Печень — это орган, который находится в правом верхнем отделе живота. Печень выполняет много важных функций:
расщепляет химические вещества и лекарственные препараты;
вырабатывает пищеварительную жидкость под названием желчь;
вырабатывает много важных веществ, включая вещества, которые способствуют свертыванию крови при кровотечении.
Что такое печеночная недостаточность?
Печеночная недостаточность — это состояние, когда печень прекращает надлежащим образом функционировать. Печеночная недостаточность может нарушить одну или несколько функций, выполняемых печенью.
Печеночная недостаточность возникает, когда повреждена большая часть печени.
Печень могут повреждать некоторые заболевания, лекарственные препараты и алкоголь.
У людей с печеночной недостаточностью может возникать желтуха (пожелтение кожи и глаз).
Печеночная недостаточность может развиваться в течение лишь нескольких дней или на протяжении нескольких лет.
Печеночная недостаточность может быть смертельной.
Иногда требуется трансплантация печени.
Что является причиной печеночной недостаточности?
Печеночная недостаточность возникает, когда повреждена большая часть печени.
Печень могут повреждать такие заболевания, как:
вирусный гепатит (отек печени, вызванный вирусом), чаще всего гепатит В;
цирроз (заболевание печени, при котором нормальная печеночная ткань замещается рубцовой тканью).
Печень также может поражаться при приеме слишком большого количества некоторых веществ:
лекарственных средств, например, ацетаминофена, который вызывает отравление ацетаминофеном;
Алкоголь
Какими симптомами проявляется печеночная недостаточность?
К симптомам печеночной недостаточности относятся:
ощущение усталости, слабости или тошнота;
желтуха (пожелтение кожи и белков глаз);
склонность к возникновению кровотечений и кровоподтеков;
увеличение размеров живота, вызванное накоплением жидкости (асцит);
головокружение и спутанность сознания (печеночная энцефалопатия).
увеличение риска инфекции из-за ослабленной иммунной системы;
затхлое, сладкое дыхание;
рвота с кровью;
кровянистый кал.
Как врачи могут определить, есть ли у меня печеночная недостаточность?
Врачи проведут:
анализы крови для проверки функции печени и выявления причины печеночной недостаточности;
анализы мочи, анализы крови и рентгенологическое исследование органов грудной клетки, чтобы выяснить, влияет ли печеночная недостаточность на другие органы.
Как врачи лечат печеночную недостаточность?
Методов лечения, которые действительно улучшили бы функцию печени, не существует. Тем не менее, врачи порекомендуют, что делать, чтобы снизить нагрузку на печень:
не употреблять алкоголь или лекарственные препараты, которые могут принести вред печени.
употреблять в пищу меньше красного мяса, рыбы, твердого сыра и яиц;
употреблять в пищу больше растительных белков (например, сои);
употреблять в пищу меньше соли (избегая соленых блюд и не соля пищу);
Если состояние печени быстро ухудшается, врачи будут лечить пациента в больнице. Лечение может включать:
внутривенное введение жидкостей для поддержания нормального артериального давления;
применение слабительных средств (лекарства, способствующие дефекации) или клизм (жидкость вводится через задний проход в кишечник, что способствует дефекации) помогает удалить ядовитые вещества (токсины) из организма;
внутривенное введение глюкозы (сахара), если у больного низкий уровень сахара в крови;
если у больного кровотечение — переливания крови или лекарственные препараты, способствующие свертыванию крови;
если имеются серьезные проблемы с дыханием — введение дыхательной трубки и подключение к дыхательному аппарату (аппарат искусственной вентиляции легких).
Восстановить функцию печени может трансплантация печени (хирургическое вмешательство по удалению больной печени и замене ее на здоровую донорскую). Однако трансплантация печени подходит не всем людям, страдающим печеночной недостаточностью.