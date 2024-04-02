Легкие — это органы, участвующие в дыхании.

Дыхание — это процесс, при котором воздух входит в легкие и выходит из них

При вдохе человек получает кислород, а при выдохе — избавляется от углекислого газа

Всем клеткам организма требуется кислород, чтобы превращать пищу в энергию. В процессе превращения пищи в энергию образуются продукты жизнедеятельность в виде углекислого газа, который должен выводиться из организма.

В груди у человека есть 2 легких, окруженных грудной клеткой. Воздух поступает в легкие через дыхательное горло, также называемое трахеей. Дыхательное горло делится на более мелкие дыхательные пути, называемые бронхами. Подобно ветвям дерева, бронхи делятся на еще более мелкие дыхательные пути, называемые бронхиолами. Бронхиолы заканчивается миллионами крошечных мешочков, называемых альвеолами.

Дыхательные пути производят слизь, которая покрывает их слизистую оболочку. Слизь фильтрует и задерживает пыль и микробы, благодаря чему они не попадают в легкие. Дыхательные пути также покрыты крошечными ворсинками. Эти крошечные ворсинки выталкивают слизь вверх по трахее, и в конечном итоге она отхаркивается или проглатывается.

Небольшой лоскут ткани под названием надгортанник не дает пище попадать в дыхательное горло во время глотания.