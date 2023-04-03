Печень — это орган размером с футбольный мяч, расположенный в правом отделе брюшной полости прямо под ребрами. Он помогает переваривать пищу и вырабатывает вещества, которые помогают функционировать организму.
Что такое рак печени?
Существует 2 типа рака печени:
Первичный рак печени: рак, возникший в печени.
Метастатический рак печени: рак, возникший в другом органе и распространившийся на печень (метастазировавший).
Самым частым типом первичного рака печени у взрослых является:
гепатоцеллюлярная карцинома (гепатома).
Другие типы первичного рака печени встречаются нечасто или редко.
Метастатический рак печени встречается чаще, чем первичный рак печени. Многие виды рака могут распространяться на печень (метастазировать). Из них самые частые — рак толстой кишки, молочной железы, легкого и поджелудочной железы.
Если его не лечить, рак печени растет, распространяется и препятствует нормальному функционированию печени. Лечение рака, возникшего в других органах и распространившегося на печень, отличается от лечения первичного рака печени.
Изображение печени и желчного пузыря
Что является причиной рака печени?
Первичный рак печени с более высокой вероятностью возникает у людей:
с хроническим гепатитом В или С;
с чрезмерным употреблении алкоголя;
с большим количеством жировой или рубцовой ткани в печени;
страдающих сахарным диабетом;
с избыточным количеством железа в организме;
подвергавшихся воздействию некоторых плесневых грибков или химических веществ.
Какими симптомами проявляется рак печени?
На ранних стадиях рак печени может не вызывать симптомов, но позже может отмечаться:
сбросить вес;
отсутствие ощущения голода;
чувство слабости и усталости.
Могут проявляться следующие симптомы:
желтуха (пожелтение кожи и белков глаз).
дискомфорт в животе;
вздутие живота;
тошнота и рвота;
Многие другие проблемы со здоровьем имеют такие же симптомы.
Как врачи могут определить, есть ли у меня рак печени?
Врачи могут выполнить:
Анализы крови
Визуализирующие исследования брюшной полости, например, ультразвуковое исследование, КТ (компьютерную томографию) или МРТ (магнитно-резонансную томографию) — исследования, которые создают подробные изображения печени и других внутренних органов
Биопсию печени (с помощью иглы, которая вводится через кожу, удаляется маленькая частичка ткани для изучения под микроскопом)
Хирургическое вмешательство по удалению более крупного участка ткани для изучения
Как врачи лечат рак печени?
Первичный рак печени
Если рак обнаруживается на ранних стадиях, врачи могут удалить его с помощью хирургического вмешательства. Гораздо реже они удаляют всю печень и заменяют ее здоровой печенью другого человека (трансплантация печени).
Другие виды лечения первичного рака печени могут включать:
Лекарственные препараты
выжигание или вымораживание опухоли с помощью зондов, введенных через кожу в опухоль;
введение в опухоль лекарственных средств или спирта;
наведение на опухоль мощных рентгеновских лучей (лучевая терапия).
Рак печени часто обнаруживается после того, как он разросся и распространился, и иногда эти методы лечения недостаточно эффективны. В таких случаях для облегчения боли и уменьшения выраженности других симптомов назначаются лекарственные препараты и другие виды лечения.
Метастатический рак печени
Часто хирургическое вмешательство по удалению метастатического рака печени не является эффективным. Вероятнее всего, врач порекомендует химиотерапию. Препараты химиотерапии обычно вводятся в вены (внутривенно). Иногда врач вводит длинный катетер через артерию на ноге в печень. С помощью этого катетера можно ввести химиопрепараты прямо в опухоль.
Как можно предотвратить развитие рака печени?
Риск развития рака печени можно уменьшить, если:
проходить проверку на наличие гепатита В и С и принимать препараты для их лечения;
не злоупотреблять алкоголем;
контролировать массу своего тела.
Если у человека имеется гепатит В или С или много рубцовой ткани в печени (цирроз), врач может провести анализы крови и ультразвуковое исследование на наличие рака печени, даже если симптомы отсутствуют.