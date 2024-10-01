Смерть головного мозга — это ситуация, когда мозг человека полностью прекращает работу, но жизнь в организме поддерживается с помощью дыхательных аппаратов и лекарственных препаратов.

У людей с погибшим головным мозгом отсутствует восприятие, они не могут думать и чувствовать.

Они не могут двигаться или дышать.

Их мозг прекращает контролировать автоматические функции организма, например, сердцебиение и артериальное давление.

Люди с погибшим головным мозгом юридически считаются умершими.

При смерти головного мозга дыхание может поддерживаться аппаратами искусственной вентиляции легких, а лекарственные препараты на короткое время могут поддерживать сердцебиение. Однако, в конечном итоге, все органы человека прекращают работать. Если человек хотел стать донором органов, врачи могут использовать его органы для трансплантации. Но донорство органов должно проводиться до того, как органы прекратят работать.

Никто из пациентов со смертью головного мозга никогда не выздоравливает. Смерть головного мозга отличается от комы. У людей в коме присутствуют некоторые функции головного мозга, и они иногда выздоравливают.