Менингит — это инфекция тонкого слоя ткани, покрывающей головной и спинной мозг. Этот слой ткани называют мозговыми оболочками. При бактериальных менингитах причиной инфекции мозговых оболочек являются бактерии. Без лечения менингит может поражать головной мозг и привести к смерти. Поэтому бактериальный менингит — неотложное состояние. Менингит, вызванный вирусом (вирусный менингит), обычно не столь опасен.

У детей старшего возраста и у взрослых с менингитом обычно отмечается повышение температуры тела, головная боль и ригидность затылочных мышц.

У младенцев и детей младше 2 лет обычно отмечается повышение температуры тела, они становятся раздражительными, но ригидность затылочных мышц может отсутствовать.

По мере усугубления тяжести менингита возникает сонливость и спутанность сознания, переходящие в кому.

Для диагностики менингита врачи проводят спинномозговую пункцию.

Врачи лечат бактериальный менингит, назначая как можно скорее антибиотики.

Вакцинация может предупредить некоторые виды менингита.

Бактериальный менингит — опасное состояние, которое, если его не лечить, может вызвать серьезные осложнения. Если человек считает, что у него или у кого-то другого может быть менингит, им следует немедленно обратиться в больницу.