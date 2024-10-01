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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вегетативное состояние

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Что такое вегетативное состояние?

Вегетативное состояние — это когда люди с повреждением головного мозга выглядят бодрствующими, но не выполняют никаких целенаправленных действий и не реагируют на то, что происходит вокруг них.

  • У человека в вегетативном состоянии есть базовые автоматические движения, такие как дыхание, кашель, зевание или глотание, но они не выполняют никаких целенаправленных действий.

  • Некоторые люди выздоравливают, но большинство из них умирает в течение 6 месяцев.

  • Если вегетативное состояние продолжается дольше нескольких месяцев, выздоровление такого пациента маловероятно.

Вегетативное состояние отличается от комы тем, что глаза людей открыты, и они выглядят бодрствующими.

Что является причиной вегетативного состояния?

Вегетативное состояние возникает, когда:

  • прекращает работу отдел головного мозга, контролирующий мышление и восприятие;

  • отдел головного мозга, контролирующий дыхание, частоту сердечных сокращений и артериальное давление, продолжает работать.

Причины включают тяжелое повреждение головного мозга вследствие:

Какими симптомами проявляется вегетативное состояние?

Люди в вегетативном состоянии могут:

  • открывать глаза и моргать;

  • регулярно спать и просыпаться;

  • выполнять базовые автоматические движения, такие как дыхание, сосание, жевание, рвотные движения, кашель и глотание;

  • пугаться громких звуков.

Люди в вегетативном состоянии не могут:

  • воспринимать то, что происходит вокруг них;

  • говорить или следовать инструкциям;

  • думать или целенаправленно перемещать свое тело, например, чтобы отстраниться от чего-то, вызывающего боль;

  • контролировать мочеиспускание или дефекацию.

Пациенты с некоторой степенью восприятия могут находиться в состоянии апаллического синдрома.

Как врачи могут определить, находится ли человек в вегетативном состоянии?

Врачи подозревают вегетативное состояние на основании имеющихся у человека симптомов. Для постановки точного диагноза они могут:

  • внимательно наблюдать за человеком в течение определенного периода времени, чтобы узнать, имеется ли у человека восприятие окружающей обстановки и реакция на нее;

  • провести обследования, такие как МРТ (магнитно-резонансная томография) или КТ компьютерная томография головы;

  • провести ЭЭГ (электроэнцефалограмма — безболезненное исследование, во время которого регистрируется электрическая активность головного мозга).

Как врачи лечат пациента в вегетативном состоянии?

Чтобы вывести пациента из вегетативного состояния, никаких методов лечения не существует. Иногда состояние пациентов немного улучшается самостоятельно, в зависимости от изначальной проблемы и степени ее тяжести. Люди не возвращаются к нормальной жизни, но некоторые из них снова учатся говорить и понимать людей.

Человеку в вегетативном состоянии требуется долгосрочная медицинская помощь, в том числе:

  • Питание через зонд

  • Частое переворачивание тела пациента для профилактики образования пролежней

  • препараты для профилактики образования тромбов;

  • Двигательные упражнения для рук и ног пациента для профилактики скованности мышц

  • Трубка (катетер) в мочевом пузыре для отведения мочи

  • Личная гигиена и купание

Если человек долгое время находился в вегетативном состоянии и не демонстрирует признаков восстановления, врачи могут обсудить с семьей вопрос о прекращении искусственного поддержания жизни в случае возникновения нового заболевания или осложнений. Врачи и члены семьи человека принимают во внимание возможные желания пациента и рассматривают все указания, содержащиеся в распоряжении о поддержании жизни (предварительные указания).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.