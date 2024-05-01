Что такое нервная система?
Нервная система — это система, отвечающая за обработку и обмен информацией в организме. Она получает сообщения, обрабатывает информацию и передает сигналы остальным органам тела, говоря им о том, что делать.
Нервная система состоит из следующих структур:
Головной мозг
Спинной мозг
Нервы
Нервная система участвует во всем, что человек думает, говорит и делает.
Головной мозг напоминает центральный процессор (ЦП) в компьютере.
Головной мозг получает информацию от глаз, ушей, носа, кожи и других органов чувств. Он обрабатывает информацию и генерирует мысли и идеи. Затем головной мозг посылает сообщения организму. Например, он говорит мышцам, как двигаться, поэтому человек может ходить, разговаривать и выполнять те действия, которые он хочет. Кроме того, головной мозг контролирует многие стороны деятельности организма без вовлечения сознания. Например, головной мозг автоматически регулирует частоту дыхания, частоту сердечных сокращений и артериальное давление.
Спинной мозг представляет собой длинную трубку нервов, похожую на толстый электрический кабель.
Спинной мозг идет от головного мозга вниз по спине через полый центр позвоночника. Нервы в головном мозге посылают сообщения вниз по спинному мозгу. Другие нервы в спинном мозге передают эти сообщения организму. Спинной мозг также передает сигналы от тела головному мозгу.
Нервы похожи на передающие сигналы провода.
Каждый нерв содержит волокна многих нервных клеток. Волокна объединяются вместе для повышения их прочности и защиты от повреждения.
Центральная нервная система — это головной и спинной мозг. Нервы за пределами головного и спинного мозга называются периферической нервной системой.
Как работает нервная система?
Ваша нервная система состоит из:
Нервных клеток и их волокон
В головном мозге, спинном мозге и в скоплениях сразу за пределами спинного мозга находятся миллиарды и миллиарды нервных клеток.
Каждая нервная клетка имеет микроскопическое тело:
Тело нервной клетки отвечает за переработку питательных веществ и сохранение жизни клетки.
Каждая нервная клетка имеет волокна, идущие к ней и от нее:
Входящие волокна получают сигналы от других нервных клеток или от рецепторов в органах чувств.
Исходящие волокна посылают сигналы другим нервам, мышцам или другим органам.
В нервной клетке сигналы передаются только в одном направлении.
Иногда длина нервных волокон составляет десятки сантиметров. Например, одно нервное волокно может выходить из спинного мозга и проходить все расстояние до большого пальца ноги. Некоторые нервные волокна, которые идут к коже или органам, имеют чувствительные рецепторы. Например, рецепторы на конце нервных волокон в коже обнаруживают острые или горячие раздражители.
Нервные клетки посылают сигналы с помощью химических веществ.
Химические изменения последовательно проходят по всей длине нервного волокна.
Когда химические изменения достигают конца нервного волокна, они высвобождают другие химические вещества, называемые нейромедиаторами.
Нейромедиаторы проникают в микроскопический зазор, где они воздействуют на химические рецепторы другой клетки.
Нейромедиаторы вызывают химические изменения в этой другой клетке.
Если эта клетка нервная, то последовательные химические изменения продолжат свой путь вниз по волокнам этой клетки, чтобы передать сигнал далее.
В других случаях, когда следующая клетка не является нервной, например, если она представляет собой мышечную клетку, нейромедиатор вызывает химические изменения, которые заставляют мышечную клетку сокращаться.
Типичная структура нервной клетки
Нервная клетка (нейрон) состоит из крупного тела клетки и нервных волокон — одного длинного отростка (аксона) для отсылки импульсов, а также обычно многочисленных разветвленных отростков (дендритов) для приема импульсов. Импульсы от аксона проходят через синапс (место контакта между двумя нервными клетками) к дендриту другой клетки.
В головном и спинном мозге каждый крупный аксон окружен олигодендроцитами, а в периферической нервной системе — шванновскими клетками. Мембраны нервных клеток состоят из жира (липопротеина) под названием миелин. Мембраны плотно облегают аксон, образуя многослойную оболочку. Эта миелиновая оболочка напоминает изоляцию в электрических проводах. Нервные импульсы в нервах с миелиновой оболочкой перемещаются значительно быстрее по сравнению с нервами, не имеющими такой оболочки.
Одна нервная клетка посылает только один вид сигналов и не может передавать большое количество информации. Тем не менее, когда миллиарды нервных клеток взаимосвязаны, как в головном мозге, они образуют очень мощный информационный процессор.
Какие нарушения могут возникать в нервной системе?
На нервную систему могут оказывать влияние многие проблемы, в том числе:
травмы, которые разрушают нервные клетки или нервы;
закупорка или разрыв питающих нервную систему кровеносных сосудов, что приводит к инсульту;
повреждение нервных волокон в результате диабета или рассеянного склероза.
Когда нервные клетки в головном или спинном мозге погибают, они не могут вырасти снова. Однако в некоторых случаях другие близлежащие клетки головного мозга могут научиться перенимать функцию мертвых клеток. Иногда, если тела клеток не повреждены, нервные волокна могут вырастать снова. Для роста нервных волокон могут потребоваться месяцы. Иногда врачи могут сшить более мелкие нервы, восстанавливая их работоспособность. Врачи не могут восстановить спинной или головной мозг.
Как возраст влияет на нервную систему?
По мере старения в головном мозге уменьшается количество нервных клеток. По сравнению с молодыми людьми у пожилых чаще встречаются следующие проблемы:
Трудности с запоминанием недавних событий или обучением чему-то новому
Проблемы с использованием слов
Замедленная реакция
Сниженная чувствительность кожи
Неуклюжесть
Замедленные рефлексы
Сохранить функцию головного мозга более продолжительное время можно с помощью следующих мероприятий:
Физические упражнения
Ограничение употребления алкоголя
отказаться от курения;
Лечение при наличии повышенного артериального давления, высокого уровня холестерина или диабета