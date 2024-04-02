Что такое легкие?
Легкие — это органы, участвующие в дыхании.
Дыхание — это процесс, при котором воздух входит в легкие и выходит из них
При вдохе человек получает кислород, а при выдохе — избавляется от углекислого газа
Всем клеткам организма требуется кислород, чтобы превращать пищу в энергию. В процессе превращения пищи в энергию образуются продукты жизнедеятельность в виде углекислого газа, который должен выводиться из организма.
В груди у человека есть 2 легких, окруженных грудной клеткой. Воздух поступает в легкие через дыхательное горло, также называемое трахеей. Дыхательное горло делится на более мелкие дыхательные пути, называемые бронхами. Подобно ветвям дерева, бронхи делятся на еще более мелкие дыхательные пути, называемые бронхиолами. Бронхиолы заканчивается миллионами крошечных мешочков, называемых альвеолами.
Дыхательные пути производят слизь, которая покрывает их слизистую оболочку. Слизь фильтрует и задерживает пыль и микробы, благодаря чему они не попадают в легкие. Дыхательные пути также покрыты крошечными ворсинками. Эти крошечные ворсинки выталкивают слизь вверх по трахее, и в конечном итоге она отхаркивается или проглатывается.
Небольшой лоскут ткани под названием надгортанник не дает пище попадать в дыхательное горло во время глотания.
Внутреннее строение легких и дыхательных путей
Как работает дыхание?
Средний взрослый в состоянии покоя вдыхает и выдыхает примерно 15 раз в минуту. Умеренно активный человек вдыхает и выдыхает почти 20 000 литров воздуха каждые 24 часа.
Головной мозг автоматически посылает сигналы организму дышать, даже если человек спит или теряет сознание.
Головной мозг контролирует уровень кислорода, углекислого газа и кислоты в крови
Эти уровни определяют, насколько быстро и глубоко головной мозг заставляет организм дышать
Чтобы человек дышал, головной мозг посылает сигналы мышцам ребер и диафрагмы. Для вдоха мышцы между ребрами и диафрагма сокращаются. Диафрагма — это большой плоская мышца, разделяющая грудную и брюшную полости. Сами по себе легкие не имеют мышц.
Сокращение мышц ребер и диафрагмы расширяет грудь и втягивает воздух внутрь
Когда эти мышцы расслабляются, грудь становится меньше, и человек выдыхает
Роль диафрагмы в процессе дыхания
Когда диафрагма сокращается и опускается, грудная полость увеличивается, снижая давление внутри легких. Для выравнивания давления в легкие поступает воздух. Когда диафрагма расслабляется и снова поднимается, воздух выдавливается из легких благодаря эластичности легких и стенки грудной клетки.
Что происходит с воздухом в легких?
Легкие содержат крошечные воздухоносные мешочки, называемые альвеолами. Кровь течет через стенки воздухоносных мешков и захватывает кислород из находящегося в них воздуха. Одновременно углекислый газ покидает кровь и попадает в воздушные мешочки. При выдохе углекислый газ выводится из организма.
Вся кровь в организме проходит через легкие примерно один раз в минуту. Это означает, что легким необходимо большое количество крупных кровеносных сосудов.
Газообмен между альвеолярным пространством и капиллярами
Функция дыхательной системы заключается в движении двух газов: кислорода и углекислого газа. Газообмен происходит в миллионах альвеол в легких и оплетающих их капиллярах. Как показано ниже, вдыхаемый кислород перемещается из альвеол в кровь в капиллярах, а углекислый газ — из крови в капиллярах в воздух в альвеолах.
Какие проблемы могут возникать с легкими и дыханием?
Проблемы, связанные с головным мозгом, например, инсульт, передозировка наркотических веществ или чрезвычайно сильная алкогольная интоксикация, могут нарушать работу отдела головного мозга, который контролирует дыхание. Эти проблемы могут сделать дыхание слишком медленным или даже остановить его.
Дыхательные пути и легкие могут быть инфицированы, что приводит к бронхиту, бронхиолитуили пневмонии, в зависимости от того, где находится инфекция. Пневмония — это инфекция в альвеолах.
Может отмечаться сужение дыхательных путей вследствие астмы или их закупорка инородным телом, например, кусочком пищи.
Кровеносные сосуды внутри легких могут закупориваться сгустками крови — так называемая тромбоэмболия легочной артерии.