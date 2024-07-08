Что такое аппарат ИВЛ?
Аппарат ИВЛ — это аппарат, который дышит за человека: этот процесс называется искусственной вентиляцией легких
Аппарат ИВЛ использует давление, чтобы направлять воздух в легкие
Обычно воздух смешивается с чистым кислородом, поэтому он содержит больше кислорода, чем в помещении
Врачи настраивают аппарат ИВЛ для контроля частоты дыхания и количества воздуха, который получает пациент
Аппарат ИВЛ может взять на себя функцию дыхания полностью или просто помогать в дыхании
Почему некоторым людям требуется аппарат ИВЛ?
Человеку может быть нужен аппарат ИВЛ, если:
он не может дышать;
его дыхание слишком слабое.
Человек может утратить способность дышать или у него присутствует лишь слабое дыхание по многим причинам, включая:
Проблемы с головным мозгом: травма головы, инсульт, БАС (боковой амиотрофический склероз).
Нарушения работы легких: астма, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), тяжелая пневмония.
Проблемы с сердцем: остановка сердца, сердечная недостаточность.
Проблемы с нервной системой: травма спинного мозга, миастения гравис.
Системные проблемы: Передозировка опиоидов или алкоголя, отравление, тяжелая травма
Как работает аппарат ИВЛ?
Существует 2 основных способа вентиляции легких аппаратом ИВЛ:
через пластиковую трубку, введенную в дыхательное горло (так называемая инвазивная [проникающая] вентиляция, потому что трубка «проникает» в тело);
через плотно прилегающую лицевую маску (так называемая неинвазивная вентиляция).
Инвазивная вентиляция используется у людей, которым больше всего требуется помощь при дыхании. Врачи могут ввести трубку в дыхательное горло через:
рот (чаще всего);
нос;
небольшой разрез на передней части шеи (трахеостомия).
Трахеостомию проводят, если человеку необходимо находиться на искусственной вентиляции легких более нескольких дней. Трахеостомическая трубка вводится в дыхательное горло под голосовым аппаратом. Таким образом, трубка не будет давить на голосовые связки, что может повредить их.
Трубка в носу или горле причиняет неудобства, поэтому пациент получает внутривенно лекарственные препараты, которые помогают ему расслабиться и чувствовать себя комфортно.
Неинвазивная вентиляция используется, если человек в сознании и довольно хорошо дышит самостоятельно, но нуждается в некоторой помощи. Если пациент без сознания или очень слаб, неинвазивная вентиляция не действует. Это происходит потому, что язык западет в горло, и воздух из маски не проходит дальше.
При инвазивной и неинвазивной вентиляции врачи программируют аппарат ИВЛ, чтобы пациент получал необходимое количество кислорода и выполнял достаточно дыхательных движений. Аппарат ИВЛ может определить, способен ли пациент немного дышать самостоятельно и настраивается, чтобы просто облегчать ему дыхание.
Какие проблемы могут возникнуть при использовании аппарата ИВЛ?
К проблемам, которые могут возникнуть у пациента при использовании аппарата ИВЛ, относятся:
коллапс легкого (пневмоторакс) из-за слишком высокого давления в легких;
легочная инфекция (пневмония), так как трубка в дыхательном горле может позволить микробам проникнуть в организм;
кровотечение из дыхательного горла и его рубцевание, поскольку длительное пребывание трубки в дыхательном горле может раздражать его;
повреждение легкого, поскольку вдыхание большого количества кислорода в течение длительного времени может повредить легкие.
Пока пациент подключен к аппарату ИВЛ, он не может принимать пищу. Если пациент подключен к аппарату ИВЛ более нескольких дней, его будет необходимо кормить через трубку, введенную в желудок.
Будут ли у пациента трудности при отключении от аппарата ИВЛ?
Есть информация, что у некоторых людей возникают трудности при отключении от аппарата ИВЛ. Существует 2 возможных причины этого:
улучшение исходной проблемы не наступило;
дыхательные мышцы ослабли, так как они не использовались.
В идеале аппарат ИВЛ требуется пациенту лишь на короткое время, пока не пройдет проблема. Например, пока не пройдут эффекты передозировки или пока лечение не прекратит приступ астмы. Но некоторые проблемы не проходят. Например, человеку с повреждением головного мозга из-за инсульта или тяжелой травмы может никогда не стать настолько лучше, чтобы отключить его от аппарата ИВЛ.
Если человек подключен к аппарату ИВЛ в течение длительного времени, его дыхательные мышцы могут ослабнуть. В этом случае врачи укрепляют мышцы, заставляя его понемногу дышать самостоятельно каждый день. Дыхание будет постепенно усиливаться до тех пор, пока необходимость в аппарате ИВЛ не исчезнет.