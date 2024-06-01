Щитовидная железа — это железа, которая находится ниже кадыка в шее.
Щитовидная железа вырабатывает гормоны щитовидной железы. Эти гормоны щитовидной железы контролируют скорость химических функций организма (интенсивность метаболизма). Почти каждая клетка организма нуждается в гормонах щитовидной железы. Помимо прочего, гормоны щитовидной железы помогают контролировать следующие функции:
скорость сжигания калорий;
частоту сердцебиения;
температуру тела.
Расположение щитовидной железы
Что представляет собой тиреоидит Хашимото?
При тиреоидите Хашимото иммунная система организма ошибочно атакует щитовидную железу. Этот тип заболевания называется аутоиммунным заболеванием.
Щитовидная железа увеличивается в размере и прекращает выработку достаточного количества гормонов (гипотиреоз)
Пациенты с гипотиреозом обычно чувствуют усталость и быстро простужаются.
Если у вас разовьется гипотиреоз, вам необходимо будет принимать таблетки гормонов щитовидной железы на протяжении всей жизни
Что вызывает тиреоидит Хашимото?
Врачи не знают, почему иммунная система организма атакует щитовидную железу. Эта патология чаще встречается у женщин среднего возраста и обычно бывает наследственной. Иногда она возникает у людей с другими аутоиммунными заболеваниями, такими как ревматоидный артрит.
Каковы симптомы тиреоидита Хашимото?
На ранних стадиях заболевания симптомы могут отсутствовать, или же могут отмечаться следующие симптомы:
небольшой отек щитовидной железы, безболезненный и плотный;
ощущение отечности шеи;
Если щитовидная железа прекратит выработку достаточного количества гормонов, развиваются симптомы гипотиреоза, такие как:
чувство усталости;
частые простудные заболевания;
опухшие глаза и лицо, опущенные веки;
утонченные, жесткие, сухие волосы;
Как врачи диагностируют тиреоидит Хашимото?
Врач назначит:
иногда анализы крови для проверки наличия антител к щитовидной железе;
иногда визуализирующие обследования щитовидной железы, например, ультразвуковое исследование щитовидной железы.
Каким образом врачи лечат тиреоидит Хашимото?
Лечения, с помощью которого можно излечить тиреоидит Хашимото, не существует.
При гипотиреозе врачи назначают:
таблетки гормонов щитовидной железы.
После начала лечения врачи будут постепенно корректировать дозу гормональных таблеток, исходя из результатов анализов крови.