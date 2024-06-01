Врачи не знают, почему иммунная система организма атакует щитовидную железу. Эта патология чаще встречается у женщин среднего возраста и обычно бывает наследственной. Иногда она возникает у людей с другими аутоиммунными заболеваниями, такими как ревматоидный артрит.