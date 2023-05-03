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Острый гепатит

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2023
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Что такое острый гепатит?

Острый гепатит — это воспаление (отек) печени, которое быстро возникает и быстро проходит. Острый гепатит иногда становится хроническим гепатитом. Хронический гепатит продолжается в течение длительного времени.

  • Причиной острого гепатита часто является вирусная инфекция.

  • Выраженность симптомов может изменяться от легких гриппоподобных до тяжелых, угрожающих жизни.

  • Чтобы определить, имеется ли у человека острый гепатит и каким вирусом он вызван, врачи проводят анализы крови.

  • Некоторые виды вирусного гепатита можно предупредить с помощью вакцинаций (прививок).

  • Определенные действия, такие как нанесение татуировок или пирсинг, совместное использование игл для введения наркотиков или наличие многочисленных половых партнеров увеличивает риск заболеть гепатитом.

Что является причиной острого гепатита?

  • Существует 5 типов вируса гепатита, которые могут вызвать острый вирусный гепатит, и они известны, как вирусы A, B, C, D и E.

  • Вирус гепатита А является самой частой причиной острого вирусного гепатита.

  • Второй самой частой причиной гепатита является вирус гепатита В.

Разные вирусы гепатита передаются разными путями:

  • Гепатит А: через воду или пищу, зараженную калом инфицированных людей.

  • Гепатит В: через контакт с кровью или физиологическими жидкостями инфицированных людей, например, при половом акте или совместном использовании игл (для введения наркотиков или нанесения татуировок). Кроме того, вирус гепатита В может передаваться от матери к ребенку.

  • Гепатит С: через контакт с кровью инфицированных людей, например, при совместном использовании игл. При половом акте гепатит С обычно не передается.

  • Гепатит D: пути передачи такие же, что и для гепатита В.

  • Гепатит Е: пути передачи такие же, что и для гепатита А.

Какими симптомами проявляется острый гепатит?

Может отмечаться как полное отсутствие симптомов, так и такие симптомы, как:

  • менее выраженный, чем обычно, аппетит;

  • повышение температуры тела, рвота или тошнота;

  • боль в правом верхнем отделе живота, в месте, где находится печень;

  • пожелтение кожи и белков глаз (желтуха);

  • темная моча;

  • отвращение к сигаретам, если человек курит.

Многие симптомы обычно проходят за 3–10 дней, после чего самочувствие улучшается. Пожелтение кожи и глаз может продолжаться в течение 2-4 недель.

Какими осложнениями сопровождается острый гепатит?

У большинства людей осложнения отсутствуют, но иногда:

Как врачи могут определить, есть ли у меня острый гепатит?

Врачи:

  • проводят анализы крови для оценки функции печени и проверки на вирусы гепатита;

  • в некоторых случаях проводят биопсию печени, взяв ее образец с помощью иглы для изучения под микроскопом.

Как врачи лечат острый гепатит?

Если у человека легкая форма острого вирусного гепатита:

  • скорее всего выздоровление наступает в течение 4–8 недель без какого-либо специального лечения;

  • врач порекомендует не употреблять алкоголь и не принимать некоторые препараты, пока человек не выздоровеет.

Если у человека тяжелая форма острого вирусного гепатита, ему может потребоваться:

  • госпитализация и стационарное лечение;

  • лекарственные препараты, помогающие убить вирус;

  • в редких случаях трансплантация печени.

Как я могу предотвратить развитие острого гепатита?

Инфекцию вирусами гепатита А или В можно предотвратить с помощью вакцинаций (прививок). В Китае также могут провести вакцинацию против гепатита Е.

Если человек контактировал с больным гепатитом А или В и не был вакцинирован, ему могут сделать укол (вакцины или иммуноглобулина), который помогает предотвратить инфекцию.

Кроме того, предотвратить развитие острого вирусного гепатита можно, если:

  • тщательно мыть руки, прежде чем прикасаться к продуктам питания;

  • не использовать совместно зубные щетки, бритвы или иные предметы, на которых может быть кровь других людей;

  • практиковать безопасные половые контакты, например, использовать презерватив;

  • ограничить количество половых партнеров;

  • не использовать совместно иглы для инъекций наркотиков.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.