Что такое рассеянный склероз (РС)?
Рассеянный склероз — это заболевание, которое приводит к образованию множественных рубцов на нервах в головном и спинном мозге. Эти рубцы препятствуют нормальному функционированию нервов.
Могут возникать нарушения зрения, странные ощущения, слабые или неуклюжие движения, либо нарушение ясности мышления.
Каждый раз будут возникать другие симптомы.
Симптомы обычно возникают и исчезают, а в промежутках между эпизодами симптомов пациент может чувствовать себя хорошо.
Тяжесть РС со временем усугубляется.
Диагноз основывается на результатах МРТ (магнитно-резонансной томографии) головного и спинного мозга.
Могут быть эффективными несколько разных лекарственных препаратов, но это заболевание неизлечимо.
РС может быть причиной инвалидности, но большинство людей имеют нормальную продолжительность жизни.
Что является причиной РС?
Врачи не знают, что является причиной РС. Но большинство врачей считают, что иммунная система атакует собственные ткани организма, как будто они для него чужеродные. Этот процесс называют аутоиммунной реакцией. При РС иммунная система атакует и поражает нервы в головном и спинном мозге.
Какими симптомами проявляется РС?
Поскольку РС атакует разные нервы, у разных людей отмечаются разные симптомы. И закономерность появления и исчезновения симптомов также разная.
Обычно симптомы РС появляются внезапно (обострение) и после этого исчезают (ремиссия). Обычно во время периода между обострениями состояние здоровья у человека хорошее. У большинства людей обострения отмечаются каждый год или два, но могут возникать и чаще. При каждом обострении могут поражаться разные части тела. Обострения могут длиться от нескольких дней до нескольких месяцев.
Со временем симптомы между обострениями могут полностью не исчезать. У некоторых людей симптомы не исчезают никогда. Независимо от закономерности симптомов существует тенденция к медленному усугублению течения РС.
К распространенным ранним симптомам РС относятся:
покалывание или онемение частей рук, ног, грудной клетки, спины или лица;
слабость, неуклюжесть или скованность в руках или ногах;
слепые пятна, нечеткое зрение или боль при движениях одним глазом.
К другим ранним симптомам относятся:
двоение в глазах (когда вместо одного предмета видят два);
внезапная жгучая боль или ощущение, как при поражении электрическим током вдоль спины, ног или руки, которые могут возникать сами по себе при прикосновении к чему-то или при попытке согнуть шею.
Поздние симптомы РС могут включать:
неуверенные, неровные движения, сопровождающиеся дрожанием конечностей;
неспособность двигать всем телом или какой-либо его частью;
болезненные мышечные спазмы и мышечная слабость;
трудности при удержании равновесия и ходьбе;
ощущение усталости и слабости;
замедленная невнятная речь;
депрессию или резкие перемены настроения;
нарушение мышления, запоминания, концентрации внимания или принятия решений;
головокружение;
проблемы с контролем мочеиспускания и дефекации.
Симптомы могут усугубляться, когда пациенту жарко, например, в жаркий день или при повышении температуры тела.
Как врачи могут определить, есть ли у человека РС?
С диагностикой РС могут возникнуть сложности. Врачи ставят диагноз РС на основании симптомов и, как правило, с помощью следующих методов:
МРТ головного и спинного мозга;
в некоторых случаях — спинномозговую пункцию.
Как врачи лечат РС?
Для лечения симптомов обострений врачи используют:
лекарственные препараты под названием «кортикостероиды».
Если кортикостероиды неэффективны, врачи могут попробовать очистить кровь с помощью метода под названием плазмаферез.
Для профилактики обострения симптомов врачи используют различные лекарственные препараты, способствующие тому, чтобы иммунная система не атаковала нервы.
Врачи могут использовать другие лекарственные препараты для лечения специфических симптомов, например, мышечного напряжения, ощущения покалывания, утомляемости и депрессии.
Пациенты могут облегчить жизнь с РС и предотвратить инвалидность путем:
поддержания активного образа жизни;
прохождения курсов физиотерапии;
насколько возможно длительных прогулок;
избегания воздействия тепла, например, приема горячей ванны или душа;
отказаться от курения;
приема добавок с витамином D.