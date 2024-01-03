Поскольку РС атакует разные нервы, у разных людей отмечаются разные симптомы. И закономерность появления и исчезновения симптомов также разная.

Обычно симптомы РС появляются внезапно (обострение) и после этого исчезают (ремиссия). Обычно во время периода между обострениями состояние здоровья у человека хорошее. У большинства людей обострения отмечаются каждый год или два, но могут возникать и чаще. При каждом обострении могут поражаться разные части тела. Обострения могут длиться от нескольких дней до нескольких месяцев.

Со временем симптомы между обострениями могут полностью не исчезать. У некоторых людей симптомы не исчезают никогда. Независимо от закономерности симптомов существует тенденция к медленному усугублению течения РС.

К распространенным ранним симптомам РС относятся:

покалывание или онемение частей рук, ног, грудной клетки, спины или лица;

слабость, неуклюжесть или скованность в руках или ногах;

слепые пятна, нечеткое зрение или боль при движениях одним глазом.

К другим ранним симптомам относятся:

двоение в глазах (когда вместо одного предмета видят два);

внезапная жгучая боль или ощущение, как при поражении электрическим током вдоль спины, ног или руки, которые могут возникать сами по себе при прикосновении к чему-то или при попытке согнуть шею.

Поздние симптомы РС могут включать:

неуверенные, неровные движения, сопровождающиеся дрожанием конечностей;

неспособность двигать всем телом или какой-либо его частью;

болезненные мышечные спазмы и мышечная слабость;

трудности при удержании равновесия и ходьбе;

ощущение усталости и слабости;

замедленная невнятная речь;

депрессию или резкие перемены настроения;

нарушение мышления, запоминания, концентрации внимания или принятия решений;

головокружение;

проблемы с контролем мочеиспускания и дефекации.

Симптомы могут усугубляться, когда пациенту жарко, например, в жаркий день или при повышении температуры тела.