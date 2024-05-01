В головном мозге, спинном мозге и в группах сразу за пределами спинного мозга находятся миллиарды и миллиарды нервных клеток.

Каждая нервная клетка имеет микроскопическое тело:

Тело нервной клетки отвечает за переработку питательных веществ и сохранение жизни клетки.

Каждое тело нервной клетки имеет волокна, идущие к нему и от него:

Входящие волокна получают сигналы от других нервных клеток или от рецепторов в органах чувств.

Исходящие волокна посылают сигналы другим нервам, мышцам или другим органам.

В нервной клетке сигналы передаются только в одном направлении.

Иногда длина нервных волокон составляет десятки сантиметров. Например, одно нервное волокно может выходить из спинного мозга и проходить все расстояние до большого пальца ноги. Некоторые нервные волокна, которые идут к коже или органам, имеют чувствительные рецепторы. Например, рецепторы на конце нервных волокон в коже обнаруживают острые или горячие раздражители.

Поскольку каждое отдельное нервное волокно очень тонкое, волокна объединяются вместе для прочности. Большие волокна покидают спинной мозг и разделяются как ветви дерева, чтобы следовать к разным частям тела. Различные нервы передают сигналы в определенную часть организма и из нее.

Нервные клетки посылают сигналы с помощью химических веществ.

Химические изменения последовательно проходят по всей длине нервного волокна.

Эти изменения быстры, но даже близко не так быстры, как электричество.

Когда химические изменения достигают конца нервного волокна, они высвобождают другие химические вещества, называемые нейромедиаторами.

Нейромедиаторы проникают в микроскопический зазор, где они воздействуют на химические рецепторы другой клетки.

Нейромедиаторы вызывают химические изменения в этой другой клетке.

Если эта клетка нервная, то последовательные химические изменения продолжат свой путь вниз по волокнам этой клетки, чтобы передать сигнал далее.

Чтобы помочь быстрому перемещению химических сигналов нервные волокна обернуты в жировой слой, называемый миелиновой оболочкой. Если миелиновая оболочка повреждена, сообщения вдоль нервов либо не проходят совсем, либо проходят медленно.