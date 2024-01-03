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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бактериальный менингит

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2024
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Что такое бактериальный менингит?

Менингит — это инфекция тонкого слоя ткани, покрывающей головной и спинной мозг. Этот слой ткани называют мозговыми оболочками. При бактериальных менингитах причиной инфекции мозговых оболочек являются бактерии. Без лечения менингит может поражать головной мозг и привести к смерти. Поэтому бактериальный менингит — неотложное состояние. Менингит, вызванный вирусом (вирусный менингит), обычно не столь опасен.

  • У детей старшего возраста и у взрослых с менингитом обычно отмечается повышение температуры тела, головная боль и ригидность затылочных мышц.

  • У младенцев и детей младше 2 лет обычно отмечается повышение температуры тела, они становятся раздражительными, но ригидность затылочных мышц может отсутствовать.

  • По мере усугубления тяжести менингита возникает сонливость и спутанность сознания, переходящие в кому.

  • Для диагностики менингита врачи проводят спинномозговую пункцию.

  • Врачи лечат бактериальный менингит, назначая как можно скорее антибиотики.

  • Вакцинация может предупредить некоторые виды менингита.

Бактериальный менингит — опасное состояние, которое, если его не лечить, может вызвать серьезные осложнения. Если человек считает, что у него или у кого-то другого может быть менингит, им следует немедленно обратиться в больницу.

Оболочки, покрывающие мозг

В пределах черепа головной мозг покрыт тремя слоями ткани, называемыми мозговыми оболочками.

Что является причиной бактериального менингита?

Бактериальный менингит возникает при попадании бактерий в жидкость между головным мозгом и тонким слоем ткани, покрывающей головной мозг. Бактерии могут попадать в организм:

Менингит могут вызывать различные виды бактерий. Бактерии какого вида попадут в организм человека зависит от возраста, состояния иммунной системы и путей передачи инфекции.

Что повышает риск развития бактериального менингита?

Бактериальный менингит не является распространенным заболеванием, но вероятность заболеть им повышается, если человек:

  • контактировал с больным менингитом;

  • не прошел все вакцинации.

Риск также повышается, если у человека:

  • Ослабленная иммунная система

  • В недавнем прошлом было хирургическое вмешательство на головном или спинном мозге

  • Врожденный порок черепа или позвоночника

Какими симптомами проявляется бактериальный менингит?

Симптомы бывают разными и зависят от возраста пациента. В любом возрасте симптомы могут быстро усугубляться. Поэтому, если человек считает, что у кого-то присутствуют симптомы менингита, ему следует немедленно доставить этого человека к врачу.

Симптомы менингита у младенцев и детей

Сначала у детей может отмечаться только повышение температуры тела, и они не выглядят очень больными. Тем не менее, у детей очень быстро могут развиваться другие признаки, например:

В отличие от детей старшего возраста, у детей младше 2 лет обычно отсутствует ригидность затылочных мышц.

Симптомы менингита у детей старшего возраста и у взрослых

У детей старшего возраста и у взрослых сначала обычно возникают легкие симптомы, аналогичные таковым при простуде или другой вирусной инфекции. Вскоре после этого у них возникает:

  • лихорадка

  • постоянная головная боль;

  • ригидность затылочных мышц;

  • в некоторых случаях — сыпь в виде маленьких фиолетовых пятен или очагов.

При усугублении тяжести менингита у детей старшего возраста и у взрослых может отмечаться:

  • спутанность сознания или притупление внимания;

  • судорожные припадки;

  • кома.

Какими осложнениями сопровождается бактериальный менингит?

У детей, перенесших бактериальный менингит, иногда возникают стойкие осложнения со стороны головного мозга и нервов, такие как:

  • глухота;

  • судорожные припадки.

  • нарушение способности к обучению;

  • увеличение количества жидкости в головном мозге (гидроцефалия).

Как врачи могут определить, есть ли у человека бактериальный менингит?

Врачи проводят анализы для выявления бактерий в жидкости, окружающей головной и спинной мозг (спинномозговой жидкости). Для взятия образца спинномозговой жидкости врачи проводят:

При спинномозговой пункции врачи вводят длинную тонкую иглу в поясницу. Они отбирают небольшое количество спинномозговой жидкости для анализа. Перед выполнением спинномозговой пункции врачи иногда проводят МРТ (магнитно-резонансную томографию) или КТ (компьютерную томографию).

Как выполняется спинномозговая пункция

Спинномозговая жидкость течет через канал между средним и внутренним слоем ткани (мозговыми оболочками), покрывающими головной и спинной мозг. Для взятия образца этой жидкости врач вводит небольшую полую иглу между двумя костями позвоночника (позвонками) в пояснице ниже точки, где заканчивается спинной мозг. Обычно пациент лежит на боку, подтянув колени к груди. В таком положении пространство между позвонками расширяется, и врач при введении иглы не прикасается к костям.

Врачи собирают спинномозговую жидкость в пробирки и отправляют в лабораторию для анализа.

Как врачи лечат бактериальный менингит?

Даже если врачи только подозревают наличие бактериального менингита, они назначат пациенту:

  • внутривенное (в/в) введение одного или больше антибиотиков.

Поскольку тяжесть бактериального менингита может быстро усугубляться, врачи немедленно назначают антибиотики, в некоторых случаях даже до того, как они закончат проведение анализов. Поскольку бактериальный менингит может быть причиной множества серьезных проблем, пациенту следует оставаться в больнице, возможно в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).

Помимо антибиотиков, врачи могут назначать кортикостероиды. Кортикостероиды помогают предотвратить возникновение осложнений путем уменьшения выраженности воспаления и отека головного мозга и нервов.

При немедленном лечении большинство людей после бактериального менингита полностью выздоравливают. Слишком длительное ожидание лечения может быть опасным или даже смертельным.

Как можно предотвратить развитие острого бактериального менингита?

Два важных средства — это:

  • Вакцины

  • Антибиотики;

Существуют вакцины для профилактики некоторых видов бактериального менингита. Некоторые вакцины рекомендованы всем людям и включены в стандартный календарь прививок в детском возрасте. Другие вакцины предназначены только для людей группы высокого риска:

  • Дети в возрасте от 2 до 10 лет с ослабленной иммунной системой

  • Студенты, которые живут в общежитиях

  • призывников;

  • Люди, путешествующие в страны, где распространен менингит

  • Люди, которые оказались в группе риска из-за своей работы, например, работники медицинских лабораторий

Людям необходимо проконсультироваться с врачом по поводу того, какие прививки следует сделать им и их детям.

Если человек находился в тесном контакте с больным менингитом, врачи назначат ему антибиотики для уменьшения вероятности заболеть этим заболеванием.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.