Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Псориатический артрит

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2024
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Артриты — это группа заболеваний, которые характеризуются болью, припуханием и покраснением суставов. Существует множество различных типов артритов.

Что такое псориатический артрит?

Псориатический артрит — это разновидность артрита, который возникает у некоторых пациентов, страдающих псориазом. Псориаз — это заболевание кожи с рецидивирующей красной, шелушащейся сыпью и утолщенными, покрытыми ямочками ногтями.

  • Псориатический артрит может поражать любой сустав, но обычно развивается в позвоночнике, кистях и стопах.

  • Диагноз псориатического артрита устанавливается на основании симптомов.

  • Иногда может помочь медикаментозная терапия.

Каковы причины псориатического артрита?

Псориатический артрит развивается, когда иммунная система организма атакует собственные суставы и ткани вокруг них. Врачи точно не знают, почему так происходит.

Вероятность развития псориатического артрита выше, если кто-либо в семье страдает им.

Каковы симптомы псориатического артрита?

Могут возникать один или несколько следующих симптомов:

  • Воспаление суставов кончиков пальцев рук и ног (припухлость, покраснение и местное повышение температуры)

  • Боль в задней части лодыжки (тендинит ахиллова сухожилия) или в подошве стопы (подошвенный фасциит)

  • Боль в спине

  • Боль в бедренных и коленных суставах

  • Воспаленные в течение длительного времени суставы могут деформироваться

Псориаз вызывает появление сыпи. Сыпь может появляться до или после боли в суставах. Сыпь можно не заметить, если она возникает на волосистой части головы, в пупке или складках кожи. Симптомы со стороны кожи и суставов иногда появляются и исчезают параллельно, но часто более выражено что-нибудь одно — кожные симптомы или симптомы со стороны суставов.

Как врач диагностирует псориатический артрит?

Диагноз псориатического артрита устанавливают на основании имеющихся симптомов и семейного анамнеза, а также по результатам осмотра. Также назначаются обследования:

  • рентгенологическое исследование, позволяющее определить степень поражения суставов;

  • анализ крови для исключения других типов артрита;

  • иногда анализы содержимого полости сустава при наличии припухания сустава.

Как лечат псориатический артрит?

Назначаются препараты для контроля сыпи и уменьшения отека в суставах. Лекарства, которые могут помочь при псориатическом артрите, включают:

  • Ацетаминофен и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) для приема внутрь или кремы, которые можно наносить на кожу над болезненными суставами

  • Внутрисуставные инъекции кортикостероидов

  • Инъекции препаратов, препятствующих атаке суставов иммунной системой, а также способствующих исчезновению псориатической сыпи

Врач может назначить лечебную физкультуру и упражнения для сохранения движений в суставах.

При неэффективности других видов лечения врач может предложить операцию по протезированию пораженного сустава.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.