Что такое острый гепатит?
Острый гепатит — это воспаление (отек) печени, которое быстро возникает и быстро проходит. Острый гепатит иногда становится хроническим гепатитом. Хронический гепатит продолжается в течение длительного времени.
Причиной острого гепатита часто является вирусная инфекция.
Выраженность симптомов может изменяться от легких гриппоподобных до тяжелых, угрожающих жизни.
Чтобы определить, имеется ли у человека острый гепатит и каким вирусом он вызван, врачи проводят анализы крови.
Некоторые виды вирусного гепатита можно предупредить с помощью вакцинаций (прививок).
Определенные действия, такие как нанесение татуировок или пирсинг, совместное использование игл для введения наркотиков или наличие многочисленных половых партнеров увеличивает риск заболеть гепатитом.
Что является причиной острого гепатита?
Существует 5 типов вируса гепатита, которые могут вызвать острый вирусный гепатит, и они известны, как вирусы A, B, C, D и E.
Вирус гепатита А является самой частой причиной острого вирусного гепатита.
Второй самой частой причиной гепатита является вирус гепатита В.
Разные вирусы гепатита передаются разными путями:
Гепатит А: через воду или пищу, зараженную калом инфицированных людей.
Гепатит В: через контакт с кровью или физиологическими жидкостями инфицированных людей, например, при половом акте или совместном использовании игл (для введения наркотиков или нанесения татуировок). Кроме того, вирус гепатита В может передаваться от матери к ребенку.
Гепатит С: через контакт с кровью инфицированных людей, например, при совместном использовании игл. При половом акте гепатит С обычно не передается.
Гепатит D: пути передачи такие же, что и для гепатита В.
Гепатит Е: пути передачи такие же, что и для гепатита А.
Какими симптомами проявляется острый гепатит?
Может отмечаться как полное отсутствие симптомов, так и такие симптомы, как:
менее выраженный, чем обычно, аппетит;
повышение температуры тела, рвота или тошнота;
боль в правом верхнем отделе живота, в месте, где находится печень;
пожелтение кожи и белков глаз (желтуха);
темная моча;
отвращение к сигаретам, если человек курит.
Многие симптомы обычно проходят за 3–10 дней, после чего самочувствие улучшается. Пожелтение кожи и глаз может продолжаться в течение 2-4 недель.
Какими осложнениями сопровождается острый гепатит?
У большинства людей осложнения отсутствуют, но иногда:
при гепатите А или В печень прекращает функционировать (печеночная недостаточность);
при гепатите B, C или D он становится хроническим;
при гепатите B, C или D годы спустя может развиться рак печени.
Как врачи могут определить, есть ли у меня острый гепатит?
Врачи:
проводят анализы крови для оценки функции печени и проверки на вирусы гепатита;
в некоторых случаях проводят биопсию печени, взяв ее образец с помощью иглы для изучения под микроскопом.
Как врачи лечат острый гепатит?
Если у человека легкая форма острого вирусного гепатита:
скорее всего выздоровление наступает в течение 4–8 недель без какого-либо специального лечения;
врач порекомендует не употреблять алкоголь и не принимать некоторые препараты, пока человек не выздоровеет.
Если у человека тяжелая форма острого вирусного гепатита, ему может потребоваться:
госпитализация и стационарное лечение;
лекарственные препараты, помогающие убить вирус;
в редких случаях трансплантация печени.
Как я могу предотвратить развитие острого гепатита?
Инфекцию вирусами гепатита А или В можно предотвратить с помощью вакцинаций (прививок). В Китае также могут провести вакцинацию против гепатита Е.
Если человек контактировал с больным гепатитом А или В и не был вакцинирован, ему могут сделать укол (вакцины или иммуноглобулина), который помогает предотвратить инфекцию.
Кроме того, предотвратить развитие острого вирусного гепатита можно, если:
тщательно мыть руки, прежде чем прикасаться к продуктам питания;
не использовать совместно зубные щетки, бритвы или иные предметы, на которых может быть кровь других людей;
практиковать безопасные половые контакты, например, использовать презерватив;
ограничить количество половых партнеров;
не использовать совместно иглы для инъекций наркотиков.