Причиной хронического гепатита обычно является один из вирусов гепатита, особенно вирусы гепатита В и С.

Хронический гепатит также может быть вызван:

некоторыми лекарственными препаратами, особенно если их принимать длительное время;

некоторыми заболеваниями, такими как алкогольный гепатит, жировая дистрофия печени и другие;

аутоиммунными реакциями (когда организм атакует собственную печень).

Врачи не знают точно, что является причиной хронического гепатита у некоторых людей.