Головной мозг сообщает мышцам, что делать, посылая им электрические сигналы. Эти сигналы проходят по спинному мозгу, а затем через различные нервы в мышцы.
Что такое ЭМГ и исследования нервной проводимости?
ЭМГ и исследования нервной проводимости — это исследования, которые позволяют определить, есть ли у человека мышечная слабость или потеря чувствительности вследствие повреждения спинного мозга, мышц или нервов.
При проведении ЭМГ врачи вводят в мышцу небольшие иглы, чтобы записывать электрическую активность мышцы, когда она находится в состоянии покоя и когда она активна.
При исследованиях нервной проводимости врачи используют кожные датчики или иглы, чтобы посылать слабые электрические импульсы через различные нервы, чтобы увидеть, насколько хорошо они функционируют.
В каких случаях может потребоваться ЭМГ или исследование нервной проводимости?
Врачи могут провести ЭМГ, исследование нервной проводимости или оба исследования, если у человека присутствуют такие симптомы, как покалывание или мышечная слабость. Эти симптомы могут быть вызваны многими проблемами в различных частях тела. ЭМГ или исследование нервной проводимости может помочь врачу определить, вызваны ли симптомы проблемами с нервами или мышцами, такими как:
Что происходит во время ЭМГ или исследования нервной проводимости?
Во время ЭМГ:
Врачи вводят в мышцы иглы.
Иглы соединены проводами с аппаратом, который записывает электрическую активность мышц, пока человек двигает ими и расслабляет их.
Во время исследования нервной проводимости:
Врачи прикрепляют клейкий датчик к коже над нервом, который изучается.
Они стимулируют другую часть нерва слабым электрическим импульсом.
Аппарат измеряет, насколько быстро электрический сигнал проходит вниз по нервам.
Какие проблемы возникают при ЭМГ или исследовании нервной проводимости?
Иглы и электрические импульсы могут вызывать неприятные ощущения или боль. После исследования могут появиться кровоподтеки.