Хроническая боль может быть вызвана имеющейся проблемой, такой как:

длительное заболевание, например, рак, артрит, диабет или фибромиалгия;

травма, которая не зажила полностью.

Кроме того, если нервы постоянно посылают болевые сигналы, иногда это приводит к долгосрочным изменениям в функционировании нервов. Эти изменения могут повысить чувствительность к болевым сигналам. Это может привести к тому, что имеющаяся боль кажется более сильной, а иногда боль может возникать от раздражителей, которые обычно не являются болезненными.

Иногда врачи не знают, что является причиной хронической боли.