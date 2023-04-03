Что такое желтуха?
Желтуха — это пожелтение кожи и белков глаз.
Причиной желтухи является накопление вещества под названием «билирубин».
Билирубин — это вещество желтого цвета, которое вырабатывается организмом в результате расщепления старых или поврежденных эритроцитов. Печень перерабатывает билирубин, чтобы удалить его из организма. Она удаляет билирубин, смешивая его с желчью (пищеварительным соком) и выводя в кишечник.
Желтуха может возникать, если с печенью или протоками, выносящими желчь в кишечник, возникли проблемы. Билирубин накапливается в организме и вызывает пожелтение кожи и слизистых оболочек.
Если у человека желтуха, ему следует как можно быстрее обратиться к врачу — желтуха может быть признаком серьезной проблемы, например, повреждения печени.
Вирусный гепатит является частой причиной желтухи, особенно у молодых и здоровых людей.
У некоторых людей с желтухой отмечается зуд во всем теле. Способствовать его облегчению могут некоторые лекарства.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Сама по себе желтуха не является причиной серьезных симптомов, но она может быть признаком других проблем. Исключением является желтуха новорожденных, которая может становиться причиной серьезных проблем у детей.
Что является причиной желтухи?
Желтуха может возникнуть, если:
одновременно разрушается слишком много эритроцитов;
печень повреждена и не может перерабатывать билирубин надлежащим образом;
что-то блокирует желчные протоки (трубчатые органы, выносящие желчь из печени в кишечник).
К частым причинам повреждения печени относятся гепатит, алкогольная болезнь печени и иногда некоторые лекарственные препараты.
Частыми причинами закупорки желчных протоков являются желчные камни и опухоли.
У пожилых людей желтуха обычно является следствием закупорки желчных протоков, и причиной закупорки, скорее всего, является онкологическое заболевание. Врачи подозревают наличие онкологического заболевания, если у пожилых людей с желтухой также отмечается:
потеря веса;
отсутствие боли в животе;
уплотнение в животе.
Какими симптомами проявляется желтуха?
Желтая кожа.
Пожелтение глаз (их части, которая в нормальных условиях имеет белый цвет).
Зуд по всему телу.
Темная моча и светлый кал.
Иногда заболевания, являющиеся причиной желтухи, также могут вызывать:
боль в животе.
утомляемость.
В каких случаях следует обращаться к врачу?
Человеку следует как можно скорее обратиться к врачу, если у него имеется желтуха и следующие настораживающие признаки:
сильная боль и болезненность в области живота;
изменения в психической функции, например, утомляемость, нервозность или спутанность сознания;
кровь в кале или черный, дегтеобразный кал;
рвота с кровью;
лихорадка
склонность к появлению синяков или кровотечений, иногда выражающаяся в появлении красновато-фиолетовых крошечных точек или пятен большего размера.
У пожилых людей настораживающие признаки могут быт менее выражены или их может быть сложнее распознать.
Людям без настораживающих признаков, которые считают, что у них, возможно, имеется желтуха, следует посетить врача в течение нескольких дней.
Что произойдет во время визита к врачу?
Врач задаст вопросы о симптомах и анамнезе, а также проведет физикальное обследование. Информация, полученная при сборе анамнеза и физикальном обследовании, поможет ему установить причину желтухи. Если необходимо, он назначит анализы.
Какие анализы мне будет нужно сдать?
Врач может назначить такие обследования, как:
анализы крови, чтобы проверить печень и выяснить, не поражена ли она;
визуализирующие исследования, такие как ультразвуковое исследование, КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография);
иногда, в зависимости от причины, вызвавшей проблему с печенью — биопсию печени или лапароскопию;
в некоторых случаях для выявления причины желтухи проводятся другие анализы крови.
При биопсии печени врачи вводят в правый бок иглу, чтобы взять образец печени для изучения под микроскопом. При лапароскопии врачи делают маленький разрез в животе и через него вводят тонкий зонд с оптической системой для осмотра органов.
Как врачи лечат желтуху?
Врачи будут лечить основное заболевание.
Зуд обычно постепенно исчезает по мере улучшения состояния печени. Если зуд тяжелый, врач может назначить лекарственный препарат, который может помочь.
Если причиной является закупорка желчного протока, для ее устранения может быть использован гибкий зонд с оптической системой (эндоскоп).