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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Электромиография (ЭМГ) и исследования нервной проводимости

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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Головной мозг сообщает мышцам, что делать, посылая им электрические сигналы. Эти сигналы проходят по спинному мозгу, а затем через различные нервы в мышцы.

Что такое ЭМГ и исследования нервной проводимости?

ЭМГ и исследования нервной проводимости — это исследования, которые позволяют определить, есть ли у человека мышечная слабость или потеря чувствительности вследствие повреждения спинного мозга, мышц или нервов.

  • При проведении ЭМГ врачи вводят в мышцу небольшие иглы, чтобы записывать электрическую активность мышцы, когда она находится в состоянии покоя и когда она активна.

  • При исследованиях нервной проводимости врачи используют кожные датчики или иглы, чтобы посылать слабые электрические импульсы через различные нервы, чтобы увидеть, насколько хорошо они функционируют.

В каких случаях может потребоваться ЭМГ или исследование нервной проводимости?

Врачи могут провести ЭМГ, исследование нервной проводимости или оба исследования, если у человека присутствуют такие симптомы, как покалывание или мышечная слабость. Эти симптомы могут быть вызваны многими проблемами в различных частях тела. ЭМГ или исследование нервной проводимости может помочь врачу определить, вызваны ли симптомы проблемами с нервами или мышцами, такими как:

Что происходит во время ЭМГ или исследования нервной проводимости?

Во время ЭМГ:

  • Врачи вводят в мышцы иглы.

  • Иглы соединены проводами с аппаратом, который записывает электрическую активность мышц, пока человек двигает ими и расслабляет их.

Во время исследования нервной проводимости:

  • Врачи прикрепляют клейкий датчик к коже над нервом, который изучается.

  • Они стимулируют другую часть нерва слабым электрическим импульсом.

  • Аппарат измеряет, насколько быстро электрический сигнал проходит вниз по нервам.

Какие проблемы возникают при ЭМГ или исследовании нервной проводимости?

Иглы и электрические импульсы могут вызывать неприятные ощущения или боль. После исследования могут появиться кровоподтеки.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.