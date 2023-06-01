Что такое хроническая боль?
Хроническая боль — это боль, которая длится продолжительное время или продолжает возникать вновь в течение нескольких месяцев или лет.
Хроническая боль может возникнуть из-за длительного заболевания или травмы, которая не заживает.
Иногда нервная система становится более чувствительной к болевым сигналам, чем обычно.
У человека могут быть другие симптомы, такие как чувство усталости, проблемы со сном, отсутствие чувства голода или отсутствие интереса к половой жизни.
У него также могут быть эмоциональные симптомы, такие как депрессия, тревожность или отсутствие интереса к социальной активности.
Врачи могут лечить хроническую боль с помощью лекарственных препаратов, физиотерапии и лечения симптомов эмоциональных расстройств.
Что является причиной хронической боли?
Хроническая боль может быть вызвана имеющейся проблемой, такой как:
длительное заболевание, например, рак, артрит, диабет или фибромиалгия;
травма, которая не зажила полностью.
Кроме того, если нервы постоянно посылают болевые сигналы, иногда это приводит к долгосрочным изменениям в функционировании нервов. Эти изменения могут повысить чувствительность к болевым сигналам. Это может привести к тому, что имеющаяся боль кажется более сильной, а иногда боль может возникать от раздражителей, которые обычно не являются болезненными.
Иногда врачи не знают, что является причиной хронической боли.
Какими симптомами проявляется хроническая боль?
Наряду с болью у человека могут присутствовать другие симптомы:
утомляемость.
проблемы со сном;
Потеря аппетита и снижение массы тела
потеря интереса к половой жизни и другим видам деятельности, которые нравятся человеку;
Депрессия
тревожность.
Хроническая боль может затруднять работу и обычную повседневную деятельность.
Как врачи лечат хроническую боль?
Если врачи обнаруживают причину боли, они лечат причину.
Врачи также лечат хроническую боль с помощью следующих методов:
физиотерапия или трудотерапия — она может включать растяжки и физические упражнения;
методы релаксации, гипноз, биологическая обратная связь, а также другие поведенческие и психологические методы лечения.
Поведенческая терапия может помочь улучшить функционирование человека, даже если при этом боль не уменьшается. Она может включать постепенное увеличение социальной активности и объема физической активности. Она также может подразумевать обращение к членам семьи или коллегам с просьбой избегать вещей, которые фокусируют внимание человека на боли, например, постоянные вопросы о его здоровье или настойчивые просьбы не выполнять работу по дому.
болеутоляющие препараты;
В зависимости от степени тяжести боли лекарственные препараты могут включать:
НПВП — безрецептурные болеутоляющие препараты, такие как аспирин или ибупрофен;
опиоиды — сильные обезболивающие препараты, отпускаемые по рецепту;
антидепрессанты или лекарственные препараты для лечения других симптомов.
Интенсивность боли может меняться в течение дня. Врачи могут изменять дозы и время приема лекарственных препаратов, чтобы облегчить боль.
Опиоды обычно применяются для лечения боли умеренной и тяжелой степени тяжести, вызванной злокачественным новообразованием или травмой, например, при переломе кости. У них могут быть серьезные побочные эффекты, поэтому врач может сначала попробовать другие лекарственные препараты. Если врач назначил опиоиды, он будет часто осматривать пациента, чтобы убедиться, что пациент принимает их безопасным образом. В долгосрочной перспективе опиоиды часто неэффективны.