Вегетативное состояние — это когда люди с повреждением головного мозга выглядят бодрствующими, но не выполняют никаких целенаправленных действий и не реагируют на то, что происходит вокруг них.

У человека в вегетативном состоянии есть базовые автоматические движения, такие как дыхание, кашель, зевание или глотание, но они не выполняют никаких целенаправленных действий.

Некоторые люди выздоравливают, но большинство из них умирает в течение 6 месяцев.

Если вегетативное состояние продолжается дольше нескольких месяцев, выздоровление такого пациента маловероятно.

Вегетативное состояние отличается от комы тем, что глаза людей открыты, и они выглядят бодрствующими.