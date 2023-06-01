Повреждения, такие как порезы, ожоги, переломы, растяжения и синяки, активируют болевые рецепторы вокруг места повреждения.

Болевые рецепторы находятся на концах длинных нервных волокон.

Волокна переносят болевые сигналы в спинной мозг.

Затем другие нервы в спинном мозге переносят болевые сигналы в головной мозг.

Человек чувствует боль только после обработки болевых сигналов головным мозгом.

Иногда нервы посылают сигналы боли даже при отсутствии травмы или повреждения. Это может произойти при повреждении нервов таким заболеванием, как диабет (диабетическая невропатия), или когда нервы были раздавлены или разрезаны при травме. Боль, вызванная повреждением нерва, называется невропатической болью.

Иррадиирующая боль — это когда боль из одной части тела ощущается в другой части тела. Например, боль при сердечном приступе обычно ощущается в грудной клетке, потому что именно там находится сердце. Но иногда при сердечном приступе боль возникает в шее, нижней челюсти или левой руке, потому что болевые сигналы из этих областей перемещаются по нервам, расположенным рядом с нервами, идущими от сердца.

Тревожность, депрессия или проблемы со сном могут сделать боль еще более неприятной, чем обычно.