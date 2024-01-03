Что такое бактериальный менингит?
Менингит — это инфекция тонкого слоя ткани, покрывающей головной и спинной мозг. Этот слой ткани называют мозговыми оболочками. При бактериальных менингитах причиной инфекции мозговых оболочек являются бактерии. Без лечения менингит может поражать головной мозг и привести к смерти. Поэтому бактериальный менингит — неотложное состояние. Менингит, вызванный вирусом (вирусный менингит), обычно не столь опасен.
У детей старшего возраста и у взрослых с менингитом обычно отмечается повышение температуры тела, головная боль и ригидность затылочных мышц.
У младенцев и детей младше 2 лет обычно отмечается повышение температуры тела, они становятся раздражительными, но ригидность затылочных мышц может отсутствовать.
По мере усугубления тяжести менингита возникает сонливость и спутанность сознания, переходящие в кому.
Для диагностики менингита врачи проводят спинномозговую пункцию.
Врачи лечат бактериальный менингит, назначая как можно скорее антибиотики.
Вакцинация может предупредить некоторые виды менингита.
Бактериальный менингит — опасное состояние, которое, если его не лечить, может вызвать серьезные осложнения. Если человек считает, что у него или у кого-то другого может быть менингит, им следует немедленно обратиться в больницу.
Оболочки, покрывающие мозг
В пределах черепа головной мозг покрыт тремя слоями ткани, называемыми мозговыми оболочками.
Что является причиной бактериального менингита?
Бактериальный менингит возникает при попадании бактерий в жидкость между головным мозгом и тонким слоем ткани, покрывающей головной мозг. Бактерии могут попадать в организм:
от другого человека с инфекцией;
из места уже имеющейся инфекции, например, инфекции уха или инфекции носовых пазух.
Менингит могут вызывать различные виды бактерий. Бактерии какого вида попадут в организм человека зависит от возраста, состояния иммунной системы и путей передачи инфекции.
Что повышает риск развития бактериального менингита?
Бактериальный менингит не является распространенным заболеванием, но вероятность заболеть им повышается, если человек:
контактировал с больным менингитом;
не прошел все вакцинации.
Риск также повышается, если у человека:
Ослабленная иммунная система
В недавнем прошлом было хирургическое вмешательство на головном или спинном мозге
Врожденный порок черепа или позвоночника
Какими симптомами проявляется бактериальный менингит?
Симптомы бывают разными и зависят от возраста пациента. В любом возрасте симптомы могут быстро усугубляться. Поэтому, если человек считает, что у кого-то присутствуют симптомы менингита, ему следует немедленно доставить этого человека к врачу.
Симптомы менингита у младенцев и детей
Сначала у детей может отмечаться только повышение температуры тела, и они не выглядят очень больными. Тем не менее, у детей очень быстро могут развиваться другие признаки, например:
сыпь;
отказ от еды;
необычная раздражительность или сонливость;
В отличие от детей старшего возраста, у детей младше 2 лет обычно отсутствует ригидность затылочных мышц.
Симптомы менингита у детей старшего возраста и у взрослых
У детей старшего возраста и у взрослых сначала обычно возникают легкие симптомы, аналогичные таковым при простуде или другой вирусной инфекции. Вскоре после этого у них возникает:
лихорадка
постоянная головная боль;
ригидность затылочных мышц;
в некоторых случаях — сыпь в виде маленьких фиолетовых пятен или очагов.
При усугублении тяжести менингита у детей старшего возраста и у взрослых может отмечаться:
спутанность сознания или притупление внимания;
судорожные припадки;
кома.
Какими осложнениями сопровождается бактериальный менингит?
У детей, перенесших бактериальный менингит, иногда возникают стойкие осложнения со стороны головного мозга и нервов, такие как:
глухота;
судорожные припадки.
нарушение способности к обучению;
увеличение количества жидкости в головном мозге (гидроцефалия).
Как врачи могут определить, есть ли у человека бактериальный менингит?
Врачи проводят анализы для выявления бактерий в жидкости, окружающей головной и спинной мозг (спинномозговой жидкости). Для взятия образца спинномозговой жидкости врачи проводят:
спинномозговую пункцию (люмбальную пункцию).
При спинномозговой пункции врачи вводят длинную тонкую иглу в поясницу. Они отбирают небольшое количество спинномозговой жидкости для анализа. Перед выполнением спинномозговой пункции врачи иногда проводят МРТ (магнитно-резонансную томографию) или КТ (компьютерную томографию).
Как выполняется спинномозговая пункция
Спинномозговая жидкость течет через канал между средним и внутренним слоем ткани (мозговыми оболочками), покрывающими головной и спинной мозг. Для взятия образца этой жидкости врач вводит небольшую полую иглу между двумя костями позвоночника (позвонками) в пояснице ниже точки, где заканчивается спинной мозг. Обычно пациент лежит на боку, подтянув колени к груди. В таком положении пространство между позвонками расширяется, и врач при введении иглы не прикасается к костям.
Врачи собирают спинномозговую жидкость в пробирки и отправляют в лабораторию для анализа.
Как врачи лечат бактериальный менингит?
Даже если врачи только подозревают наличие бактериального менингита, они назначат пациенту:
внутривенное (в/в) введение одного или больше антибиотиков.
Поскольку тяжесть бактериального менингита может быстро усугубляться, врачи немедленно назначают антибиотики, в некоторых случаях даже до того, как они закончат проведение анализов. Поскольку бактериальный менингит может быть причиной множества серьезных проблем, пациенту следует оставаться в больнице, возможно в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).
Помимо антибиотиков, врачи могут назначать кортикостероиды. Кортикостероиды помогают предотвратить возникновение осложнений путем уменьшения выраженности воспаления и отека головного мозга и нервов.
При немедленном лечении большинство людей после бактериального менингита полностью выздоравливают. Слишком длительное ожидание лечения может быть опасным или даже смертельным.
Как можно предотвратить развитие острого бактериального менингита?
Два важных средства — это:
Вакцины
Антибиотики;
Существуют вакцины для профилактики некоторых видов бактериального менингита. Некоторые вакцины рекомендованы всем людям и включены в стандартный календарь прививок в детском возрасте. Другие вакцины предназначены только для людей группы высокого риска:
Дети в возрасте от 2 до 10 лет с ослабленной иммунной системой
Студенты, которые живут в общежитиях
призывников;
Люди, путешествующие в страны, где распространен менингит
Люди, которые оказались в группе риска из-за своей работы, например, работники медицинских лабораторий
Людям необходимо проконсультироваться с врачом по поводу того, какие прививки следует сделать им и их детям.
Если человек находился в тесном контакте с больным менингитом, врачи назначат ему антибиотики для уменьшения вероятности заболеть этим заболеванием.