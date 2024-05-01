Нервная система — это система, отвечающая за обработку и обмен информацией в организме. Она получает сообщения, обрабатывает информацию и передает сигналы остальным органам тела, говоря им о том, что делать.

Общие сведения о нервной систе... Видео

Нервная система состоит из следующих структур:

Головной мозг

Спинной мозг

Нервы

Нервная система участвует во всем, что человек думает, говорит и делает.

Головной мозг напоминает центральный процессор (ЦП) в компьютере.

Головной мозг получает информацию от глаз, ушей, носа, кожи и других органов чувств. Он обрабатывает информацию и генерирует мысли и идеи. Затем головной мозг посылает сообщения организму. Например, он говорит мышцам, как двигаться, поэтому человек может ходить, разговаривать и выполнять те действия, которые он хочет. Кроме того, головной мозг контролирует многие стороны деятельности организма без вовлечения сознания. Например, головной мозг автоматически регулирует частоту дыхания, частоту сердечных сокращений и артериальное давление.

Спинной мозг представляет собой длинную трубку нервов, похожую на толстый электрический кабель.

Спинной мозг идет от головного мозга вниз по спине через полый центр позвоночника. Нервы в головном мозге посылают сообщения вниз по спинному мозгу. Другие нервы в спинном мозге передают эти сообщения организму. Спинной мозг также передает сигналы от тела головному мозгу.

Нервы похожи на передающие сигналы провода.

Каждый нерв содержит волокна многих нервных клеток. Волокна объединяются вместе для повышения их прочности и защиты от повреждения.

Центральная нервная система — это головной и спинной мозг. Нервы за пределами головного и спинного мозга называются периферической нервной системой.