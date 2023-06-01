Боль — это неприятное ощущение, которое сообщает организму о возможном повреждении.
Что является причиной боли?
Повреждения, такие как порезы, ожоги, переломы, растяжения и синяки, активируют болевые рецепторы вокруг места повреждения.
Болевые рецепторы находятся на концах длинных нервных волокон.
Волокна переносят болевые сигналы в спинной мозг.
Затем другие нервы в спинном мозге переносят болевые сигналы в головной мозг.
Человек чувствует боль только после обработки болевых сигналов головным мозгом.
Иногда нервы посылают сигналы боли даже при отсутствии травмы или повреждения. Это может произойти при повреждении нервов таким заболеванием, как диабет (диабетическая невропатия), или когда нервы были раздавлены или разрезаны при травме. Боль, вызванная повреждением нерва, называется невропатической болью.
Иррадиирующая боль — это когда боль из одной части тела ощущается в другой части тела. Например, боль при сердечном приступе обычно ощущается в грудной клетке, потому что именно там находится сердце. Но иногда при сердечном приступе боль возникает в шее, нижней челюсти или левой руке, потому что болевые сигналы из этих областей перемещаются по нервам, расположенным рядом с нервами, идущими от сердца.
Тревожность, депрессия или проблемы со сном могут сделать боль еще более неприятной, чем обычно.
Как врачи лечат боль?
Вначале врачи лечат проблему, вызывающую боль. Например, если у человека сломана кость, они вправят ее и наложат гипс.
Они также могут назначить лекарственные средства для снятия боли. Различные виды лекарственных препаратов действуют на различные части проводящих путей болевой чувствительности:
Обезболивающие (анестезирующие) кремы и гели наносят на кожу, чтобы заблокировать болевые рецепторы.
Обезболивающие уколы в кожу или по ходу крупных нервов блокируют болевые сигналы в этих нервах.
Обезболивающие уколы в область около спинного мозга (например, эпидуральная анестезия при родах) блокируют болевые сигналы в спинном мозге.
Болеутоляющие препараты, принимаемые внутрь или в виде уколов (анальгетики), влияют на болевые сигналы во всем организме.
При невропатической боли врачи иногда назначают антидепрессант или противосудорожный препарат. Эти лекарственные препараты воздействуют на нервные сигналы так, что облегчают боль, даже если у человека нет депрессии или судорожных припадков.
Какие методы лечения боли не предполагают использования лекарственных препаратов?
Некоторые методы лечения боли не предполагают использования лекарственных препаратов.
При чрескожной электронейростимуляции (ЧЭНС) происходит воздействие слабым электрическим током на кожу через небольшой клейкий электрод. При воздействии тока ощущается покалывание, которое не воспринимается как удар. Эта процедура не способна устранить боль, но может помочь некоторым людям.
Врачи также могут проводить электрическую стимуляцию спинного мозга. Они вживляют небольшой проволочный электрод около спинного мозга и посылают сигналы, которые препятствуют прохождению болевых сигналов.
При акупунктуре специалисты вводят тонкие иглы в определенные части тела и удаляют их через несколько минут. Они могут подавать на иглу слабый электрический ток. Эти иглы помогают облегчить боль, хотя врачи точно не знают, каким образом.
Справиться с болью могут помочь специальные психологические методы, такие как биологическая обратная связь, обучение релаксации, дыхательная техника и гипноз.
Что такое опиоиды?
Опиоиды являются самыми сильными болеутоляющими препаратами. Они называются опиоидами, потому что впервые их получили из опийного мака. Некоторые опиоиды все еще получают из растений, но многие из них производятся в лаборатории. Существует множество различных опиоидов, включая морфин, оксикодон, фентанил и кодеин.
Опиоиды хорошо подходят для облегчения очень сильной боли, например, при ожоге, переломе костей или раке. Однако опиоиды могут иметь серьезные побочные эффекты, поэтому врачи стараются не использовать их при менее серьезных проблемах.
Каковы побочные эффекты опиоидов?
Опиоиды вызывают сонливость и расслабление. Если принять их слишком много, может возникать:
сильная спутанность сознания;
потеря сознания;
прекращение дыхания и смерть.
От случайной передозировки опиоидов ежегодно умирает большое количество людей.
В число других распространенных побочных эффектов опиоидов входят:
тошнота (желание вырвать);
запор (неспособность опорожнить кишечник);
зуд;
Возможно ли развитие зависимости от опиоидов?
Опиоиды вызывают у человека хорошее самочувствие. После начала приема опиоидов человеку может быть очень трудно остановиться. Это может привести к наркотической зависимости и токсикомании. Одной из причин, по которой трудно остановиться, является то, что у человека возникают симптомы отмены.
Опиоидная абстиненция может развиться даже тогда, когда человек принимает опиоиды на протяжении менее одной недели. Чем дольше человек принимает препараты, тем сильнее симптомы отмены. В число симптомов опиоидной абстиненции входят:
чувство тревоги и внутренней дрожи;
насморк и слезящиеся глаза;
зевание и потливость;
спазмы в животе, тошнота и рвота.
К счастью, опиоидная абстиненция не убивает.
Чтобы свести к минимуму вероятность развития зависимости, врачи:
используют опиоиды только для купирования боли, которую нельзя контролировать другими методами лечения;
назначают опиоиды на как можно более короткий период времени.
Что такое НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты)?
НПВП — это болеутоляющие лекарственные препараты, такие как аспирин или ибупрофен. Они не являются опиоидами. Они облегчают боль и блокируют воспаление, как, например, когда суставы воспаляются в результате артрита. Хотя они не настолько сильные, как опиоиды, они очень эффективны.
Каковы побочные эффекты НПВП?
В отличие от опиоидов, НПВП не вызывают сонливости или остановки дыхания. Однако НПВП могут:
раздражать желудок и вызывать боль;
повышать риск кровотечения, например, из желудка или в головном мозге;
вызывать задержку жидкости и проблемы с почками.
Некоторые НПВП увеличивают риск сердечного приступа и инсульта.
Что представляют собой другие болеутоляющие препараты?
Ацетаминофен (Tylenol) является очень распространенным болеутоляющим препаратом. Он не относится к опиоидам и примерно так же эффективен, как НПВП, но не раздражает желудок и не повышает риск кровотечения. Однако прием слишком большого количества ацетаминофена может повредить печень.