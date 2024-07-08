Существует 2 основных способа вентиляции легких аппаратом ИВЛ:

через пластиковую трубку, введенную в дыхательное горло (так называемая инвазивная [проникающая] вентиляция, потому что трубка «проникает» в тело);

через плотно прилегающую лицевую маску (так называемая неинвазивная вентиляция).

Инвазивная вентиляция используется у людей, которым больше всего требуется помощь при дыхании. Врачи могут ввести трубку в дыхательное горло через:

рот (чаще всего);

нос;

небольшой разрез на передней части шеи (трахеостомия).

Трахеостомию проводят, если человеку необходимо находиться на искусственной вентиляции легких более нескольких дней. Трахеостомическая трубка вводится в дыхательное горло под голосовым аппаратом. Таким образом, трубка не будет давить на голосовые связки, что может повредить их.

Трубка в носу или горле причиняет неудобства, поэтому пациент получает внутривенно лекарственные препараты, которые помогают ему расслабиться и чувствовать себя комфортно.

Неинвазивная вентиляция используется, если человек в сознании и довольно хорошо дышит самостоятельно, но нуждается в некоторой помощи. Если пациент без сознания или очень слаб, неинвазивная вентиляция не действует. Это происходит потому, что язык западет в горло, и воздух из маски не проходит дальше.

При инвазивной и неинвазивной вентиляции врачи программируют аппарат ИВЛ, чтобы пациент получал необходимое количество кислорода и выполнял достаточно дыхательных движений. Аппарат ИВЛ может определить, способен ли пациент немного дышать самостоятельно и настраивается, чтобы просто облегчать ему дыхание.