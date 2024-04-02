К числу проблем с печенью относятся:

Инфекции, такие как вирусный гепатит

Алкогольная болезнь печени из-за злоупотребления алкоголем

Рубцевание (цирроз), если печень серьезно повреждена инфекциями, алкогольной болезнью печени, лекарственными препаратами и ядами

Цирроз необратим, но часто у человека имеется достаточное количество здоровой ткани печени для поддержания ее функции. Тяжелый цирроз может вызывать:

Повышение давления в печени, называемое портальной гипертензией

Многие факторы, которые повреждают печень, влияют на то, как она вырабатывает и выводит желчь. Проблемы с выработкой и выведением желчи могут привести к пожелтению кожи и глаз (желтуха) из-за слишком большого содержания желтого химического вещества под названием билирубин, который организм использует для выработки желчи.

Если печень очень сильно повреждена, человеку может потребоваться трансплантация печени.