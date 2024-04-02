Что такое печень?
Печень — это орган размером с футбольный мяч, расположенный в правом отделе брюшной полости прямо под диафрагмой (мышца в основании грудной клетки, которая помогает дышать) и защищенный ребрами нижней правой части грудной клетки.
Печень помогает переваривать пищу и вырабатывает необходимые организму вещества
Печень участвует во многих различных процессах в организме
Злоупотребление алкоголем в течение длительного времени может повредить печень
Место печени
Что делает печень?
Печень подобна химической фабрике организма. Она вырабатывает множество важных веществ, включая:
Желчь — пищеварительную жидкость, которая участвует в расщеплении жиров
Белки, способствующие свертыванию крови
Холестерин, необходимый организму для выработки определенных гормонов
Другие функции, которые выполняет печень, включают:
Хранение сахара для высвобождения в тот момент, когда организм остро нуждается в дополнительной энергии
Расщепление лекарственных препаратов и ядов, а также других веществ таким образом, чтобы организм мог избавиться от них
Что такое желчь?
Желчь представляет собой густую, зеленовато-желтую пищеварительный жидкость, которая вырабатывается в печени. Желчь течет через трубки в печени, которые называются желчными протоками. Затем желчь вытекает из печени через большой желчный проток. Желчь может попадать непосредственно в кишечник или в желчный пузырь, в котором она накапливается до тех пор, пока не потребуется.
Желчь в кишечнике способствует всасыванию жиров, потребляемых с пищей.
Какие нарушения могут возникать в печени?
К числу проблем с печенью относятся:
Инфекции, такие как вирусный гепатит
Алкогольная болезнь печени из-за злоупотребления алкоголем
Рубцевание (цирроз), если печень серьезно повреждена инфекциями, алкогольной болезнью печени, лекарственными препаратами и ядами
Цирроз необратим, но часто у человека имеется достаточное количество здоровой ткани печени для поддержания ее функции. Тяжелый цирроз может вызывать:
Повышение давления в печени, называемое портальной гипертензией
Многие факторы, которые повреждают печень, влияют на то, как она вырабатывает и выводит желчь. Проблемы с выработкой и выведением желчи могут привести к пожелтению кожи и глаз (желтуха) из-за слишком большого содержания желтого химического вещества под названием билирубин, который организм использует для выработки желчи.
Если печень очень сильно повреждена, человеку может потребоваться трансплантация печени.