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Хронический гепатит

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2023
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Что такое хронический гепатит?

Хронический гепатит представляет собой воспаление (отек) печени, которое продолжается 6 месяцев или дольше. Хронический гепатит обычно развивается после острого гепатита, но человек может не знать, что у него был острый гепатит.

  • Причиной хронического гепатита обычно является вирус гепатита В или С или некоторые лекарственные препараты.

  • У большинства людей симптомы отсутствуют, но у некоторых может отмечаться легкое недомогание, усталость или отсутствие аппетита.

  • Иногда хронический гепатит с течением времени может становиться причиной серьезных проблем, например, цирроза.

  • Хронический гепатит может длиться годы.

  • Врачи могут лечить хронический гепатит с помощью лекарственных препаратов.

Что является причиной хронического гепатита?

Причиной хронического гепатита обычно является один из вирусов гепатита, особенно вирусы гепатита В и С.

Хронический гепатит также может быть вызван:

Врачи не знают точно, что является причиной хронического гепатита у некоторых людей.

Какими симптомами проявляется хронический гепатит?

Примерно у 2-х из 3-х больных хроническим гепатитом он развивается постепенно, часто не вызывая симптомов до тех пор, пока не развивается цирроз (рубцевание печени).

Также могут возникать такие симптомы, как:

  • легкое недомогание, усталость и снижение аппетита;

  • иногда незначительное повышение температуры тела и боль в верхнем отделе живота;

  • увеличение размеров живота, вызванное скоплением жидкости (асцит);

  • небольшие кровеносные сосуды на коже, напоминающие паучков (паукообразная ангиома);

  • Красные ладони

  • спутанность сознания;

  • склонность к кровотечениям;

  • Желтуха

  • зуд;

  • дурно пахнущий, жирный на вид, светлый кал;

  • аутоиммунные симптомы, такие как боль в суставах, и у женщин — отсутствие месячных.

Если у человека хронический гепатит В или хронический гепатит С с циррозом, у него может развиться рак печени.

Как врачи могут определить, есть ли у меня хронический гепатит?

Врачи:

  • выполнят анализы крови;

  • возьмут образец печени для изучения под микроскопом (биопсия).

Как врачи лечат хронический гепатит?

Врачи лечат хронический гепатит по-разному, в зависимости от его причины:

  • Если причиной являются некоторые лекарственные препараты, врач отменит этот препарат.

  • Если причиной является вирус гепатита В, С или Е, врач назначит препарат для лечения вируса.

  • При аутоиммунной реакции врач назначит кортикостероиды для уменьшения интенсивности воспаления печени.

  • При тяжелой печеночной недостаточности может потребоваться трансплантация печени.

Кроме того, врачи будут лечить все осложнения, вызванные хроническим гепатитом.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.