Что такое хронический гепатит?
Хронический гепатит представляет собой воспаление (отек) печени, которое продолжается 6 месяцев или дольше. Хронический гепатит обычно развивается после острого гепатита, но человек может не знать, что у него был острый гепатит.
Причиной хронического гепатита обычно является вирус гепатита В или С или некоторые лекарственные препараты.
У большинства людей симптомы отсутствуют, но у некоторых может отмечаться легкое недомогание, усталость или отсутствие аппетита.
Иногда хронический гепатит с течением времени может становиться причиной серьезных проблем, например, цирроза.
Хронический гепатит может длиться годы.
Врачи могут лечить хронический гепатит с помощью лекарственных препаратов.
Что является причиной хронического гепатита?
Причиной хронического гепатита обычно является один из вирусов гепатита, особенно вирусы гепатита В и С.
Хронический гепатит также может быть вызван:
некоторыми лекарственными препаратами, особенно если их принимать длительное время;
некоторыми заболеваниями, такими как алкогольный гепатит, жировая дистрофия печени и другие;
аутоиммунными реакциями (когда организм атакует собственную печень).
Врачи не знают точно, что является причиной хронического гепатита у некоторых людей.
Какими симптомами проявляется хронический гепатит?
Примерно у 2-х из 3-х больных хроническим гепатитом он развивается постепенно, часто не вызывая симптомов до тех пор, пока не развивается цирроз (рубцевание печени).
Также могут возникать такие симптомы, как:
легкое недомогание, усталость и снижение аппетита;
иногда незначительное повышение температуры тела и боль в верхнем отделе живота;
увеличение размеров живота, вызванное скоплением жидкости (асцит);
небольшие кровеносные сосуды на коже, напоминающие паучков (паукообразная ангиома);
Красные ладони
спутанность сознания;
склонность к кровотечениям;
зуд;
дурно пахнущий, жирный на вид, светлый кал;
аутоиммунные симптомы, такие как боль в суставах, и у женщин — отсутствие месячных.
Если у человека хронический гепатит В или хронический гепатит С с циррозом, у него может развиться рак печени.
Как врачи могут определить, есть ли у меня хронический гепатит?
Врачи:
выполнят анализы крови;
возьмут образец печени для изучения под микроскопом (биопсия).
Как врачи лечат хронический гепатит?
Врачи лечат хронический гепатит по-разному, в зависимости от его причины:
Если причиной являются некоторые лекарственные препараты, врач отменит этот препарат.
Если причиной является вирус гепатита В, С или Е, врач назначит препарат для лечения вируса.
При аутоиммунной реакции врач назначит кортикостероиды для уменьшения интенсивности воспаления печени.
При тяжелой печеночной недостаточности может потребоваться трансплантация печени.
Кроме того, врачи будут лечить все осложнения, вызванные хроническим гепатитом.