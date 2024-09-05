Артриты — это группа заболеваний, которые характеризуются болью, припуханием и покраснением суставов. Существует множество различных типов артритов.
Что такое псориатический артрит?
Псориатический артрит — это разновидность артрита, который возникает у некоторых пациентов, страдающих псориазом. Псориаз — это заболевание кожи с рецидивирующей красной, шелушащейся сыпью и утолщенными, покрытыми ямочками ногтями.
Псориатический артрит может поражать любой сустав, но обычно развивается в позвоночнике, кистях и стопах.
Диагноз псориатического артрита устанавливается на основании симптомов.
Иногда может помочь медикаментозная терапия.
Каковы причины псориатического артрита?
Псориатический артрит развивается, когда иммунная система организма атакует собственные суставы и ткани вокруг них. Врачи точно не знают, почему так происходит.
Вероятность развития псориатического артрита выше, если кто-либо в семье страдает им.
Каковы симптомы псориатического артрита?
Могут возникать один или несколько следующих симптомов:
Воспаление суставов кончиков пальцев рук и ног (припухлость, покраснение и местное повышение температуры)
Боль в задней части лодыжки (тендинит ахиллова сухожилия) или в подошве стопы (подошвенный фасциит)
Боль в спине
Боль в бедренных и коленных суставах
Воспаленные в течение длительного времени суставы могут деформироваться
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Псориаз вызывает появление сыпи. Сыпь может появляться до или после боли в суставах. Сыпь можно не заметить, если она возникает на волосистой части головы, в пупке или складках кожи. Симптомы со стороны кожи и суставов иногда появляются и исчезают параллельно, но часто более выражено что-нибудь одно — кожные симптомы или симптомы со стороны суставов.
Как врач диагностирует псориатический артрит?
Диагноз псориатического артрита устанавливают на основании имеющихся симптомов и семейного анамнеза, а также по результатам осмотра. Также назначаются обследования:
рентгенологическое исследование, позволяющее определить степень поражения суставов;
анализ крови для исключения других типов артрита;
иногда анализы содержимого полости сустава при наличии припухания сустава.
Как лечат псориатический артрит?
Назначаются препараты для контроля сыпи и уменьшения отека в суставах. Лекарства, которые могут помочь при псориатическом артрите, включают:
Ацетаминофен и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) для приема внутрь или кремы, которые можно наносить на кожу над болезненными суставами
Внутрисуставные инъекции кортикостероидов
Инъекции препаратов, препятствующих атаке суставов иммунной системой, а также способствующих исчезновению псориатической сыпи
Врач может назначить лечебную физкультуру и упражнения для сохранения движений в суставах.
При неэффективности других видов лечения врач может предложить операцию по протезированию пораженного сустава.