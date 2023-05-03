Может отмечаться как полное отсутствие симптомов, так и такие симптомы, как:

менее выраженный, чем обычно, аппетит;

повышение температуры тела, рвота или тошнота;

боль в правом верхнем отделе живота, в месте, где находится печень;

пожелтение кожи и белков глаз (желтуха);

темная моча;

отвращение к сигаретам, если человек курит.

Многие симптомы обычно проходят за 3–10 дней, после чего самочувствие улучшается. Пожелтение кожи и глаз может продолжаться в течение 2-4 недель.