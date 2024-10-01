Что такое вегетативное состояние?
Вегетативное состояние — это когда люди с повреждением головного мозга выглядят бодрствующими, но не выполняют никаких целенаправленных действий и не реагируют на то, что происходит вокруг них.
У человека в вегетативном состоянии есть базовые автоматические движения, такие как дыхание, кашель, зевание или глотание, но они не выполняют никаких целенаправленных действий.
Некоторые люди выздоравливают, но большинство из них умирает в течение 6 месяцев.
Если вегетативное состояние продолжается дольше нескольких месяцев, выздоровление такого пациента маловероятно.
Вегетативное состояние отличается от комы тем, что глаза людей открыты, и они выглядят бодрствующими.
Что является причиной вегетативного состояния?
Вегетативное состояние возникает, когда:
прекращает работу отдел головного мозга, контролирующий мышление и восприятие;
отдел головного мозга, контролирующий дыхание, частоту сердечных сокращений и артериальное давление, продолжает работать.
Причины включают тяжелое повреждение головного мозга вследствие:
Травмы головы
Недостаточного поступления в головной мозг кислорода (например, при утоплении или остановке сердца)
Какими симптомами проявляется вегетативное состояние?
Люди в вегетативном состоянии могут:
открывать глаза и моргать;
регулярно спать и просыпаться;
выполнять базовые автоматические движения, такие как дыхание, сосание, жевание, рвотные движения, кашель и глотание;
пугаться громких звуков.
Люди в вегетативном состоянии не могут:
воспринимать то, что происходит вокруг них;
говорить или следовать инструкциям;
думать или целенаправленно перемещать свое тело, например, чтобы отстраниться от чего-то, вызывающего боль;
контролировать мочеиспускание или дефекацию.
Пациенты с некоторой степенью восприятия могут находиться в состоянии апаллического синдрома.
Как врачи могут определить, находится ли человек в вегетативном состоянии?
Врачи подозревают вегетативное состояние на основании имеющихся у человека симптомов. Для постановки точного диагноза они могут:
внимательно наблюдать за человеком в течение определенного периода времени, чтобы узнать, имеется ли у человека восприятие окружающей обстановки и реакция на нее;
провести обследования, такие как МРТ (магнитно-резонансная томография) или КТ компьютерная томография головы;
провести ЭЭГ (электроэнцефалограмма — безболезненное исследование, во время которого регистрируется электрическая активность головного мозга).
Как врачи лечат пациента в вегетативном состоянии?
Чтобы вывести пациента из вегетативного состояния, никаких методов лечения не существует. Иногда состояние пациентов немного улучшается самостоятельно, в зависимости от изначальной проблемы и степени ее тяжести. Люди не возвращаются к нормальной жизни, но некоторые из них снова учатся говорить и понимать людей.
Человеку в вегетативном состоянии требуется долгосрочная медицинская помощь, в том числе:
Питание через зонд
Частое переворачивание тела пациента для профилактики образования пролежней
препараты для профилактики образования тромбов;
Двигательные упражнения для рук и ног пациента для профилактики скованности мышц
Трубка (катетер) в мочевом пузыре для отведения мочи
Личная гигиена и купание
Если человек долгое время находился в вегетативном состоянии и не демонстрирует признаков восстановления, врачи могут обсудить с семьей вопрос о прекращении искусственного поддержания жизни в случае возникновения нового заболевания или осложнений. Врачи и члены семьи человека принимают во внимание возможные желания пациента и рассматривают все указания, содержащиеся в распоряжении о поддержании жизни (предварительные указания).