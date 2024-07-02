Абсцесс вызывается инфицированием бактериями, грибками или паразитами. Инфекция обычно начинается в другом месте и попадает в головной мозг.

Инфекция может распространяться из другого места в голове, например, с зубов, околоносовых пазух или уха.

Инфекция может перемещаться с кровотоком из другой части тела.

Иногда инфекция попадает в головной мозг при тяжелой травме головы или операции на головном мозге.

Люди, у которых есть проблемы с иммунной системой, например терминальная стадия ВИЧ-инфекции, подвержены повышенному риску развития абсцесса головного мозга, вызванного токсоплазмой или грибком.