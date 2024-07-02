Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Абсцесс головного мозга

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2024
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Что такое абсцесс головного мозга?

Абсцесс — это полость, наполненная гноем. Абсцесс мозга — это наполненная гноем полость в головном мозге.

  • При распространении инфекции из других частей тела могут образовываться один или несколько абсцессов головного мозга.

  • Абсцесс оказывает давление на головной мозг.

  • Абсцесс головного мозга опасен и может привести к смерти.

  • Симптомы включают головную боль, сонливость, тошноту, и, иногда, слабость с одной стороны тела или судорожные припадки.

  • Чтобы обнаружить абсцесс, врачи проводят МРТ (магнитно-резонансную томографию) или КТ (компьютерную томографию) головы.

  • Лечение включает антибиотики, и, в некоторых случаях, хирургическое вмешательство для дренирования абсцесса.

Что является причиной абсцесса головного мозга?

Абсцесс вызывается инфицированием бактериями, грибками или паразитами. Инфекция обычно начинается в другом месте и попадает в головной мозг.

  • Инфекция может распространяться из другого места в голове, например, с зубов, околоносовых пазух или уха.

  • Инфекция может перемещаться с кровотоком из другой части тела.

Иногда инфекция попадает в головной мозг при тяжелой травме головы или операции на головном мозге.

Люди, у которых есть проблемы с иммунной системой, например терминальная стадия ВИЧ-инфекции, подвержены повышенному риску развития абсцесса головного мозга, вызванного токсоплазмой или грибком.

Какими симптомами проявляется абсцесс головного мозга?

Абсцесс головного мозга может вызывать различные симптомы, в зависимости от того, где он находится и насколько силен отек. Симптомы могут включать следующие:

  • повышение температуры тела и озноб, которые могут начаться раньше, а затем исчезнуть;

  • Головная боль

  • тошнота или рвота.

  • сильная сонливость;

  • ощущение слабости одной стороны тела;

  • проблемы с мышлением;

  • судорожные припадки или кома.

Как врачи могут определить, есть ли у человека абсцесс головного мозга?

Врачи обнаруживают абсцесс с помощью визуализирующего обследования, например, МРТ или КТ-сканирования. Они выясняют, какой тип инфекции вызвал абсцесс, взяв образец гноя и пытаясь вырастить микробов в лаборатории.

Как врачи лечат абсцесс головного мозга?

Врачи лечат абсцесс головного мозга с помощью:

  • антибиотиков в течение 4–6 недель, чтобы избавиться от инфекции;

  • кортикостероидов для уменьшения отека головного мозга;

  • лекарственных препаратов для профилактики судорожных припадков;

  • в некоторых случаях — дренирования абсцесса с помощью иглы;

  • в некоторых случаях — хирургического вмешательства для удаления всего абсцесса.

Если у человека присутствует заболевание, которое ослабляет его иммунную систему, ему могут понадобиться антибиотики на всю оставшуюся жизнь.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.