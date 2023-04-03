Желтуха — это пожелтение кожи и белков глаз.

Причиной желтухи является накопление вещества под названием «билирубин».

Билирубин — это вещество желтого цвета, которое вырабатывается организмом в результате расщепления старых или поврежденных эритроцитов. Печень перерабатывает билирубин, чтобы удалить его из организма. Она удаляет билирубин, смешивая его с желчью (пищеварительным соком) и выводя в кишечник.

Желтуха может возникать, если с печенью или протоками, выносящими желчь в кишечник, возникли проблемы. Билирубин накапливается в организме и вызывает пожелтение кожи и слизистых оболочек.

Если у человека желтуха, ему следует как можно быстрее обратиться к врачу — желтуха может быть признаком серьезной проблемы, например, повреждения печени.

Вирусный гепатит является частой причиной желтухи, особенно у молодых и здоровых людей.

У некоторых людей с желтухой отмечается зуд во всем теле. Способствовать его облегчению могут некоторые лекарства.

желтуха; Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Сама по себе желтуха не является причиной серьезных симптомов, но она может быть признаком других проблем. Исключением является желтуха новорожденных, которая может становиться причиной серьезных проблем у детей.