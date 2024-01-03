Симптомы могут быть схожими с симптомами бактериального менингита, но они обычно более легкие и прогрессируют медленнее. Сначала симптомы могут отсутствовать или походить на симптомы простуды или кишечной инфекции, например:

лихорадка

Кашель

Ломота в мышцах

рвота;

отсутствие чувства голода;

Позже появляются:

лихорадка

Головная боль

ригидность затылочных мышц, при которой человек не может прикоснуться подбородком к груди, а попытка сделать это вызывает болевые ощущения. При движениях головой в других направлениях болевые ощущения могут быть не столь выраженными.

У многих, хотя и не у всех больных герпетическим менингитом также отмечаются герпетические высыпания на половых органах.