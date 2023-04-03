Что такое рак печени?

Что такое рак печени?

Существует 2 типа рака печени:

Первичный рак печени: рак, возникший в печени.

Метастатический рак печени: рак, возникший в другом органе и распространившийся на печень (метастазировавший).

Самым частым типом первичного рака печени у взрослых является:

гепатоцеллюлярная карцинома (гепатома).

Другие типы первичного рака печени встречаются нечасто или редко.

Метастатический рак печени встречается чаще, чем первичный рак печени. Многие виды рака могут распространяться на печень (метастазировать). Из них самые частые — рак толстой кишки, молочной железы, легкого и поджелудочной железы.

Если его не лечить, рак печени растет, распространяется и препятствует нормальному функционированию печени. Лечение рака, возникшего в других органах и распространившегося на печень, отличается от лечения первичного рака печени.