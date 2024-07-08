Врачи могут провести ЭМГ, исследование нервной проводимости или оба исследования, если у человека присутствуют такие симптомы, как покалывание или мышечная слабость. Эти симптомы могут быть вызваны многими проблемами в различных частях тела. ЭМГ или исследование нервной проводимости может помочь врачу определить, вызваны ли симптомы проблемами с нервами или мышцами, такими как: