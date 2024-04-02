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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Печень

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Что такое печень?

Печень — это орган размером с футбольный мяч, расположенный в правом отделе брюшной полости прямо под диафрагмой (мышца в основании грудной клетки, которая помогает дышать) и защищенный ребрами нижней правой части грудной клетки.

  • Печень помогает переваривать пищу и вырабатывает необходимые организму вещества

  • Печень участвует во многих различных процессах в организме

  • Злоупотребление алкоголем в течение длительного времени может повредить печень

Место печени

Что делает печень?

Печень подобна химической фабрике организма. Она вырабатывает множество важных веществ, включая:

  • Желчь — пищеварительную жидкость, которая участвует в расщеплении жиров

  • Белки, способствующие свертыванию крови

  • Холестерин, необходимый организму для выработки определенных гормонов

Другие функции, которые выполняет печень, включают:

  • Хранение сахара для высвобождения в тот момент, когда организм остро нуждается в дополнительной энергии

  • Расщепление лекарственных препаратов и ядов, а также других веществ таким образом, чтобы организм мог избавиться от них

Что такое желчь?

Желчь представляет собой густую, зеленовато-желтую пищеварительный жидкость, которая вырабатывается в печени. Желчь течет через трубки в печени, которые называются желчными протоками. Затем желчь вытекает из печени через большой желчный проток. Желчь может попадать непосредственно в кишечник или в желчный пузырь, в котором она накапливается до тех пор, пока не потребуется.

Желчь в кишечнике способствует всасыванию жиров, потребляемых с пищей.

Какие нарушения могут возникать в печени?

К числу проблем с печенью относятся:

Цирроз необратим, но часто у человека имеется достаточное количество здоровой ткани печени для поддержания ее функции. Тяжелый цирроз может вызывать:

  • Повышение давления в печени, называемое портальной гипертензией

Многие факторы, которые повреждают печень, влияют на то, как она вырабатывает и выводит желчь. Проблемы с выработкой и выведением желчи могут привести к пожелтению кожи и глаз (желтуха) из-за слишком большого содержания желтого химического вещества под названием билирубин, который организм использует для выработки желчи.

Если печень очень сильно повреждена, человеку может потребоваться трансплантация печени.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.