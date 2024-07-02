Что такое абсцесс головного мозга?
Абсцесс — это полость, наполненная гноем. Абсцесс мозга — это наполненная гноем полость в головном мозге.
При распространении инфекции из других частей тела могут образовываться один или несколько абсцессов головного мозга.
Абсцесс оказывает давление на головной мозг.
Абсцесс головного мозга опасен и может привести к смерти.
Симптомы включают головную боль, сонливость, тошноту, и, иногда, слабость с одной стороны тела или судорожные припадки.
Чтобы обнаружить абсцесс, врачи проводят МРТ (магнитно-резонансную томографию) или КТ (компьютерную томографию) головы.
Лечение включает антибиотики, и, в некоторых случаях, хирургическое вмешательство для дренирования абсцесса.
Что является причиной абсцесса головного мозга?
Абсцесс вызывается инфицированием бактериями, грибками или паразитами. Инфекция обычно начинается в другом месте и попадает в головной мозг.
Инфекция может распространяться из другого места в голове, например, с зубов, околоносовых пазух или уха.
Инфекция может перемещаться с кровотоком из другой части тела.
Иногда инфекция попадает в головной мозг при тяжелой травме головы или операции на головном мозге.
Люди, у которых есть проблемы с иммунной системой, например терминальная стадия ВИЧ-инфекции, подвержены повышенному риску развития абсцесса головного мозга, вызванного токсоплазмой или грибком.
Какими симптомами проявляется абсцесс головного мозга?
Абсцесс головного мозга может вызывать различные симптомы, в зависимости от того, где он находится и насколько силен отек. Симптомы могут включать следующие:
повышение температуры тела и озноб, которые могут начаться раньше, а затем исчезнуть;
Головная боль
тошнота или рвота.
сильная сонливость;
ощущение слабости одной стороны тела;
проблемы с мышлением;
судорожные припадки или кома.
Как врачи могут определить, есть ли у человека абсцесс головного мозга?
Врачи обнаруживают абсцесс с помощью визуализирующего обследования, например, МРТ или КТ-сканирования. Они выясняют, какой тип инфекции вызвал абсцесс, взяв образец гноя и пытаясь вырастить микробов в лаборатории.
Как врачи лечат абсцесс головного мозга?
Врачи лечат абсцесс головного мозга с помощью:
антибиотиков в течение 4–6 недель, чтобы избавиться от инфекции;
кортикостероидов для уменьшения отека головного мозга;
лекарственных препаратов для профилактики судорожных припадков;
в некоторых случаях — дренирования абсцесса с помощью иглы;
в некоторых случаях — хирургического вмешательства для удаления всего абсцесса.
Если у человека присутствует заболевание, которое ослабляет его иммунную систему, ему могут понадобиться антибиотики на всю оставшуюся жизнь.