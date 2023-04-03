Методов лечения, которые действительно улучшили бы функцию печени, не существует. Тем не менее, врачи порекомендуют, что делать, чтобы снизить нагрузку на печень:

не употреблять алкоголь или лекарственные препараты, которые могут принести вред печени.

употреблять в пищу меньше красного мяса, рыбы, твердого сыра и яиц;

употреблять в пищу больше растительных белков (например, сои);

употреблять в пищу меньше соли (избегая соленых блюд и не соля пищу);

Если состояние печени быстро ухудшается, врачи будут лечить пациента в больнице. Лечение может включать:

внутривенное введение жидкостей для поддержания нормального артериального давления;

применение слабительных средств (лекарства, способствующие дефекации) или клизм (жидкость вводится через задний проход в кишечник, что способствует дефекации) помогает удалить ядовитые вещества (токсины) из организма;

внутривенное введение глюкозы (сахара), если у больного низкий уровень сахара в крови;

если у больного кровотечение — переливания крови или лекарственные препараты, способствующие свертыванию крови;

если имеются серьезные проблемы с дыханием — введение дыхательной трубки и подключение к дыхательному аппарату (аппарат искусственной вентиляции легких).

Восстановить функцию печени может трансплантация печени (хирургическое вмешательство по удалению больной печени и замене ее на здоровую донорскую). Однако трансплантация печени подходит не всем людям, страдающим печеночной недостаточностью.