетита, потерю массы тела, а также ощущение общей слабости и усталости.
Иногда врачи проводят лечение симптомов и связанных с циррозом проблем, но поражение печени является необратимым.
Какими осложнениями сопровождается цирроз?
Тяжелый цирроз, который присутствует длительное время, может становиться причиной ряда проблем:
Печеночная недостаточность (печень прекращает надлежащим образом функционировать);
Портальная гипертензия (повышенное давление в венах, связывающих кишечник с печенью)
Печеночная недостаточность становится причиной многих серьезных осложнений:
Обильное кровотечение
Дисфункция головного мозга (головной мозг не функционирует надлежащим образом)
почечная недостаточность;
Проблемы с перевариванием и всасывание пищи
Портальная гипертензия становится причиной застоя крови в венах, связанных с печенью. Эти вены могут увеличиваться и искривляться. В процесс могут вовлекаться вены в нижнем конце пищевода, в желудке или в прямой кишке. Расширенные, перекрученные вены отличаются ломкостью и склонностью к кровотечению, поэтому может возникать:
рвота с большим количеством крови;
выделение большого количества крови из прямой кишки.
Если кровотечение слабое и продолжается длительное время, может отмечаться снижение количества эритроцитов (анемия). При обильных кровотечениях артериальное давление может упасть до угрожающе низкого уровня (шок). Человек может даже умереть.
Может развиться рак печени. При циррозе каждые 6 месяцев врач будет проводить ультразвуковое исследование на предмет рака печени.
Что является причиной цирроза?
К наиболее распространенным причинам цирроза относятся:
злоупотребление алкоголем в течение длительного времени;
хронический (длительный) гепатит В или С.
Какими симптомами проявляется цирроз?
Многие люди с циррозом не имеют никаких симптомов в течение многих лет.
Когда симптомы появляются, они могут включать:
ощущение усталости и плохое самочувствие;
отсутствие аппетита и потерю массы тела;
желтуху (пожелтение кожи и белков глаз);
сыпь в виде крошечных красновато-фиолетовых точек или пятен большего размера;
зуд во всем теле.
Если причиной цирроза является алкоголь или длительное заболевание печени, могут отмечаться:
атрофия мышц;
Красные ладони
вздутие живота (от избытка жидкости);
небольшие ярко-красные пятнышки на коже, окруженные тонкими кровеносными сосудами, которые напоминают ножки паука (паукообразные ангиомы);
припухшие слюнные железы (железы, вырабатывающие слюну);
припухшие грудные железы, уменьшенные в размерах яички и уменьшение количества волос в подмышках (у мужчин).
Как врачи могут определить, есть ли у меня цирроз?
Врачи могут заподозрить наличие цирроза, если человек злоупотребляет алкоголем или у него гепатит, а также присутствуют некоторые перечисленные выше симптомы. Чтобы определить, есть ли у человека цирроз, врачи:
выполнят анализы крови, чтобы оценить работу печени (анализов, которые показали бы, действительно ли у человека есть цирроз, не существует);
в некоторых случаях проведут визуализирующие исследования, такие как ультразвуковое исследование или КТ печени.
Если результаты других анализов будут неоднозначными, может потребоваться биопсия печени (с помощью иглы удаляется маленькая частичка печени для изучения под микроскопом).
Как врачи лечат цирроз?
Методов излечения цирроза не существует. Повреждение печени необратимо. Врачи будут лечить симптомы. Усугубление цирроза также можно предотвратить, сделав следующее:
в случае злоупотребления алкоголем бросить пить;
при наличии хронического гепатита С принимать лекарства для его лечения;
избегать медикаментов, которые вредно влияют на печень (например, ацетаминофен);
употреблять полезную пищу.
При наличии портальной гипертензии и расширенных, перекрученных вен в пищеводе (трубчатый орган, соединяющий глотку с желудком), врачи могут:
назначить определенные лекарства, которые называются «бета-блокаторы», для снижения давления в венах печени;
осмотреть отделы пищевода ниже глотки с помощью гибкого зонда и перекрыть расширенные вены, введя в них вещество или наложив на них специальные резиновые кольца.
Если эти меры не действуют, врач может ввести в вены печени тонкую пластиковую трубку, чтобы перенаправить кровь и снизить давление.
Если печень в очень плохом состоянии и едва функционирует, может потребоваться трансплантация печени (хирургическое вмешательство по замене больной печени на здоровую). Так как алкоголь будет повреждать и новую печень, врачи обычно проводят трансплантацию только тогда, когда человек бросил пить.