Что такое смерть головного мозга?
Смерть головного мозга — это ситуация, когда мозг человека полностью прекращает работу, но жизнь в организме поддерживается с помощью дыхательных аппаратов и лекарственных препаратов.
У людей с погибшим головным мозгом отсутствует восприятие, они не могут думать и чувствовать.
Они не могут двигаться или дышать.
Их мозг прекращает контролировать автоматические функции организма, например, сердцебиение и артериальное давление.
Люди с погибшим головным мозгом юридически считаются умершими.
При смерти головного мозга дыхание может поддерживаться аппаратами искусственной вентиляции легких, а лекарственные препараты на короткое время могут поддерживать сердцебиение. Однако, в конечном итоге, все органы человека прекращают работать. Если человек хотел стать донором органов, врачи могут использовать его органы для трансплантации. Но донорство органов должно проводиться до того, как органы прекратят работать.
Никто из пациентов со смертью головного мозга никогда не выздоравливает. Смерть головного мозга отличается от комы. У людей в коме присутствуют некоторые функции головного мозга, и они иногда выздоравливают.
Что является причиной смерти головного мозга?
Смерть головного мозга вызывается тяжелым повреждением головного мозга в результате:
Недостаточного поступления в головной мозг кислорода (например, при утоплении или остановке сердца)
Как врачи могут определить, погиб ли у человека головной мозг?
Сначала врачи удостоверятся, что у человека отсутствует медицинская проблема, которая вызывает глубокую кому, похожую на смерть головного мозга. К таким проблемам относятся:
Передозировка определенных лекарственных препаратов
Чрезвычайно низкая температура тела (гипотермия)
Если у человека нет одной из этих проблем, врачи проводят физикальное обследование для выявления признаков активности головного мозга, включая:
попытки дышать при отключенном аппарате искусственной вентиляции легких;
вздрагивание или движение, если человека щипают или покалывают иглой;
рвотные движение, если что-то прикасается к задней стенке глотки;
моргание, если что-то касается глазного яблока;
сужение зрачков в ответ на свет фонарика.
Если признаки активности головного мозга отсутствуют, врачи иногда проводят тест через 6–24 часа, чтобы убедиться, что человек снова не реагирует. После двукратной проверки с отсутствием реакции врачи знают, что мозг у человека умер.
Вместо того, чтобы ждать целый день, чтобы повторить обследование, врачи могут выполнить:
исследование мозговых волн (ЭЭГ [электроэнцефалографию]), чтобы определить, присутствует ли в головном мозге электрическая активность;
исследование кровотока для определения того, попадает ли кровь в головной мозг.
Если у пациента отсутствует электрическая активность или кровоток в головном мозге, считается, что головной мозг погиб. Но эти исследования не являются необходимыми.
Что делают врачи, если у пациента отмечается смерть головного мозга?
Поскольку смерть головного мозга означает, что человек является юридически мертвым, органы человека могут быть пожертвованы кому-то, кому необходима трансплантация органов. При донорстве не обязательно ждать остановки сердца человека. Органы забирают только в том случае, если человек или его семья хотят пожертвовать их. Пока это не будет сделано, продолжает работать аппарат искусственной вентиляции легких и вводятся поддерживающие лекарственные препараты. Органы осторожно удаляют, а с телом обращаются с большим уважением. Затем врачи:
выключают аппарат искусственной вентиляции легких;
прекращают введение лекарственных препаратов;
передают тело судмедэксперту или в похоронное бюро.