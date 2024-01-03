Что такое вирусный менингит?
Менингит — это инфекция тонкого слоя ткани, покрывающей головной и спинной мозг. Этот слой ткани называют мозговыми оболочками. При вирусном менингите причиной инфекции является вирус. Вирусный менингит обычно не так опасен, как менингит, вызванный бактериями (бактериальный менингит).
Вирусный менингит обычно начинается с повышения температуры тела, плохого самочувствия, головной боли и ломоты в мышцах
Позже головная боль усугубляется и может возникнуть ригидность затылочных мышц.
Врачи подозревают наличие вирусного менингита на основании симптомов и результатов спинномозговой пункции.
Если менингит вызван ВИЧ или вирусом герпеса, пациенту назначают лекарственные препараты против этих вирусов, но лекарственных препаратов, с помощью которых можно вылечить большинство видов вирусных менингитов, не существует.
Большинство пациентов с вирусным менингитом чувствуют себя лучше через несколько недель.
Что является причиной вирусного менингита?
Причиной вирусного менингита может быть множество вирусов, включая:
вирусы, вызывающие кишечные инфекции (энтеровирусы), — наиболее распространенная причина;
вирус герпеса, в частности генитального герпеса;
вирусы, переносимые комарами (арбовирусы, такие как вирус Западного Нила);
вирус лимфоцитарного хориоменингита, переносимый инфицированными мышами или домашними хомяками;
Заразиться вирусами, которые вызывают вирусный менингит, можно несколькими способами, в зависимости от того, какой вирус является причиной:
при контакте с зараженными испражнениями (калом), который может произойти, когда инфицированные люди плавают в общественном бассейне или не моют руки после туалета;
при половом акте или другом генитальном контакте с инфицированным человеком;
при укусе насекомого, например, комара;
при вдыхании вируса с воздухом;
при контакте с пылью или пищей, загрязненной мочой или калом инфицированных мышей или домашних хомяков;
при совместном использовании игл.
Какими симптомами проявляется вирусный менингит?
Симптомы могут быть схожими с симптомами бактериального менингита, но они обычно более легкие и прогрессируют медленнее. Сначала симптомы могут отсутствовать или походить на симптомы простуды или кишечной инфекции, например:
лихорадка
Кашель
Ломота в мышцах
рвота;
отсутствие чувства голода;
Позже появляются:
лихорадка
Головная боль
ригидность затылочных мышц, при которой человек не может прикоснуться подбородком к груди, а попытка сделать это вызывает болевые ощущения. При движениях головой в других направлениях болевые ощущения могут быть не столь выраженными.
У многих, хотя и не у всех больных герпетическим менингитом также отмечаются герпетические высыпания на половых органах.
Как врачи могут определить, есть ли у человека вирусный менингит?
Врачи проводят анализы для выявления вирусов в жидкости, окружающей головной и спинной мозг (спинномозговой жидкости). Для взятия образца спинномозговой жидкости врачи проводят:
Спинномозговая пункция (люмбальная пункция)
При спинномозговой пункции врачи вводят длинную тонкую иглу в поясницу. Они отбирают небольшое количество спинномозговой жидкости для анализа. Перед выполнением спинномозговой пункции врачи иногда проводят МРТ (магнитно-резонансную томографию) или КТ (компьютерную томографию).
Врачи также:
выполнят анализы крови для выявления признаков вирусной инфекции.
Как выполняется спинномозговая пункция
Спинномозговая жидкость течет через канал между средним и внутренним слоем ткани (мозговыми оболочками), покрывающими головной и спинной мозг. Для взятия образца этой жидкости врач вводит небольшую полую иглу между двумя костями позвоночника (позвонками) в пояснице ниже точки, где заканчивается спинной мозг. Обычно пациент лежит на боку, подтянув колени к груди. В таком положении пространство между позвонками расширяется, и врач при введении иглы не прикасается к костям.
Врачи собирают спинномозговую жидкость в пробирки и отправляют в лабораторию для анализа.
Как врачи лечат вирусный менингит?
Если причиной менингита является ВИЧ или вирус герпеса, врачи назначают противовирусные препараты. Они также назначают лекарственные препараты для лечения симптомов, например, ацетаминофен при повышении температуры тела и головной боли.
Большинство людей с вирусным менингитом не нуждаются в применении противовирусных препаратов, поскольку их состояние в течение нескольких недель улучшается как при лечении, так и без него. В некоторых случаях выздоровление происходит медленно и до улучшения состояния может пройти несколько месяцев.